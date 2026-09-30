'AI కాదు- ఇకపై SI'- సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్గా పేరు మార్చుతూ ట్రంప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్
ఏఐకు బదులుగా సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ పదాన్ని ఉపయోగించాలని ట్రంప్ ఆదేశం- ప్రభుత్వ విభాగాలు, అధికారిక వెబ్సైట్లు, నివేదికలు, ఉత్తర్వుల్లో ఎస్ఐ పదం
Published : September 30, 2026 at 7:03 AM IST
Trump AI Renamed SI : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ అధికారిక వ్యవహారాల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(AI) అనే పదానికి బదులుగా సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ (SI) అనే పదాన్ని ఉపయోగించాలని ఆదేశిస్తూ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్పై సంతకం చేశారు. వైట్హౌస్లో టెక్ దిగ్గజాలతో నిర్వహించిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో 'సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ శకానికి నాంది' అనే పేరుతో ఉత్తర్వును జారీ చేశారు. దీని ప్రకారం చట్టం అనుమతించే మేరకు అమెరికా ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్లో ఇకపై ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పదాల స్థానంలో ఎస్ఐ, సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ పదాలను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే కృత్రిమ మేధ సాంకేతికతపై అంతర్గత, బాహ్య సమీక్షలు నిర్వహించేందుకు టెక్ సంస్థల సీఈఓలు ఒక స్వచ్ఛంద ఒప్పందంపై సంతకం చేసినట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు.
ఏఐ భద్రతపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ వైట్హౌస్లో టెక్ దిగ్గజాలతో ట్రంప్ ఈ సమావేశం నిర్వహించారు. ఏఐ అభివృద్ధిని నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందనే విషయాన్ని టెక్ కంపెనీలు అర్థం చేసుకున్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు. తాను సెల్ఫ్ పోలీసింగ్ను చూస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. ఏఐ రేసును అమెరికా, చైనా మధ్య పోటీగా అభివర్ణించిన ట్రంప్, ఇందులో వాషింగ్టన్ స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉందన్నారు. ఇందులో ఒక విజేత, ఒక పరాజితుడు మాత్రమే ఉంటారని 'రెండో స్థానం' అనేదే ఉండదన్నారు. ఏఐ రేసులో తాము స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పుడు బీజింగ్తో కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.