Trump On Green Card Holders
US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 28, 2025 at 10:41 AM IST

3 Min Read
Trump On Green Card Holders : అమెరికాలో వైట్​హౌస్​ సమీపంలో జరిగిన కాల్పుల ఘటన తర్వాత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 19 దేశాలకు చెందిన గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్​ మరోసారి సమీక్షించాలని ప్రకటించారు. ఈ ఘటనలో గాయపడిన మహిళా నేషనల్ గార్డు మరణించినట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. మరోవైపు వీసాదారులను ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు గ్రీన్​కార్డ్ ఇంటర్వ్యూల కోసం పిలిచి అదుపులోకి తీసుకొంటున్నట్లుగా మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి.

శ్వేతసౌధం సమీపంలో జరిగిన కాల్పుల్లో గాయపడిన మహిళా నేషనల్‌గార్డ్‌ అయిన సారా బెక్‌స్ట్రోమ్‌ మరణించిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. మరొకరు ప్రాణాల కోసం పోరాడుతున్నారని వెల్లడించారు. అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఈ కాల్పుల అనంతరం అఫ్గానిస్థాన్​కు చెందిన నిందితుడిని భద్రతాదళాలు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అఫ్గాన్‌తో సహా మరో 18 దేశాలకు చెందిన గ్రీన్‌ కార్డ్‌ హోల్డర్స్‌ను సమీక్షించనున్నట్లు యూఎస్ సిటిజన్​షిప్, ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ జోసెఫ్​ ఎడ్లో వెల్లడించారు. అధ్యక్షుడి ఆదేశాల మేరకు ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. తక్షణమే అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. 'ఈ కాల్పుల ఘటన, గత నాలుగేళ్లుగా బైడెన్ ప్రభుత్వం కీలక భద్రతా తనిఖీలను బలహీనపరిచిందనే వాస్తవాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. ప్రమాదకర దేశాల నుంచి వలసదారులను త్వరితగతిన అమెరికాలో స్థిరపరచడాన్ని వారు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. కానీ ట్రంప్ ప్రభుత్వం దీనికి విరుద్ధమైన విధానాన్ని తీసుకుంటుంది' అని జోసెఫ్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

గతంలో యూఎస్‌కు వచ్చే 12 దేశాల పౌరుల రాకపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిషేధం విధిస్తూ ఉత్తర్వులపై సంతకం చేశారు. అందులో అఫ్గానిస్థాన్‌, ఇరాన్‌, యెమెన్‌, మయన్మార్‌, చాద్‌, కాంగో, ఈక్వెటోరియల్‌ గినియా, ఎరిట్రియా, హైతీ, లిబియా, సోమాలియా, సూడాన్‌ దేశాలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు మరో ఏడు దేశాల ప్రయాణికులపైనా పాక్షికంగా నిషేధం విధించారు. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ పరిపాలన సమయంలో ఆయా దేశాల నుంచి వచ్చిన వారిపై తాజాగా ట్రంప్‌ పరిపాలన సిబ్బంది సమీక్ష నిర్వహించనున్నట్లుగా సమాచారం.

వీసాదారులు అరెస్ట్!
ఇదిలా ఉండగా, వీసాదారులను గ్రీన్ కార్డు ఇంటర్వ్యూలు అని పిలిచి భద్రతాధికారులు అరెస్ట్​లు చేస్తున్నట్లు మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి. పలు ఘటనలు గురించి కథనాల్లో పేర్కొన్నాయి. శాన్‌డియాగోలోని యూఎస్‌ సిటిజన్‌షిప్‌, ఇమిగ్రేషన్‌ సర్వీసెస్‌ కార్యాలయంలో గ్రీన్‌ కార్డు ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చిన ఓ వ్యక్తితో పాటు వారి అమెరికన్‌ భాగస్వామిని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. వీసా గడువు ముగిసినా కూడా ఇంకా దేశంలోనే ఉన్నవారినే లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ అరెస్టులు జరుగుతున్నాయని ఇమిగ్రేషన్‌ న్యాయవాది సమన్‌ నస్సేరి పేర్కొన్నారు. ఐసీఈ, యూఎస్‌సీఐఎస్‌లు ఒక విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నాయిని తెలిపారు. వీటి కార్యాలయాల్లో వీసా గడువు ముగిసిన వారిని అదుపులోకి తీసుకుంటున్నాయని చెప్పారు. గ్రీన్‌కార్డు ఇంటర్వ్యూల కోసం అని పిలిపించి, ఐసీఈ అరెస్టులు చేస్తోందని అన్నారు. గత వారం ఇలాగే ఇంటర్వ్యూల కోసం వచ్చిన తన అయిదుగురు క్లయింట్‌లను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వారికి ఎలాంటి నేర చరిత్ర లేదని, గతంలోను ఎలాంటి అరెస్టులు జరగలేదని స్పష్టంచేశారు. వీసా గడువు ముగిసిన తర్వాత కూడా వారు ఇంకా దేశంలోనే ఉన్నారనే కారణంతో ఈ అరెస్టులు చేశారన్నారు. వారంతా యూఎస్‌ పౌరులను వివాహం చేసుకున్నవారేనని వెల్లడించారు.

మరో ఇమిగ్రేషన్‌ న్యాయవాది హబీబ్‌ హస్బిని కూడా తన వద్దకు ఇలాంటి కేసులు చాలా వచ్చాయన్నారు. శాన్‌డియాగోలోని యూఎస్‌సీఐసీ కార్యాలయం నుంచి ఇలాంటి నిర్బంధ కేసులు వస్తున్నట్లు తెలిపారు. గ్రీన్‌కార్డు ఇంటర్వ్యూల కోసం వెళ్లే అభ్యర్థులకు హబీబ్‌ సూచనలు జారీ చేశారు. అయితే అరెస్టులను ఐసీఈ సమర్థించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

