ETV Bharat / international

"మేం చమురు అమ్మని ప్రాంతంలో మరెవరూ విక్రయించలేరు"- అమెరికాను హెచ్చరించిన ఇరాన్

తమ జాతీయ భద్రతకు హామీ ఇవ్వకపోతే ఏ మౌలిక సదుపాలయాలు సురక్షితంగా ఉండవని ఇరాన్ హెచ్చరిక- ఇరాన్​ తాజా ప్రతిపాదనను తిరస్కరించిన ట్రంప్​

Iran warns US About Oil
ఇరాన్​ పార్లమెంట్​ స్పీకర్​ మహమ్మద్ బాగేర్​ గాలిబఫ్ (X/@mb_ghalibaf)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran warns US About Oil : హర్మూజ్​ జలసంధి విషయంలో అమెరికాతో పాటు ఇతర దేశాలకు ఇరాన్​ పార్లమెంట్​ స్పీకర్​ మహమ్మద్ బాగేర్​ గాలిబఫ్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తమ జాతీయ భద్రతకు హామీ ఇవ్వకపోతే ఏ మౌలిక సదుపాలయాలు సురక్షితంగా ఉండవని, తాము చమురు విక్రయించని ప్రాంతంలో మరెవరూ విక్రయించలేరని తేల్చి చెప్పారు. మంగళవారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో గాలిబఫ్​ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

హర్మూజ్ జలసంధిపై అమెరికాకు పూర్తి నియంత్రణ ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇటీవల ప్రకటించారు. అలాగే, హర్మూజ్​ తెరిచేందుకు ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన ఏడు రోజుల ప్రణాళికను తిరస్కరించారు. అంతేకాదు, హర్మూజ్ జలసంధిని 'ట్రంప్ జలసంధి' అని పేర్కొంటూ ఒక వివాదాస్పద మ్యాప్‌ను ఇటీవల షేర్ చేశారు. అయితే, హర్మూజ్​ జలసంధి, దాని గుండా నౌకల రాకపోకల గురించి ట్రంప్​ చేసిన ప్రసంగాలు బాధ్యతారహితంగా, భ్రమలతో కూడినవిగా ఉన్నాయని గాలిబాఫ్ విమర్శించారు. ప్రాంతీయ భద్రతను అంతర్జాతీయ చమురు సరఫరాతో ముడిపెడుతూ, ఇరాన్ భద్రత ప్రమాదంలో పడితే అన్ని దేశాల మౌలిక సదుపాయాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుందని అన్నారు. తమ దేశంపై జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు, 'అబాదాన్ ముట్టడి'ని విచ్ఛిన్నం చేసిన ఘటనను మహమ్మద్​ గాలిబాఫ్ ప్రస్తావించారు.

"ఇరాన్ విప్లవ పితామహుడు ఇమామ్​ ఆదేశాల మేరకు, సైనిక వ్యూహకర్తల కచ్చితమైన ప్రణాళిక 'ఆపరేషన్ సమీన్ అల్-ఇమామ్'లో కమాండర్లు, సైనికులు చూపిన సాహసోపేతమైన పోరాటం వల్లే అబాదాన్​ ముట్టడిని అడ్డుకోగలిగాం. 1980లో శత్రువులు అబాదాన్ చుట్టూ రవాణా మార్గాలను మూసివేశారు. దేశానికి ఇంధన కేంద్రమైన అబాదాన్ ఆయిల్ రిఫైనరీని ఫిరంగి దాడులతో ధ్వంసం చేశారు. దాంతో చమురు పైప్​లైన్​లు దెబ్బతిన్నాయి. నగరంలోని నీటి, విద్యుత్​ నెట్​వర్క్​లు నాశనమయ్యాయి. అయితే, కృత్రిమ కరవు సృష్టించి ప్రజలను లొంగదీసుకోవడానికి సద్దాం అనుకున్నాడు. కానీ, అబాదాన్​ ప్రజల స్థైర్యం, బలం, ఇస్లాం యోధుల పోరాటం ఆ కుట్రను భగ్నం చేశాయి. ఇరాన్ వీరుల పట్టుదల వల్ల ఒక సంవత్సరం పాటు కొనసాగిన ఆ ముట్టడిని కేవలం 48 గంటల్లోనే విచ్ఛిన్నమైంది. అప్పటి వ్యూహాల తరహాలోనే, ప్రస్తుతం అమెరికా విధిస్తున్న ఆర్థిక ఆంక్షలు, నౌకా దిగ్బంధనాలను ఇరాన్ సమర్థవంతంగా ఎదుర్కుటుంది."
- మహమ్మద్ బాగేర్​ గాలిబఫ్, ఇరాన్​ పార్లమెంట్​ స్పీకర్

TAGGED:

IRAN US WAR UPDATES
IRAN CRUDE OIL WARNS
IRAN WARNS US ABOUT OIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.