ఆసిం మునీర్ తీరుతో పాక్ వ్యవస్థలు సర్వనాశనం - ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఘాటు విమర్శలు
మునీర్ చట్టంతో పాక్ పరిస్థితులు దిగజారుతున్నాయ్- పాక్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ఖాన్ వ్యాఖ్యలు
Published : October 22, 2025 at 10:40 PM IST
Imran Khan Slams Army Chief Munir : పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిం మునీర్ సైనిక బలంతో దేశంలోని వ్యవస్థలు అన్నింటినీ నాశనం చేస్తున్నాడని ఆ దేశ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ విమర్శించారు. మునీర్ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను నలిపేసి 'ఆసిమ్ చట్టం' అమలు చేస్తూ పాకిస్థాన్ను ఒక కఠినమైన రాజ్యంగా మారుస్తున్నాడని దుయ్యబట్టారు. అంతేకాదు జైల్లో తనతోనూ దారుణంగా వ్యవహరిస్తున్నారని వాపోయాడు. తనను ఒంటరిగా ఉంచారని, కనీస సదుపాయాలు కూడా కల్పించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా పాక్ ఆర్మీ చీఫ్పై మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ఖాన్ నిప్పులు చెరిగారు.
"బలమైన దేశం అంటే రాజ్యాంగ విలువలు, చట్టబద్ధ పాలన, న్యాయం, ప్రజాస్వామ్య స్వేచ్ఛ వర్ధిల్లడం. కానీ ఆసిం మునీర్ దృష్టిలో బలమైన రాజ్యం అంటే సొంత చట్టాన్ని అమలు చేయడం, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలన్నింటినీ నాశనం చేయడం. వాస్తవానికి ప్రజల మద్దతు, వారి అంగీకారం లేకుండా ఏ దేశం కూడా బ లోపేతం కాదు. కానీ 'ఆసిం చట్టం' పేరుతో అకృత్యాలకు పాల్పడుతూ మునీర్ ప్రజాస్వామ్య పునాదులను బలహీనపరుస్తున్నాడు."
- ఇమ్రాన్ ఖాన్, పాక్ మాజీ ప్రధాని
ఒంటరిని చేశారు!
"నన్ను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జైల్లో పూర్తిగా ఒంటరిగా ఉంచారు. రాజకీయ ఖైదీల పట్ల ఇలా వ్యవహరించడం పాక్ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేదు. కారాగార నిబంధనల ప్రకారం, కనీస వసతులు కూడా కల్పించడం లేదు. గత పది నెలల్లో నా బిడ్డలతో కేవలం 3 నిమిషాలు చొప్పున రెండు సార్లు మాత్రమే మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. పార్టీ నాయకుడనైన నాకు, నా రాజకీయ సహచరులతో కలవడానికి అవకాశం ఇవ్వడం లేదు. న్యాయవాదులు, పార్టీ సభ్యులు, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడనీయకుండా అడ్డుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా నా ప్రాథమిక, చట్టపరమైన హక్కులను వారు హరిస్తున్నారు" అని పాక్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ వాపోయారు.
దేశ పరిస్థితులు దిగజారుతున్నాయ్!
ప్రస్తుత పాలకుల తీరుతో దేశ సరిహద్దులో పరిస్థితులు దారుణంగా దిగజారుతున్నాయని ఇమ్రాన్ఖాన్ విమర్శించారు. ముఖ్యంగా అఫ్గాన్తో ఉద్రిక పరిస్థితులు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని అన్నారు. తమ ప్రభుత్వ పాలనలో ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రాంతం శాంతియుతంగా ఉండేదని, కానీ ప్రస్తుత ప్రభుత్వ హయాంలో అది పూర్తిగా అశాంతికి నిలయంగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"పాక్, అఫ్గాన్ సరిహద్దుల్లో ప్రస్తుత ఉద్రిక్తతలు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయి. ద్వేషం, ఘర్షణ ఎవరికీ ప్రయోజనం చేకూర్చవు. నిజమైన ప్రజాప్రతినిధులు రూపొందించిన విధానాలు మాత్రమే ఉగ్రవాదానికి శాశ్వత పరిష్కారాన్ని అందించగలవు."
- ఇమ్రాన్ ఖాన్, పాక్ మాజీ ప్రధాని
మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన
మరోవైపు ఇమ్రాన్ ఖాన్ సన్నిహితుడైన జుల్ఫీ బొఖారీ కూడా జైలు అధికారుల తీరుపై మండిపడ్డారు. జైలు అధికారులు అత్యంత దారుణంగా వ్యవహరిస్తున్నారని, బుష్రా బీబీని 6 గంటలకుపైగా జైలు బయట వేచి ఉండేలా చేశారన్నారు. ఆమె ఇమ్రాన్తో భేటీ కాకుండా చేస్తున్నారని ఆరోపించాడు. పోలీసులు అక్టోబర్ 29 వరకు ఇమ్రాన్ను పూర్తిగా ఒంటరిగా ఉంచుతున్నారని, ఆయనను కలవడానికి ఎవరినీ అనుమతించడం లేదని ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు.
"నిన్న బుష్రా బీబీ కుటుంబం రావల్పిండిలోని అడియాలా జైలు వెలుపల ఆరు గంటలకు పైగా వేచి చూశారు. కానీ ఇమ్రాన్ఖాన్ను కలవడానికి పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. ఇమ్రాన్కు అవసరమైన రోజువారీ వస్తువులను అందించే హక్కును కూడా నిరాకరించారు. ఇది క్రూరత్వం మాత్రమే కాదు, ప్రాథమిక మానవ హక్కులను, ఖైదీ హక్కులను ఉల్లంఘించడమే అవుతుంది."
- జుల్ఫీ బొఖారీ, ఇమ్రాన్ ఖాన్కు సన్నిహితుడు
పాక్ మాజీ క్రికెటర్ అయిన 73 ఏళ్ల ఇమ్రాన్ఖాన్ ప్రస్తుతం వివిధ కేసుల్లో ఇరుక్కున్నాడు. ఆయన గత రెండు సంవత్సరాలకు పైగా జైలులో ఉన్నాడు.