పాక్​లో హిట్లర్ అణచివేత- ఇమ్రాన్ ఖాన్​ను కలిసేందుకు అనుమతి ఇవ్వడం లేదు : నూరీన్

పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించిన ఇమ్రాన్ ఖాన్ సోదరి

Noreen Niazi On Imran Khan Safe
Noreen Niazi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 28, 2025 at 9:08 AM IST

2 Min Read
Noreen Niazi On Imran Khan Safe : జైల్లో ఉన్న తన సోదరుడితో మాట్లాడేందుకు అనుమతించడంలేదని పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్​ సోదరి నూరీన్ నియాజీ తెలిపారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితి గురించి ప్రభుత్వం రహస్యంగా ఉంచుతుందని, గత నాలుగు వారాలుగా తమను కలవనీవ్వడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పాకిస్థాన్ పరిస్థితి హిట్లర్​ యుగంలో చూసిన అణచివేతలా ఉందని ఆరోపించారు.

'మాకు ఏమీ తెలియడం లేదు. వారు ఏ సమాచారమూ చెప్పడం లేదు. ఎవరికీ ఆయనను కలుసుకునే అనుమతి ఇవ్వట్లేదు. పార్టీ నాయకులను కూడా లోపలకు అనుమతించలేదు. నాలుగు వారాలుగా మేమెవ్వరూ ఆయనను చూడలేదు. భారత్‌లో కూడా ఆయన చనిపోయారన్న వార్తలు వచ్చాయి. ఇమ్రాన్ ఖాన్ అనుచరులపై పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం, పోలీసుల ద్వారా అమానుషంగా వ్యవహరిస్తోంది. పోలీసులకు మమ్మల్ని అడ్డుకోవాలని ఆదేశించారు. అంతేకాదు, తమకు నచ్చినట్లు చేయడానికి కూడా అనుమతి ఇచ్చేశారు. పాక్​లో ఇంతకుముందెప్పుడు ఇలాంటిది జరగలేదు. మహిళలను ఇలా అవమానించిన దాఖలాలు లేవు. ఇప్పుడు అయితే చిన్నారులు, వృద్ధులు, మహిళలు ఎవర్నైనా కొట్టడానికే లైసెన్స్ ఇచ్చేశారు. దీని గురించి ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుసు' అని నూరీన్ తెలిపారు.

'వారికి అన్నీ తెలిసినా నిశ్శబ్దం'
ప్రభుత్వంపై, ఇమ్రాన్ ఖాన్ నిర్బంధంపై ప్రజల్లో తీవ్రమైన అసహనం పెరుగుతోందని నూరీన్ తెలిపారు. 'ప్రజలు ఇంతగా అణగదొక్కారు ఒక్క చిన్న మంట చాలు. ప్రజలు ఎంతదూరం వెళ్తారో వీరికి కూడా తెలియదు. జైల్లో ఉన్న నా అన్నతో పాటు పేద, నిరపరాధుల గురించి ఆందోళనగా ఉంది. పాకిస్తాన్‌లో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలన్నీ విదేశీ ప్రభుత్వాలకు తెలుసు. కానీ వారు ఏ చర్య తీసుకోరు. పాకిస్థాన్​లో నివసించే వారికి స్వేచ్ఛ లేదు. కానీ విదేశాల్లో ఉన్న పాక్​ పౌరులు మాట్లాడగలరు. వారు అణచివేతపై గళమెత్తాలి. ప్రజలు ఈ అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా నిలబడే పరిస్థితి దగ్గరపడుతోంది' అని నూరీన్ హెచ్చరించారు.

పాకిస్థాన్​లో అత్యంత చీకటి కాలం : నూరీన్
ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ చరిత్రలోనే అత్యంత చీకటి కాలాన్ని ఎదుర్కొంటోందని నూరీన్ అన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులు హిట్లర్ యుగంలో చూపిన అణచివేతలా ఉన్నాయని విమర్శించారు. 'పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ అసిం మునీర్ ఒక నియంత. షెహబాజ్ షరీఫ్ ప్రభుత్వాన్ని దేశ చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ లేనిది. పాక్​ తన అత్యంత చీకటి దశలో ఉంది. గతంలో క్రూర పాలకుల కథలు చదివేవాళ్లం. ఇప్పుడు వాటిలోనే జీవిస్తున్నాం. ప్రజలను ఎత్తుకెళ్లి చంపేస్తున్నారు. హిట్లర్ కాలం గురించి వింటేవాళ్లం. ప్రజలను భూగర్భ గదుల్లోకి లాగేసేవారట. అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతోంది. పాక్​లో మీడియా వ్యక్తులను ఎత్తుకెళ్తున్నారు. ఛానల్ నడిపిన షోరబ్ బర్కత్‌ను ఎత్తుకెళ్లారు. అంతకుముందు జర్నలిస్టు అఘా షేక్ సర్వర్‌ను ఎత్తుకెళ్లారు. వారిపై అంతగా ఒత్తిడి తెస్తారు. విడుదలైనా మాట్లాడేందుకు అనుమతించరు. చాలామంది దేశం బయటే ఉన్నారు. వారు పారిపోయారు. తిరిగి రావడం లేదు. వారి పాస్‌పోర్టులు బ్లాక్ చేశారు. అకౌంట్లు బ్లాక్ చేశారు. భూములు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నవారు నిజంగా ధైర్యవంతులు' అని నూరీన్ పేర్కొన్నారు.

