ETV Bharat / international

షుగర్​, ఊబకాయం ఉంటే అమెరికాకు నో ఎంట్రీ! దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలుంటే వీసా కష్టమే!

అమెరికా వీసాలో కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ అయినట్లు కథనాలు- దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వీసా తిరస్కరణ- అన్ని యూఎస్‌ కాన్సులేట్‌, రాయబార కార్యాలయాలకు ఆదేశాలు- ట్రంప్ సర్కార్ ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు సమాచారం

US Visa New Rules
US Visa New Rules (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

US Visa New Rules: అమెరికా వీసాకు సంబంధించి అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సర్కార్‌ కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మధుమేహం, ఊబకాయం, గుండె జబ్బులు వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారికి వీసాలను తిరస్కరించాలనే కొత్త నిబంధనలను రూపొందించారు. ఈ మేరకు అన్ని అమెరికా ఎంబసీలు, కాన్సులేట్‌ కార్యాలయాలకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి.

వీసా దరఖాస్తుదారులు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారా? వారిని అమెరికాలోకి అనుమతిస్తే ప్రభుత్వ ఖజానాపై అదనపు భారం పడనుందా? అనే అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని వీసా జారీపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ వనరులపై అదనపు భారం పడే అవకాశమున్న దరఖాస్తుదారులను అమెరికాలోకి రానివ్వకుండా వీసాను తిరస్కరించేలా నిబంధనలను కఠినతరం చేసినట్లు సమాచారం. దరఖాస్తుదారుల ఆరోగ్య ఖర్చులు భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ నిధులతో కూడిన వైద్య సంరక్షణపై ఆధారపడే అవకాశం ఉంటే వారి వీసాను తిరస్కరించేందుకు వీసా అధికారులకు వీలు కల్పించారు. వీసా దరఖాస్తుదారులకు ఆరోగ్య బీమా లేకపోయినా, వైద్య ఖర్చులు స్వయంగా చెల్లించే సామర్థ్యం లేకపోయినా వారి వీసాను తిరస్కరించేలా మార్గదర్శకాలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

హృద్రోగ సమస్యలు, శ్వాస సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్‌, డయాబెటిస్‌, జీవక్రియ, నాడీ సంబంధిత వ్యాధులు, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారిని సంరక్షించాలంటే లక్షల డాలర్లు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక, ఒబెసిటీ కారణంగా ఆస్తమా, స్లీప్‌ ఆప్నియా, హై బీపీ వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఇలాంటి వ్యాధిగ్రస్తులకు సుదీర్ఘ వైద్య సంరక్షణ అవసరమవుతాయి. వీటికి ఆర్థిక భారం కూడా ఎక్కువే. అందుకే వలసదారుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని అంచనా వేసి వారు ప్రభుత్వ వనరులపై ఆధారపడతారో లేదో గుర్తించాలని, ఒకవేళ అలాంటి వారైతే అమెరికాలోకి ప్రవేశాన్ని తిరస్కరించాలని మార్గదర్శకాల్లో ట్రంప్‌ సర్కార్‌ సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.

వలసదారుల మెడికల్‌ హిస్టరీపై మరింత దృష్టి సారించనున్న అధికారులు!
సాధారణంగా అమెరికా వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే వారి ఆరోగ్య స్థితిని ఇమిగ్రేషన్‌ అధికారులు పరిశీలిస్తారు. టీబీ వంటి అంటు వ్యాధులు ఉన్నాయో లేదో స్క్రీనింగ్‌ చేస్తారు. తాజాగా ఈ నిబంధనలను సవరిస్తూ మరిన్ని వ్యాధులను ఈ జాబితాలో చేరుస్తూ మార్గదర్శకాలు రూపొందించారు. ఇకపై వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వలసదారుల మెడికల్‌ హిస్టరీపై అధికారులు మరింత దృష్టి సారించనున్నారు.

అయితే వలసదారులు అమెరికా ప్రభుత్వ సాయం లేకుండా వైద్య చికిత్సలను సొంతంగా భరించగలరా లేదా? అన్నది కూడా నిర్ధరించుకోవాలని వీసా అధికారులను ఆదేశించారు. ఇక, కుటుంబసభ్యుల ఆరోగ్యాన్ని కూడా పరిశీలించాలని స్పష్టం చేశారు. అయితే, ఈ వార్తలపై అమెరికా విదేశాంగ శాఖ స్పందించలేదు. దీంతో ఈ రూల్స్‌ అమల్లోకి వచ్చాయా లేదా అన్న విషయంపై స్పష్టత లేదు. ఇప్పటికే వలసదారులకు సంబంధించి అమెరికా యంత్రాంగం కఠిన విధానాలను అమలు చేస్తోంది. విదేశీ విద్యార్థులు, ఎక్స్ఛేంజీ విజిటర్ల 'డ్యురేషన్‌ ఆఫ్‌ స్టే'పై పరిమితి విధించడం, హెచ్-1బీ వీసాపై వార్షిక రుసుమును లక్ష డాలర్లకు పెంచుతూ తీసుకున్న నిర్ణయాలు వలసదారులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేశాయి.

80వేలకుపైగా వలసేతర వీసాలు రద్దు! ఆ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినవారే అధికం

భారత విద్యార్థి వీసాలను భారీగా తిరస్కరించిన కెనడా- ప్రతి నలుగురిలో ముగ్గురివి రిజెక్ట్​

TAGGED:

US VISA NEW RULES FOR INDIANS
US VISA NEWS TODAY
US VISA UPDATES
NEW UPDATES US VISA
US VISA NEW RULES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.