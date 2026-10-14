అది పరిణితి లేని నిర్ణయం : బంగ్లా ప్రధాని రెహమాన్ బ్రిక్స్ సమిట్కు గైర్హాజరుపై షేక్ హసీనా
బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని తారిక్ రెహమాన్ బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరుకాకపోవడంపై షేక్ హసీనా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తారిక్ నిర్ణయం బంగ్లాదేశ్ జాతీయ ప్రయోజనాలకు నష్టం కలిగించిందని తెలిపారు.
Published : October 14, 2026 at 3:00 PM IST
Sheikh Hasina On Tarique Rahman : భారత్ వేదికగా జరిగిన బ్రిక్స్ సదస్సుకు గైర్హాజరు కావాలన్న బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని తారిక్ రెహమాన్ నిర్ణయం పరిణితి లేనిదని ఆ దేశ మాజీ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా అభిప్రాయపడ్డారు. తారిక్ నిర్ణయం బంగ్లాదేశ్ జాతీయ ప్రయోజనాలకు నష్టం కలిగించిందని అన్నారు. వ్యక్తిగత ప్రతిచర్యలు లేదా స్వల్పకాలిక రాజకీయ లెక్కలతో నడిచే విదేశాంగ విధానం సహజంగానే ప్రతికూల ఫలితాలనిస్తుందని హెచ్చరించారు. బ్రిక్స్ సదస్సులో బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని పాల్గొని ఉంటే దేశ ఆర్థిక, సామాజిక అభివృద్ధికి కొత్త అవకాశాలు లభించి ఉండేవని, కానీ ఆ అవకాశం చేజారిపోయిందని ఆరోపించారు. గత కొన్నాళ్లుగా భారత్లో ఆశ్రయం పొందుతున్న షేక్ హసీనా తాజాగా ప్రముఖ వార్తా సంస్థ పీటీఐకి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. అందులో ఆమె భారత్లో జరిగిన బ్రిక్స్ సదస్సు, పొరుగు దేశాలతో తారిక్ సర్కార్కు ఉన్న సంబంధాలు వంటి అంశాలపై స్పందించారు.
"ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత పరిగణనలు లేదా రాజకీయాంశాల ఆధారంగా రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న సంబంధాలను నిర్ణయించలేం. బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరుకావడానికి రెహమాన్ నిరాకరించడానికి న్యూదిల్లీలో నా ఉనికే కారణమైతే అది చాలా దురదృష్టకరం. బ్రిక్స్ సమ్మిట్లో బంగ్లాదేశ్ పాల్గొనకూడదని నిర్ణయించుకోవడం చాలా దురదృష్టకరం. నా దృష్టిలో ఇది పరిణితి లేని నిర్ణయం. బంగ్లాదేశ్ జాతీయ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడనిది. బ్రిక్స్ కేవలం ఒక దౌత్య సమావేశం కాదు. ఇది ప్రధాన వర్ధమాన ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఒకచోట చేర్చి వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాలు, సాంకేతికత, అభివృద్ధి రంగాలలో సహకారానికి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. ఇందులో పాల్గొనడం ద్వారా బంగ్లాదేశ్ విలువైన అనుభవాన్ని పొంది తన సొంత ఆర్థిక, సామాజిక అభివృద్ధికి కొత్త అవకాశాలను తెరిచి ఉండేది. ఆ అవకాశం ఇప్పుడు చేజారిపోయింది. " అని షేక్ హసీనా పేర్కొన్నారు.
రెహమాన్ గైర్హాజరుకు కారణమేంటి? : షేక్ హసీనా
బంగ్లాదేశ్కు భారత్ పొరుగు దేశం, చారిత్రక భాగస్వామి అని షేక్ హసీనా అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ బ్రిక్స్ భాగస్వామ్యం అనేది అంతర్జాతీయ సమాజంలో బంగ్లాదేశ్ సొంత గుర్తింపునకు సంబంధించినదని పేర్కొన్నారు. "1975 ఆగస్టు 15న నా తండ్రి, బంగబంధు షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ హత్య, అలాగే నవంబర్ 3న ఢాకా సెంట్రల్ జైలులో నలుగురు జాతీయ నాయకుల హత్య తర్వాత జియావుర్ రెహమాన్ రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన ప్రక్రియ ద్వారా బంగ్లాదేశ్లో అధికారంలోకి వచ్చారు. అయినప్పటికీ జియావుర్ రెహమాన్ 1979లో దిల్లీలో పర్యటించినప్పుడు నేను దిల్లీలోనే ఉన్నాను. 1980లో ఆయన లండన్ను సందర్శినప్పుడు అక్కడే ఉన్నాను. ఆ నగరాల్లో నేను ఉన్నానని జియావుర్ రెహమాన్ అక్కడి రావడం మానేయలేదు. అలాంటప్పుడు దిల్లీలో నేను ఉండటం వల్ల జియావుర్ రెహమాన్ కుమారుడు తారిక్ రెహమాన్ బ్రిక్స్ సదస్సు కోసం భారత్ ఎందుకు రాలేదు? అటువంటి నిర్ణయం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏమిటి?. " అని హసీనా ప్రశ్నించారు.
'ఒక దేశంతో స్నేహం కోసం మరొక దేశంతో శత్రుత్వం అవసరం లేదు'
తమ ప్రభుత్వ హయాంలో బంగ్లాదేశ్ విదేశాంగ విధానం ఎలా ఉండేదో షేక్ హసీనా వివరించారు. తమ ప్రభుత్వం భారత్లో బలమైన సంబంధాలను కొనసాగిస్తూనే చైనా, రష్యా, జపాన్, అమెరికా, ఐరోపా, అనేక ఇతర భాగస్వామ్య దేశాలతో సహకారాన్ని విస్తరించిందని చెప్పారు. ఒక దేశంతో స్నేహం కోసం మరొక దేశంతో శత్రుత్వం అవసరం లేదన్నారు. బంగ్లాదేశ్కు పరిణతి చెందిన, సమతుల్యమైన, ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన విదేశాంగ విధానం అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశ విదేశాంగ విధానం జాతీయ ప్రయోజనాల కోసం ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రజాస్వామ్యానికి ఉన్న అవకాశాలను మూసివేయడం వల్ల బంగ్లాదేశ్ ఒక తీవ్రమైన జాతీయ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోందని ఆరోపించారు.
"చైనా కూడా బంగ్లాదేశ్కు ఒక కీలక భాగస్వామే. జపాన్, అమెరికా, యూరప్, ఆసియా, అరబ్ దేశాలన్నీ మాకు ముఖ్యమైనవే. చైనాతో గానీ లేదా మరే ఇతర దేశంతో గానీ మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉండడం సమస్య కాదు. ఆ సంబంధాలను మరొక దేశంగా వ్యతిరేకంగా ఉపయోగించినప్పుడే అసలైన సమస్య మొదలవుతుంది. స్థానిక రాజకీయాల కోసం భారత్ వ్యతిరేక ప్రసంగాలను ప్రోత్సహించినప్పుడు సమస్య ప్రారంభమవుతుంది. రెహమాన్ ప్రభుత్వం, అంతకుముందు యూనస్ నేతృత్వంలో సర్కార్ తనపై రాజకీయ కక్ష సాధింపు కోసం న్యాయవ్యవస్థను ఉపయోగించుకున్నారు. బంగ్లాదేశ్ మీడియా స్వేచ్ఛను పరిమితం చేశారు. ప్రస్తుతం బంగ్లాలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయి. మైనారిటీలు అభద్రతాభావంతో ఉన్నారు. తీవ్రవాద శక్తులు దేశంలో తిరిగి ప్రాబల్యం పొందాయి. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింది. దేశంలోని అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ అవామీ లీగ్పై నిషేధం విధించారు. ఆ పార్టీ నాయకులను జైల్లో పెట్టారు. అవామీ లీగ్ పార్టీ లక్షలాది మంది మద్దతుదారుల రాజకీయ హక్కులను అణిచివేశారు. "
--షేక్ హసీనా, బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని
ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరించడం కోసం బంగ్లాకు వెళ్తా : హసీనా
బంగ్లాదేశ్కు తాను తిరిగి వెళ్లడం గురించి నిర్దిష్ట వివరాలను షేక్ హసీనా వెల్లడించలేదు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించడం కోసం బంగ్లాదేశ్కు తాను తిరిగి వెళ్తానని స్పష్టం చేశారు. అవామీ లీగ్ కార్యకర్తలు వేలాది మంది జైలు పాలయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇంకా చాలా మంది అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారని ఆరోపించారు. తమ పార్టీకి చెందిన కుటుంబాలు ఇళ్లు, ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, జీవనోపాధిని కోల్పోయాయని అన్నారు. తాను బంగ్లాదేశ్ ప్రజల పక్షాన నిలబడాలని, వారి హక్కుల కోసం పోరాడాలని, దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం, భద్రత, అభివృద్ధిని పునరుద్ధరించడంలో సహాయపడాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు. అదే సమయంలో, బంగ్లాదేశ్ కోర్టు తనకు మరణశిక్ష విధించినందున అక్కడికి తిరిగి వెళ్లడం ప్రమాదకరమని ఆమె అంగీకరించారు. అయినప్పటికీ తాను ఏమాత్రం భయపడటం లేదని స్పష్టం చేశారు.
"స్వేచ్ఛాయుతమైన, నిష్పక్షపాతమైన, సమ్మిళిత ఎన్నికల ద్వారా బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు తమ భవిష్యత్తును తామే నిర్ణయించుకునేందుకు అనుమతించాలి. అందుకే నేను బంగ్లాదేశ్ తిరిగి వెళ్లడం చాలా ముఖ్యం. మృత్యువు నాకు దగ్గరగా రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 1975లో నా తండ్రి, తల్లి, సోదరులు, దాదాపు నా యావత్ కుటుంబాన్ని హత్య చేశారు. 1981లో బంగ్లాదేశ్లో సైనిక పాలన, బెదిరింపులు ఉన్నప్పటికీ నేను స్వదేశానికి వెళ్లాను. 2004 ఆగస్టు 21 నాటి గ్రెనేడ్ దాడితో సహా అనేక సార్లు నాపై హత్యాయత్నాలు జరిగాయి. అలాగే జైలు శిక్ష, కుట్రలు, రాజకీయ వేధింపులను కూడా నేను ఎదుర్కొన్నాను" అని షేక్ హసీనా ఆరోపించారు.
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