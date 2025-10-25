అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ భారత్దే- అంచనాలు సవరించిన ఐఎంఎఫ్
చైనాతో పోలిస్తే ముందంజలో భారత్!
IMF On Indian Economy : అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్) వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ (డబ్ల్యూఈవో) నివేదిక ప్రకారం, భారత్ 2025-26లో అత్యంత వేగవంతమైన అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా కొనసాగనుంది. 2025లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 6.6 శాతం వృద్ధి రేటును సాధిస్తుందని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేసింది. చైనా 4.8 శాతం వృద్ధి రేటుతో పోలిస్తే భారత్ గణనీయంగా ముందంజలో ఉంటుందని నివేదిక తెలిపింది.
అమెరికా సుంకాల నేపథ్యంలో ఆర్థిక అంచనాలు
అమెరికా సుంకాలు, పెరుగుతున్న ఆర్థిక అనిశ్చితుల నడుమ వివిధ దేశాల మధ్య ఒప్పందాల ఫలితంగా ఐఎంఎఫ్ తన అంచనాలను సవరించింది. 2024-25లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 6.5 శాతం వృద్ధి సాధించగా, 2025-26 కోసం ప్రభుత్వం 6.3-6.8 శాతం జీడీపీ వృద్ధి అంచనాను కొనసాగిస్తోంది. ఈ ఆశావాదం దేశంలో బలమైన గృహ డిమాండ్పై ఆధారపడి ఉంది. అయితే, 2026లో భారత వృద్ధి రేటు 6.2 శాతానికి తగ్గవచ్చని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేసింది. ఇది మొదటి త్రైమాసిక ఊపు క్రమంగా తగ్గడం వల్ల కావచ్చని పేర్కొంది.
ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి అంచనాలు
ఐఎంఎఫ్ ప్రకారం, ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి 2025లో 3.2 శాతంగా, 2026లో 3.1 శాతంగా ఉంటుంది. ఇవి సుంకాలకు ముందు అంచనాల కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి. అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థలు సగటున 1.6 శాతం వృద్ధి సాధిస్తాయని, అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు 4.2 శాతం వృద్ధి చెందుతాయని, 2026లో 0.2 శాతం తగ్గుదల ఉంటుందని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేసింది. స్పెయిన్ 2.9 శాతం వృద్ధి రేటుతో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో అత్యంత వేగవంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థగా నిలుస్తుందని, అమెరికా 1.9 శాతం (2024లో 2.4 శాతం నుండి తగ్గుదల), బ్రెజిల్ 2.4 శాతం, కెనడా 1.2 శాతం, జపాన్ 1.1 శాతం వృద్ధి సాధిస్తాయని నివేదిక తెలిపింది.
ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక సవాళ్లు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం క్రమంగా తగ్గుతుందని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేసింది. అయితే, అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం లక్ష్యం కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చని, ఇతర దేశాల్లో ఇది తక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొంది. దీర్ఘకాలిక అనిశ్చితి, రక్షణాత్మక వాణిజ్య విధానాలు, కార్మిక సరఫరా షాక్లు ఆర్థిక వృద్ధిని తగ్గించవచ్చని ఐఎంఎఫ్ హెచ్చరించింది. ఆర్థిక మార్కెట్ సరిదిద్దులు, సంస్థాగత బలహీనతలు స్థిరత్వానికి ముప్పు కలిగించవచ్చని తెలిపింది.
ఐఎంఎఫ్ సిఫార్సులు
ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం విశ్వసనీయ, పారదర్శక, స్థిరమైన విధానాలను అమలు చేయాలని ఐఎంఎఫ్ విధాన రూపకర్తలకు సూచించింది. వాణిజ్య దౌత్యం, మాక్రో ఎకనామిక్ సర్దుబాట్లతో జత చేయాలని, ఆర్థిక బఫర్లను పునర్నిర్మించాలని, కేంద్ర బ్యాంకుల స్వాతంత్య్రాన్ని కాపాడాలని, నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలను రెట్టింపు చేయాలని పిలుపునిచ్చింది. అక్టోబర్లో తన అంచనాలను సవరించి, భారత్ వృద్ధి రేటును 6.6 శాతానికి పెంచింది. 2025-26 మొదటి త్రైమాసికంలో 7.8 శాతం వృద్ధి సాధించిన బలమైన ఊపు ఈ సవరణకు ప్రధాన కారణం. అమెరికా సుంకాల ప్రభావం అంచనా కంటే తక్కువగా ఉండటం కూడా ఈ ఆశావాదానికి దోహదపడింది.
