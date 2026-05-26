ETV Bharat / international

'మోదీకి నేను చాలా పెద్ద అభిమానిని'- ప్రధానిపై ట్రంప్​ మరోసారి ప్రశంసల జల్లు

అమెరికాపై భారత్​ పూర్తిగా ఆధారపడవచ్చని ట్రంప్​ వెల్లడి

Trump on PM Modi
Trump on PM Modi (@PMO India)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 26, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump on PM Modi : భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై మరోసారి ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​. ప్రధాని మోదీకి తాను పెద్ద అభిమానిని అన్నారు. అమెరికాపై భారత్​ పూర్తిగా ఆధారపడవచ్చని ట్రంప్​ అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్​లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ చేసిన ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్​ను ఆయన రీట్వీట్ చేశారు. దీంతో పాటు దిల్లీలోని ప్రతిష్టాత్మక భారత్ మండపంలో జరిగిన అమెరికా స్వాతంత్ర్య 250వ వార్షికోత్సవ వేడుకలకు సంబంధించిన ఒక వీడియో క్లిప్‌ను కూడా జతచేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడి ట్రంప్​ వ్యక్తిగత సందేశం వివరాలను 'ట్రూత్ సోషల్'లో పంచుకున్నారు. ఇందులో "అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ నాకు ఫోన్ చేశారు. ఆయన ఒక స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చారు. 'నేను ప్రధానమంత్రి మోదీని ప్రేమిస్తున్నాను. మనం భారతదేశానికి ఇంతకంటే దగ్గరగా ఎప్పుడూ లేము. నేను ప్రధానమంత్రి మోదీకి పెద్ద అభిమానిని.'అని ట్రంప్​ చెప్పి"నట్లు గోర్ పేర్కొన్నారు.

భారత్ మండపంలో జరిగిన అమెరికా స్వాతంత్ర్య 250వ వార్షికోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ట్రంప్​ ఫోన్​ సందేశాన్ని కొత్తగా నియమితులైన అమెరికా రాయబారి వినిపించారు. "అందరికీ నమస్కారం. నేను ప్రధానమంత్రిని ప్రేమిస్తున్నాను. నరేంద్ర మోదీ గొప్పవారు, ఆయన నా స్నేహితుడు. నేను ప్రధానమంత్రి మోదీకి పెద్ద అభిమానిని. మనం భారతదేశానికి ఇంతకంటే దగ్గరగా ఎప్పుడూ లేము. భారతదేశం నాపై, మన దేశంపై 100 శాతం ఆధారపడవచ్చు. వారికి ఎప్పుడైనా సహాయం అవసరమైతే, ఎక్కడికి ఫోన్ చేయాలో వారికి తెలుసు. వారు సరిగ్గా ఇక్కడికే ఫోన్ చేస్తారు. ప్రధానమంత్రి మోదీకి నమస్కారం. నేను మీ పెద్ద అభిమానినని ఆయనకు తెలపండి" అంటూ ట్రంప్ తన టెలిఫోన్ ప్రసంగాన్ని ముగించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన తన రాయబారులను ట్రంప్ ప్రశంసించారు. మార్కో రూబియోను అమెరికా చరిత్రలోనే గొప్ప విదేశాంగ మంత్రిగా అభివర్ణించారు. భారత్ మండపంలో జరిగిన కార్యక్రమానికి భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో, భారత్​లో అమెరికా రాయబారి గోర్‌తో పాటు పలువురు దౌత్యవేత్తలు పాల్గొన్నారు.

TAGGED:

TRUMP ON PM MODI
TRUMP ON PM MODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.