డ్రగ్స్ సేవించి డ్రైవింగ్- ముగ్గురు మృతి- ఇల్లీగల్‌ ఇండియన్ ట్రక్​ డ్రైవర్​ అరెస్ట్

Representative Image (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Indian Driver California Accident : అమెరికాలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించిన భారతీయుడు కారణంగా కాలిఫోర్నియాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. డ్రగ్స్ మత్తులో ట్రక్​ను నడపడం వల్ల ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పలువురు గాయపడ్డారు. ఇండియన్ ట్రక్​ డ్రైవర్​ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి కేసు నమోదు చేశారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, ఈ ప్రమాదం దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలోని సాన్​ బర్నిర్డినో కౌంటీ ఫ్రీవే వద్ద జరిగింది. అమెరికాలో చట్టవిరుద్ధంగా నివసిస్తున్న 21 ఏళ్ల భారతీయుడు జషన్‌ ప్రీత్‌ సింగ్ డ్రగ్స్ తీసుకుని మితిమీరిన వేగంతో ట్రక్​ను నడిపాడు. హై స్పీడ్​లో వచ్చిన జషన్ ​ప్రీత్ బ్రేక్​ వేయకుండా ట్రాఫిక్​లో నెమ్మదిగా కదులుతున్న ముందున్న వాహనాలను ఢీకొట్టాడు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడిక్కడే మరణించారు. పలువురు గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో జషన్​ప్రీత్​ సింగ్ కూడా గాయపడ్డారు. అలాగే, ఒక మెకానిక్‌ కూడా గాయపడిన వారిలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ఈ ప్రమాదానికి కారణమైన జషన్ ​ప్రీత్​ సింగ్​పై డ్రగ్స్ తీసుకొని డ్రైవింగ్, హత్య వంటి అభియోగాలపై కేసులు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం వైద్య పరీక్షల కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. నివేదికల్లో డ్రగ్స్​ తీసుకున్నట్లు తేలిందని పోలీసులు తెలిపారు. బ్రేకులు వేయకుండానే ట్రాఫిక్‌ జామ్‌లోకి దూసుకెళ్లాడని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రమాద దృశ్యాలు జషన్​ప్రీత్​ సింగ్​ నడిపిన ట్రక్​లోని సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. అయితే మరణించిన వారి వివరాలు ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.

అమెరికా వార్త సంస్థల ప్రకారం, జషన్​ ప్రీత్ సింగ్ 2022లో దక్షిణ అమెరికా సరిహద్దును దాటినట్లు తెలుస్తోంది. కాలిఫోర్నియాలోని ఎలో సెంట్రో సెక్టార్​లో బోర్డర్​ పట్రోల్ అధికారుల చేతికి చిక్కాడు. అయితే అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ప్రభుత్వంలోని 'ఆల్టర్నేటివ్స్‌ టు డిటెన్షన్‌' విధానం వల్ల విచారణ పెండింగ్‌లో ఉండటంతో అతడిని విడుదల చేశారు. జషన్​ ప్రీత్​ సింగ్​కు అమెరికాలో చట్టబద్ధమైన ఇమ్మిగ్రేషన్ హోదా లేదని యూఎస్​ హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ శాఖ ధృవీకరించింది. జషన్​ ప్రీత్​ సింగ్ అరెస్ట్ తర్వాత యునైటెడ్‌ స్టేట్స్‌ ఇమ్మిగ్రేషన్‌ అండ్‌ కస్టమ్స్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ (USICE) అతడిపై ఇమ్మిగ్రేషన్​ డిటెన్షన్​ను విధించింది.

అమెరికాలో అక్రమ వలస ట్రక్​ డ్రైవర్ల వల్ల ఇంతకు మందుకు కూడా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఆగస్టులో పంజాబ్​కు చెందిన హర్జిందర్​ సింగ్ చేసిన పొరపాటు వల్ల అప్పుడు కూడా ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అతడు 2018లో మెక్సికో సరిహద్దుల నుంచి అక్రమంగా అమెరికాలో ప్రవేశించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత కాలిఫోర్నియాలో వాణిజ్య డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ పొందినట్లు సమాచారం.

ఇక రెండోసారి అమెరికా పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అక్రమ వలసదారులపై ఉక్కుపాదం మోపారు. అమెరికా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద బహిష్కరణ ఆపరేషన్‌ చేపట్టారు. సరైన పత్రాలు లేనివారిని లేదా అక్రమ వలసదారుల్ని వాణిజ్య, సైనిక విమానాల్లో వారి స్వదేశాలకు పంపారు. అందులో భాగంగా అనేక మంది భారతీయుల కూడా వెనక్కి వచ్చారు.

