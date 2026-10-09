'నోబెల్ శాంతి బహుమతి విజేత నవీ పిళ్లై అమెరికా వ్యతిరేకి!'- పరోక్షంగా అక్కసు వెళ్లగక్కిన ట్రంప్
2026 నోబెల్ శాంతి బహుమతి విజేత నవీ పిళ్లైపై విమర్శలు చేసిన పోస్ట్ను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్లో రీపోస్ట్ చేశారు. తనకు రాలేదని పరోక్షంగా అక్కసు వెళ్లగక్కారు.
Published : October 9, 2026 at 9:16 PM IST
Trump Nobel Peace Prize Reaction : నోబెల్ శాంతి బహుమతి కోసం చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు ఈ ఏడాది కూడా ఆ పురస్కారం దక్కలేదు. దీంతో మరోసారి ఆయనకు నిరాశే ఎదురైంది. 2026 కు గానూ నోబెల్ శాంతి బహుమతి దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన మానవ హక్కుల న్యాయవాది నవనీతమ్ నవీ పిళ్లైని వరించింది. దీంతో నోబెల్ శాంతి బహుమతి తనకు దక్కకపోవడంపై ట్రంప్ పరోక్షంగా స్పందించారు. ఈ మేరకు ట్రంప్కు మద్దతు ప్రకటిస్తూ, నవీ పిళ్లైపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూ మరో వ్యక్తి చేసిన ఓ పోస్టును ట్రంప్ రీపోస్ట్ చేశారు. ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ట్రూత్ సోషల్లో ఇదే పోస్టును రీపోస్ట్ చేశారు. ఆ పోస్టులో పిళ్లైని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ను ద్వేషించే వ్యక్తిగా, హమాస్కు మద్దతు ఇచ్చిన వ్యక్తిగా ఆరోపించారు. పిళ్లైకి అసలు విశ్వసనీయత లేదని, శాంతిని నెలకొల్పేందుకు కూడా ఆమె ఎలాంటి కృషి లేదని పోస్టులో విమర్శించారు. ట్రంప్ రీపోస్ట్ చేసిన సందేశంలో నోబెల్ కమిటీపై కూడా తీవ్ర విమర్శలు ఉన్నాయి.