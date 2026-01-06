గ్రీన్లాండ్ను అమెరికా స్వాధీనం చేసుకుంటే ‘నాటో’ సమాప్తమైనట్టే : డెన్మార్క్ ప్రధాని
నాటో కూటమిపై డెన్మార్క్ ప్రధానమంత్రి మెటే ఫ్రెడరిక్సన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Published : January 6, 2026 at 10:24 AM IST
Denmark on Greenland Issue : నాటో కూటమిపై డెన్మార్క్ ప్రధానమంత్రి మెటే ఫ్రెడరిక్సన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ దేశంలోని గ్రీన్లాండ్ను అమెరికా స్వాధీనం చేసుకుంటే, నాటో సైనిక కూటమి ఉనికి ముగిసిపోతుందన్నారు. ‘నాటో’ కూటమిలో ఉన్న తమ దేశంపై సైనిక దాడి చేయాలని అమెరికా నిర్ణయించుకుంటే, కూటమికి సంబంధించిన భావనే ముగిసిపోతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి చర్యల వల్ల రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన నాటి నుంచి తమకు భద్రతను కల్పిస్తున్న నాటో కూటమి ఉనికి ప్రశ్నార్ధకంగా మారే ముప్పు ఉంటుందని మెటే ఫ్రెడరిక్సన్ హెచ్చరించారు. ఇటీవలే వెనెజువెలాలో సైనిక చర్య తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ‘గ్రీన్లాండ్’ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. ఖనిజ నిక్షేపాలకు నెలవైన గ్రీన్లాండ్ను అమెరికా అదుపులోకి తేవాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. దీనిపై స్పందిస్తూ డెన్మార్క్ ప్రధానమంత్రి ఈ కామెంట్స్ చేశారు.