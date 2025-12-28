ఉక్రెయిన్కు శాంతి వద్దంటే- సైనిక శక్తితోనే మా లక్ష్యాలన్నీ సాధిస్తాం : పుతిన్
ఉక్రెయిన్ శాంతిమార్గాన్ని కోరుకోకుంటే, సైనిక శక్తిని ప్రయోగించడం మినహా తమకు మరో మార్గం లేదని స్పష్టం
Published : December 28, 2025 at 8:52 PM IST
Putin Warning to Ukraine : ఉక్రెయిన్కు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. శాంతియుత పరిష్కారానికి ఉక్రెయిన్ తిరస్కరిస్తే, బల ప్రయోగం ద్వారా అన్ని సైనిక లక్ష్యాలను సాధించి తీరుతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఉక్రెయిన్ శాంతిమార్గాన్ని కోరుకోకుంటే, సైనిక శక్తిని ప్రయోగించడం మినహా తమకు మరో మార్గం లేదని తేల్చి చెప్పారు. తాజాగా రష్యా సాయుధ బలగాల కమాండ్ పోస్ట్ను పుతిన్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా రష్యా సాయుధ బలగాల చీఫ్ ఆఫ్ జనరల్ స్టాఫ్ వ్యాలెరీ గెరాసిమోవ్, ఇతర ముఖ్య కమాండర్లు, సాయుధ బలగాల ఉన్నతాధికారులతో ఆయన భేటీ అయ్యారు.
అనంతరం సాయుధ బలగాలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్ధం గురించి పుతిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం రష్యా - ఉక్రెయిన్ సరిహద్దుల్లో బఫర్ జోన్ ఏర్పాటు పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. ఉక్రెయిన్లోని డాన్బాస్, జపొరోజై ప్రాంతాల్లో రష్యా సాయుధ బలగాలు మున్ముందుకు దూసుకుపోతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఉక్రెయిన్లోని జపొరోజై ప్రాంతంలో ఉన్న గులైపోల్, డోనెస్క్ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్లో ఉన్న దిమిత్రోవ్ పట్టణాలు రష్యా బలగాల హస్తగతం అయ్యాయని తెలిసిందని పుతిన్ చెప్పారు. మరో రెండు ఉక్రెయిన్ పట్టణాలకు స్వాతంత్య్రం లభించినందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు.