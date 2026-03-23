మా విద్యుత్ ప్లాంట్లపై దాడి చేస్తే హర్మూజ్‌ను పూర్తిగా మూసేస్తాం: ఇరాన్

48 గంటల డెడ్‌లైన్ ముగియనున్న వేళ, ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ మహ్మద్ బాఖెర్ ఖాలిబఫ్ వార్నింగ్

Hormuz Strait
Published : March 23, 2026 at 10:27 AM IST

Iran On Hormuz Strait : అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పినట్టుగా తమ దేశంలోని విద్యుత్ ప్లాంట్లపై దాడులు జరిగితే, వెంటనే హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా మూసివేస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. మార్చి 21వ తేదీన ఇరాన్‌కు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఇచ్చిన 48 గంటల డెడ్‌లైన్ ముగియనున్న వేళ, ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ మహ్మద్ బాఖెర్ ఖాలిబఫ్ ఈ వార్నింగ్ ఇవ్వడం గమనార్హం. ఒకవేళ ఇరాన్‌లోని విద్యుత్ ప్లాంట్లపై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేస్తే ఊరుకునేది లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. దీనికి ప్రతిగా పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో రక్షణ రంగానికి రుణాలిచ్చే అమెరికా ఆర్థిక సంస్థలతో పాటు ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు, కీలకమైన మౌలిక వసతులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ వెల్లడించారు.

