తబ్రిజ్ పారిశ్రామిక జోన్ను వీడండి- లేదంటే మీ ప్రాణాలకే రిస్క్: ఇరాన్ ప్రజలకు IDF పిలుపు
ఐడీఎఫ్ కీలక ఆదేశాలు- ఇరాన్లోని తబ్రిజ్ పారిశ్రామిక జోన్పై దాడుల చేస్తామని ప్రకటన- ఆ ప్రాంతాన్ని వీడాలని పౌరులకు పిలుపు
Published : March 14, 2026 at 2:02 PM IST
IDF Warning Before Attack : పశ్చియాసియాలో యుద్ధం అంతకంతకూ తీవ్రమవుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళం (ఐడీఎఫ్) శనివారం ఉదయం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇరాన్లోని తబ్రిజ్కు పశ్చిమాన ఉన్న పారిశ్రామిక జోన్కు ఐడీఎఫ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పార్శీ భాషలో పోస్ట్ పెట్టింది. "ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ఇటీవలి రోజుల్లో ఇరాన్ సైనిక మౌలిక సదుపాయాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేసింది. అలాగే రాబోయే కొద్ది గంటల్లో తబ్రిజ్కు పశ్చిమాన ఉన్న పారిశ్రామిక జోన్పై దాడులు నిర్వహిస్తుంది. ప్రియమైన ఇరాన్ పౌరులారా మీ భద్రత, శ్రేయస్సు కోసం దయచేసి మ్యాప్లో సూచించిన ప్రాంతాన్ని వెంటనే ఖాళీ చేయండి. మా ఆదేశాలను పాటించకపోతే మీ ప్రాణాలకే ముప్పు" అని ఐడీఎఫ్ పోస్టులో పేర్కొంది.
ది జెరూసలేం పోస్ట్ నివేదిక ప్రకారం, ఐడీఎఫ్ ఇరాన్ సైనిక ఆస్తులపై వైమానిక దాడులను తాత్కాలికంగా ఆపింది. ఆ తర్వాత ఇరాన్లోని పశ్చిమ, మధ్య ప్రాంతాలలో 150కి పైగా ప్రభుత్వ స్థావరాలపై శుక్రవారం విరుచుకుపడింది. ఈ క్రమంలో ఇరాన్లోని విస్తృత శ్రేణి వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలను విజయవంతంగా ఐడీఎఫ్ కూల్చివేసింది. వీటిలో క్షిపణి స్థావరాలు, లాంచర్లు, డ్రోన్ సౌకర్యాలు, రక్షణ వ్యవస్థలు, ఆయుధ ఉత్పత్తి స్థావరాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇరాన్ ఎయిర్ఫోర్స్కు చెందిన అనేక మంది అధికారులను హతమార్చింది.
‼️ هشدار فوری به کلیه افراد مستقر در ناحیه صنعتی در غرب تبریز بر اساس ناحيه مشخص شده قرمز رنگ بر روی نقشه ضميمه:— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 14, 2026
⭕ ارتش اسرائیل همچنان که در روزهای اخیر در منطقه تهران برای حمله به زیرساخت های نظامی رژیم ایران اقدام کرده است، طی ساعات آینده در این ناحیه فعالیت خواهد نمود.
⭕… pic.twitter.com/5Mh93W3dhM
వాటిని బూడిద కుప్పలుగా మార్చేస్తాం : యూఎస్కు ఇరాన్ వార్నింగ్
మరోవైపు, తమ ఖర్గ్ ఐలాండ్పై అమెరికా దళాలు దాడులు చేయడంపై ఇరాన్ మండిపడింది. ఈ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ క్రమంలో అమెరికాకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. తమ చమురు మౌలిక సదుపాయాలపై జరిగే ఏ దాడినైనా తీవ్రంగా పరిగణిస్తామని స్పష్టం చేసింది. అలా చేస్తే ఈ ప్రాంతంలో అమెరికాతో సంబంధం ఉన్న చమురు కంపెనీల మౌలిక సదుపాయాలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయని హెచ్చరించింది. వాటిని బూడిద కుప్పలుగా మార్చేస్తామని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఇరాన్ సాయుధ దళాల కార్యాలయం ప్రతినిధి ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
గల్ఫ్ దేశాలపై దాడులు
గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలు సహా రాయబార కార్యాలయాలపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో ఇరాన్ విరుచుకుపడుతోంది. ఇరాన్ దాడుల్లో సౌదీలోని ఐదు అమెరికా రీఫ్యూయలింగ్ విమానాలు దెబ్బతిన్నట్లుగా సమాచారం. అలాగే ఇరాక్ రాజధాని బాగ్దాద్లో ఉన్న అమెరికన్ ఎంబసీపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడి చేసింది. ఎంబసీ ప్రాంగణంలో ఉన్న హెలిప్యాడ్పై క్షిపణి పడింది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో పొగలు వచ్చాయి.
దుబాయ్పై రోజు వ్యవధిలో రెండో దాడి
అలాగే దుబాయ్పైనా ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. దుబాయ్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు కేంద్రమైన ఓ భవనంపై దాడులు చేపట్టింది. 24 గంటల్లో ఈ ప్రాంతంలో దాడి జరగడం రెండోసారి. అయితే ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని, భవనం మాత్రమే దెబ్బతిందని దుబాయి మీడియా ఆఫీస్ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ పెట్టింది.
ఖమేనీ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు : అమెరికా
తమ దాడుల్లో ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ తీవ్రంగా గాయపడ్డారని అమెరికా పేర్కొంది. గుర్తుపట్టలేని విధంగా మొజ్తాబా మారినట్లు భావిస్తున్నామని తెలిపింది. ఇరాన్ అణ్వాయుధ కార్యక్రమాన్ని అంతం చేయడంపైనే అధ్యక్షుడు ట్రంప్ దృష్టి పెట్టారని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ పెంటగాన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు.
పశ్చిమాసియాలో ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏ మాత్రం తగ్గట్లేదు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులు, ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులతో ఆ ప్రాంతమంతా దద్దరిల్లిపోతోంది. శుక్రవారం కూడా ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాలను దెబ్బకొట్టడమే లక్ష్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ విమానాలతో దాడులు చేశాయి. ఇరాన్ కూడా ఇజ్రాయెల్పై, గల్ఫ్ దేశాలపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేపట్టింది.
భూగర్భంలో ఇరాన్ మిస్సైల్ సిటీ- పెద్దసంఖ్యలో సూసైడ్ డ్రోన్ బోట్లు- సంచలన వీడియో
ఇరాక్లోని అమెరికా ఎంబసీపై ఇరాన్ దాడి- సౌదీలో 5 యూఎస్ రీఫ్యూయలింగ్ విమానాలు ధ్వంసం!