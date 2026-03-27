పతనం దిశగా ఇజ్రాయెల్ సైన్యం :  నెతన్యాహు ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించిన IDF చీఫ్​

నెతన్యాహు ప్రభుత్వానికి ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ చీఫ్ ఇయాల్ జమీర్ హెచ్చరిక- ఇజ్రాయెల్ సైన్యం కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉందని వ్యాఖ్య

Israeli PM Netanyahu (AP (File Picture))
Published : March 27, 2026 at 9:27 AM IST

IDF Chief Warns Military Shortage : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితులు ఇజ్రాయెల్​ సైనిక సామర్థ్యాన్ని పతన స్థాయికి చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాల (ఐడీఎఫ్) చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్, లెఫ్టినెంట్ జనరల్ అయాల్ జమీర్ కూడా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఆ దేశ ప్రధాని బెన్జమిన్ నెతన్యాహు ప్రభుత్వానికి కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. హమాస్, హిజ్బుల్లా, ఇరాన్ దళాలతో ఏకకాలంలో పోరాడుతున్న ఇజ్రాయెల్ సైన్యం, ప్రస్తుతం తీవ్రమైన 'మానవ వనరుల కొరత' ఎదుర్కొంటోందని, తక్షణమే చర్యలు తీసుకోకపోతే పరిస్థితి దారుణంగా తయారయ్యే ప్రమాదం ఉందని అయాల్ జమీర్ హెచ్చరించారు. యుద్ధం ఇలానే కొనసాగితే ఇజ్రాయెల్​ సైన్యం కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

ఇజ్రాయెల్​ సైన్యం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లకు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి!

ఇటీవల జరిగిన భద్రతా క్యాబినెట్ సమావేశంలో జమీర్ కీలక విషయాలపై మాట్లాడినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. పశ్చిమాసియా యుద్ధ నేపథ్యంలో పెరుగుతున్న కార్యచరణ ఒత్తిళ్లను ఆయన వివరించారు. ఇదే క్రమంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం ముందు 10 ప్రదిపాదనలు ఉంచారు. అందులో ప్రస్తుత పరిస్థితి తీవ్రతను ఆయన వివరించారు. వరుస యుద్ధాల కారణంగా ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్​ సైన్యం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. లేదంటే సమస్య మరింత తీవ్రమై సైన్యం సాధారణ కార్యకలాపాలను కొనసాగించడానికి ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. సైన్యం తన రోజువారీ సాధారణ మిషన్లను కూడా పూర్తి చేయలేని రోజు దూరంలో లేదని ఆయన చెప్పడం గమనార్హం.

చట్టపరమైన మార్పులు అవసరం

అదేవిధంగా, ఇజ్రాయెల్​ రక్షణ వ్యవస్థ(ఐడీఎఫ్​)ను బలోపేతం చేయడానికి చట్టపరమైన మార్పులు అవసరమని జమీర్ సూచించారు. నిర్బంధ సైనిక శిక్షణ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి అర్హులైన ప్రతి పౌరుడు సైన్యంలో చేరేలా చేయడం, రిజర్వ్ డ్యూటీ చట్టం ద్వారా రిజర్వ్ సైనికుల వినియోగాన్ని క్రమబద్ధీకరించడం, సేవా కాలాన్ని పొడగించడం ద్వారా ప్రస్తుతం విధుల్లో ఉన్న సైనికుల కాలపరిమితిని పెంచడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.

అయితే, రక్షణ వ్యవస్థలో సిబ్బంది కొరతపై జమీర్​ ఆందోళన వ్యక్తం చేయడం ఇది మొదటిసారి కాదు. ఈ అంశం గురించి జనవరిలోనే ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుకు జమీర్​ లేఖ రాసినట్లు తెలుస్తోంది. అందులో సిబ్బంది కొరత గురించి ఆయన నెతన్యాహుకు వివరించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్‌కు లక్షా 70 వేల మంది క్రియాశీల సైనికులు ఉన్నారు. 4 లక్షల మంది రిజర్వ్ బలగాలున్నాయి.

సైన్యంలో మానవ వనరుల కొరత
ఇదిలా ఉండగా, ఇజ్రాయెల్​లో సైనిక సేవా మినహాయింపుపై రాజకీయ చర్చల వల్ల కూడా ఈ సమస్యను మరింత సంక్లిష్టంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది. టైమ్స్​ ఆఫ్​ ఇజ్రాయెల్ నివేదిక ప్రకారం, అల్ట్రా ఆర్థోడాక్స్ (హరేడీ) వర్గాలకు సైనిక సేవ నుంచి మినహాయింపుల అంశం తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. 2024లో ఇజ్రాయెల్ హైకోర్టు ఈ మినహాయింపులకు చట్టబద్ధత లేదని తీర్పు ఇచ్చినా, కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు మాత్రం ఈ మినహాయింపులను కొనసాగించాలని పట్టుబడుతున్నాయి.

ప్రస్తుతం 18 నుంచి 24 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల సుమారు 80,000 మంది అల్ట్రా ఆర్థోడాక్స్ యువకులు సైన్యంలో చేరేందుకు అర్హులైనా, ఇంకా చేరలేదు అని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. దీంతో సైన్యంలో మానవ వనరుల కొరత మరింత పెరిగిందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

