లెబనాన్‌పై విరుచుకుపడ్డ ఇజ్రాయెల్- అమెరికాతో చర్చల ప్రసక్తే లేదన్న ఇరాన్

పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధం-లెబనాన్‌లో పలువురిని హతమార్చిన ఐడీఎఫ్- అమెరికాతో చర్చలు జరపబోమన్న ఇరాన్ మంత్రి

Israel Attacks On Lebanon
Representative Image ((Photo/@IDF))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 3:37 PM IST

3 Min Read
Israel Attacks On Lebanon : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం అంతకంతకూ తీవ్రమవుతోంది. లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన ఐడీఎఫ్ విరుచుకుపడింది. లెబనాన్‌లోని హెజ్‌బొల్లాకు చెందిన అల్ క్వార్డ్ అల్ హసన్ అసోసియేషన్ ఆస్తులు, ఆయుధ నిల్వ సౌకర్యాలపై వైమానిక దాడులు చేపట్టింది. హెజ్‌బొల్లా సైనిక సామర్థ్యాలను మరింత దెబ్బతియడానికి ఈ దాడులను ఐడీఎఫ్ చేసింది. ఈ మేరకు ఐడీఎఫ్ ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొంది.

బీరూట్‌లో ఐదుగురు హతం
అలాగే లెబనాన్ రాజధాని బీరూట్‌లో కచ్చితమైన దాడులు జరిపినట్లు మరో ఎక్స్ పోస్టులో ఐడీఎఫ్ పేర్కొంది. ఈ దాడుల్లో లెబనాన్ కార్ప్స్‌లోని ఐదుగురు సీనియర్ కమాండర్లను హతమార్చినట్లు తెలిపింది. "లెబనాన్ కార్ప్స్ కమాండర్ దావూద్ అలీ జాదే, లెబనాన్‌లోని ఇరాన్ కుద్‌ఫోర్స్ శాఖలకు నిధులను బదిలీ చేసే మాజిద్ హసిని, లెబనాన్ కార్ప్స్ ఇంటెలిజెన్స్ సెక్టార్ కమాండర్ అలీ రెజా అజార్, లెబనాన్ కార్ప్స్‌లో ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేటివ్ హసన్ అహ్మద్‌ను హతమార్చాం. " అని పోస్టు చేసింది. మరోవైపు, ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ సైనిక కార్యాలయ కొత్త అధిపతి అబు అల్ ఖాసిం బాబాయాన్‌ను కూడా హతమార్చినట్లు మరో పోస్టులో ఐడీఎఫ్ తెలిపింది. ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్‌లో భాగంగా ఈ మెరుపు దాడి జరిగిందని పేర్కొంది.

బాలిస్టిక్ క్షిపణిని కుల్చేసిన సౌదీ అరేబియా
మరోవైపు, గల్ఫ్ ప్రాంతంలోనూ యుద్ధం మరింత తీవ్రమవుతోంది. ఈ క్రమంలో సౌదీ ప్రిన్స్ సుల్తాన్ వైమానిక స్థావరం వైపు ఇరాన్ ప్రయోగించిన బాలిస్టిక్ క్షిపణిని అడ్డగించి నాశనం చేశామని సౌదీ అరేబియా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి చెప్పారు. దేశ రాజధాని నగరం రియాద్‌లో ప్రయోగించిన రెండు డ్రోన్‌లను తమ దళాలు కూల్చివేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

అమెరికాతో చర్చలకు ఇరాన్ నో!
ఇజ్రాయెల్- అమెరికా‌తో సైనిక ఘర్షణ వేళ ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరఘ్చి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాషింగ్టన్‌తో దౌత్య చర్చలలో తిరిగి పాల్గొనే అవకాశాన్ని తోసిపుచ్చారు. అమెరికాతో చర్చలు జరపడం అనే ప్రశ్న మరోసారి తలెత్తతుందని తాను అనుకోవట్లేదని తెలిపారు. ఎందుకంటే అమెరికాతో చర్చలు తమకు చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఓ న్యూస్ ఛానెల్‌కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.

టెహ్రాన్ శత్రువులను ఎదుర్కోవడానికి నిమగ్నమై ఉందని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరఘ్చి స్పష్టం చేశారు. "మేము గతేడాది జూన్‌లో అమెరికాతో చర్చలు జరిపాం. చర్చల మధ్యలో అమెరికా మాపై దాడి చేసింది. ఈ ఏడాది మళ్లీ చర్చలు ప్రారంభించాం. మాపై దాడి చేయాలనే ఉద్దేశ్యం లేదని వారు మాకు హామీ ఇచ్చారు. ఇరాన్‌తో అణు సమస్యను శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకుంటామని, చర్చల ద్వారా సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొంటామని అన్నారు. దౌత్యపరమైన పురోగతి లభించేటప్పటికే ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా కలిసి దాడులకు దిగాయి. కాబట్టి అమెరికాతో చర్చలు ఇకపై మా అజెండాలో లేవు. " అని సయ్యద్ అబ్బాస్ స్పష్టం చేశారు.

ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌గా మోజ్తాబా ఖమేనీ ఎంపిక కావడంపైనా సయ్యద్ అబ్బాస్ స్పందించారు. ఈ నియామకాన్ని ఒక రకమైన స్థిరత్వానికి సంకేతంగా అభివర్ణించారు. కొత్త నాయకుడి నిర్దిష్ట విధాన వైఖరి సకాలంలో వెల్లడిస్తారని తెలిపారు. ఈ యుద్ధంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ విఫలమయ్యాయని అన్నారు.

"వాస్తవానికి ఇజ్రాయెల్, అమెరికా కొన్ని లక్ష్యాలను సాధించడానికి ప్రయత్నించాయి. అందులో కొన్నింటిని సాధించాయి. రెండు- మూడు రోజుల్లో ఇరాన్‌లో పాలనా మార్పును తీసుకురావొచ్చని అనుకున్నారు. యుద్ధంలో వేగంగా విజయం సాధించవచ్చని భావించారు. కానీ వారు విఫలమయ్యారు. ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాల అంతరాయం, చమురు ధరలు పెరగడంలో మా తప్పు లేదు. అది మా ప్లాన్ కూడా కాదు. చమురు ఉత్పత్తి, రవాణా మందగించింది. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మాపై చేసిన దాడులు, దురాక్రమణ కారణంగానే అది జరిగింది. ట్యాంకర్లు, ఓడలు హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లడానికి భయపడుతున్నాయి. మేము ఆ జలసంధిని మూసివేయలేదు."

