అమెరికాలో మంచు తుపాను బీభత్సం- 17వేలకు పైగా విమానాలు రద్దు- 10 లక్షల మందికి కరెంట్ కట్​

పలు రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ సరాఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం- 17వేలకు పైగా విమానాలు రద్దు - మరో 8వేల విమానాలు ఆలస్యం
Published : January 26, 2026 at 9:53 AM IST
US Snow Storm 2026 : అమెరికాలో మంచు తుపాను బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. అతి శీతల ఉష్ణోగ్రతలకు విద్యుత్ అంతరాయాలు తోడవడంతో పరిస్థితి మరింత ప్రమాదకరంగా మారింది. రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీ, టెక్సాస్, జార్జియా, మిసిసిపి, లూసియానా, ఓక్లామా సహా పలు రాష్ట్రాల్లో భారీగా మంచు కురుస్తోంది. నివాసాలు, మౌలిక సదుపాయలు, రహదారులు, చెట్లు ఇలా అన్ని మంచు దుప్పటి కప్పుకున్నాయి. భారీగా పేరుకుపోయిన మంచుతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దాదాపు 8 లక్షల మందిపై తుపాను ప్రభావం పడింది. మంచుతుపాను కారణంగా 17వేలకు పైగా విమానాలు రద్దు కాగా మరో 8వేల విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.
మరోవైపు పలు రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ సరాఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. విద్యుత్ తీగలు తెగిపోయి లక్షలాది మంది ప్రజలు చీకట్లలోనే గడుపుతున్నారు. దాదాపు 10 లక్షల మంది విద్యుత్ లేకుండా జీవనం సాగిస్తున్నారని జాతీయ వాతావరణ సేవ-NWS వెల్లడించింది. అత్యధికంగా టెన్నెస్సీలో 2 లక్షల 90 వేల మంది, మిసిసిపి, టెక్సాస్, లూసియానాలలో చెరో లక్ష మంది ప్రజల మంది ప్రజలకు విద్యుత్ సరాఫరా నిలిచిపోయిందని పేర్కొంది. కెంటకీ, జార్జియా, వర్జీనియా, అలాబామా రాష్ర్టాల్లో కూడా విద్యుత్ సరాఫరాకు అంతరాయం కలిగినట్లు వివరించింది.