బెడిసికొట్టిన వలసదారుల ఏరివేత ఆపరేషన్- ఐసీఈ ఏజెంట్ల కాల్పుల్లో ఇద్దరు అమెరికన్ల మృతి- స్వరం మార్చిన ట్రంప్‌

Published : January 27, 2026 at 12:08 PM IST

Minneapolis Effect On Trump : డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు నిరంకుశ విధానాల వల్ల అమెరికన్ పౌరులూ ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు! అక్రమ వలసదారులను నియంత్రించి, దేశం నుంచి సాగనంపే చర్యల్లో భాగంగా ఇమిగ్రేషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ (ఐసీఈ) ఏజెంట్లకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం విపరీతమైన స్వేచ్ఛను ఇచ్చింది. ఈ స్వేచ్ఛను దుర్వినియోగం చేస్తూ మిన్నెసోటా రాష్ట్రంలోని మిన్నెపోలిస్ నగరంలో ఐసీఈ ఏజెంట్లు జరిపిన విచక్షణారహిత కాల్పుల్లో జనవరిలో ఇప్పటిదాకా ఇద్దరు అమెరికన్ పౌరులు చనిపోయారు. జనవరి 7న రేనీ నికోల్ గుడ్ అనే 37 ఏళ్ల మహిళ, జనవరి 24న అలెక్స్ ప్రెట్టీ అనే 37 ఏళ్ల యువకుడు ప్రాణాలను కోల్పోయారు.

ఈ వరుస ఘటనలతో ట్రంప్ సర్కారుపై అమెరికన్లలో ఆగ్రహం పెరుగుతోంది. దీన్ని గుర్తించిన ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ దిద్దుబాటు చర్యలను మొదలుపెట్టారు. నిన్నటిదాకా మిన్నెసోటా గవర్నర్, విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ నేత టిమోతి జేమ్స్ వాల్జ్‌ను తిడుతూ వచ్చిన ట్రంప్, ఇప్పుడు లా అండ్ ఆర్డర్ కోసం ఆయనతో కలిసి పనిచేస్తానని అంటున్నారు. మరోవైపు ట్రంప్ సర్కారులోని మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు మిన్నెపోలిస్ నగరంలో పరిస్థితులు అదుపు తప్పడానికి విపక్ష డెమొక్రాట్లే కారణమని ఆరోపిస్తున్నారు.

మిన్నెపోలిస్ నగరంలో అసలేం జరుగుతోంది ?
మిన్నెపోలిస్ నగరంలో పరిస్థితి ఎందుకు అదుపు తప్పుతోంది ? అక్రమ వలసదారులను కంట్రోల్ చేయాల్సిన ఐసీఈ ఏజెంట్లు అమెరికన్ పౌరులపైకి ఎందుకు కాల్పులు జరుపుతున్నారు ? అనేది తెలియాలంటే మనం కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాలి. ఆపరేషన్ మెట్రో సర్జ్​ను 2025 డిసెంబరులో డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు మొదలుపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా అక్రమ వలసదారులను గుర్తించి వారివారి స్వదేశాలకు పంపించేందుకు దాదాపు 4వేల మంది ఐసీఈ ఫెడరల్ ఏజెంట్లను మిన్నెసోటా రాష్ట్రానికి పంపింది.

అయితే మిన్నెసోటా రాష్ట్రంలో విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది. ఇక్కడి గవర్నర్‌గా విపక్ష నేత టిమోతి జేమ్స్ వాల్జ్‌ వ్యవహరిస్తున్నారు. దీంతో ట్రంప్ పంపిన 4వేల మంది ఫెడరల్ ఏజెంట్లకు క్షేత్రస్థాయిలో స్థానిక అధికారుల నుంచి సరైన సహకారం లభించడం లేదు. స్థానిక అమెరికన్లు స్వచ్ఛంద సంస్థల వలంటీర్లు, స్వచ్ఛంద లీగల్ అబ్జర్వర్లుగా వ్యవహరిస్తూ వలసదారులకు తమవంతు సహాయ సహకారాలను అందిస్తున్నారు. ఈక్రమంలోనే ట్రంప్ పంపిన ఐసీఈ ఫెడరల్ ఏజెంట్లకు, వలంటీర్లు, లీగల్ అబ్జర్వర్లుగా వ్యవహరిస్తున్న అమెరికన్ పౌరులకు మధ్య వాగ్వాదాలు జరుగుతున్నాయి. జనవరి 7న ఐసీఈ ఫెడరల్ ఏజెంట్ల కాల్పుల్లో చనిపోయిన రేనీ నికోల్ గుడ్ కూడా ఒక లీగల్ అబ్జర్వర్‌గా వలసదారులకు సహాయ సహకారాలను అందించారు. జనవరి 24న ఐసీఈ ఫెడరల్ ఏజెంట్ల కాల్పుల్లో చనిపోయిన అలెక్స్ ప్రెట్టీ సైతం లీగల్ అబ్జర్వర్‌గా వలసదారులకు చేయూతను ఇచ్చారు.

ట్రంప్ స్వరం ఎందుకు మారింది ?
ఆపరేషన్ మెట్రో సర్జ్ మొదలుపెట్టిన నాటి నుంచి మిన్నెసోటా గవర్నర్, విపక్ష నేత టిమోతి జేమ్స్ వాల్జ్‌‌పై ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. ఐసీఈ ఫెడరల్ ఏజెంట్లకు క్షేత్రస్థాయిలో సరైన సహకారాన్ని అందించడం లేదంటూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. మిన్నెసోటా రాష్ట్రంలో ఐసీఈ ఏజెంట్ల కాల్పుల్లో జనవరి నెలలో ఇప్పటిదాకా ఇద్దరు అమెరికన్లు(రేనీ నికోల్ గుడ్, అలెక్స్ ప్రెట్టీ) చనిపోయారు. ఈ రెండు ఘటనలూ మిన్నెపోలిస్ నగరంలోనే చోటుచేసుకున్నాయి. ఏజెంట్ల కాల్పులు, అమెరికన్ల మరణాలు ఆగకుంటే ట్రంప్ సర్కారుపై ప్రజా వ్యతిరేకత పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రతికూల ప్రభావం ఈ ఏడాది నవంబరులో జరగనున్న అమెరికా మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికలపై పడే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే ట్రంప్ ఇప్పుడు అలర్ట్ అయ్యారు. మిన్నెసోటా గవర్నర్ జేమ్స్ వాల్జ్‌‌పై వ్యాఖ్యలు చేసే విషయంలో ఆయన స్వరాన్ని మార్చారు. జేమ్స్ వాల్జ్‌‌‌తో కలిసి పనిచేస్తానని, అమెరికన్లకు భద్రత కల్పిస్తానని ట్రంప్ సోమవారం(జనవరి 26న) ప్రకటించారు. తాను జేమ్స్ వాల్జ్‌‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడానని, తాజా పరిణామాలపై ఇద్దరి అభిప్రాయం ఒకేలా ఉందన్నారు.

ఆ వివాదాస్పద కమాండర్‌‌కు చెక్
మిన్నెసోటా రాష్ట్రంలో పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు బార్డర్ జార్ టామ్ హోమన్‌ను పంపుతున్నానని ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ వెల్లడించారు. మిన్నెపోలిస్ నగరంలో ఐసీఈ ఏజెంట్ల ఓవర్ యాక్షన్ వెనుక సీనియర్ బార్డర్ పెట్రోల్ కమాండర్ గ్రెగ్ బోవినో ఉన్నారని గుర్తించారు. దీంతో గ్రెగ్ బోవినో సహా పలువురు ఐసీఈ ఏజెంట్లను మిన్నెపోలిస్ నుంచి వెనక్కి వచ్చేయాలని ట్రంప్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈనేపథ్యంలో ఆపరేషన్ మెట్రో సర్జ్ వల్ల తన సర్కారుకు నష్టమే తప్ప, లాభం జరగడం లేదనే భావనకు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఉంటారనే విశ్లేషణలు వెలువడుతున్నాయి. ఒకవేళ అమెరికన్లపై ఐసీఈ ఏజెంట్ల కాల్పులను సమర్ధిస్తే, మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికల్లో భారీ నష్టం జరుగుతుందనే అంశాన్ని ట్రంప్ గుర్తించారని అంటున్నారు.

ట్రంప్ సర్కారు ఉన్నతాధికారుల విమర్శల పర్వం
మరోవైపు ట్రంప్ సర్కారులోని ఉన్నతాధికారులు, మంత్రులు మిన్నెసోటాను పాలిస్తున్న విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీపై విమర్శల పర్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. వామపక్ష నిరసనకారులను విపక్ష డెమొక్రాట్లు ప్రోత్సహించి మరీ, ఐసీఈ ఏజెంట్లపైకి ఉసిగొల్పుతున్నారని ట్రంప్ ప్రధాన అధికార ప్రతినిధి లీవిట్ సోమవారం రోజున (జనవరి 26న) ఆరోపించారు. ఐసీఈ ఏజెంట్లకు విధి నిర్వహణలో వామపక్ష నిరసనకారులను అడ్డుపడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. ఐసీఈ ఏజెంట్లపై దాడులు చేసేలా నిరసనకారులను గవర్నర్ జేమ్స్ వాల్జ్ రెచ్చగొడుతున్నారని ఆదివారం రోజున (జనవరి 25న) అమెరికా డిప్యూటీ చీఫ్ ఆప్ స్టాఫ్ స్టీఫెన్ మిల్లర్ ఆరోపించారు. ఒకవేళ ఈ తరహా వ్యాఖ్యలను అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ సర్కారు ఆపకుంటే, అమెరికా మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికల్లో తీవ్ర ప్రజా వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని పరిశీలకులు అంటున్నారు.

