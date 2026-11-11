టెక్కీలకు బిగ్ షాక్- హెచ్1బీ, గ్రీన్కార్డు స్పాన్సర్షిప్ నిలిపివేసిన IBM
IBM ON Visa sponsorship : హెచ్-1బి, గ్రీన్కార్డ్ స్పాన్సర్షిప్ను ఐబీఎం నిలివేసింది
ఐబీఎం లోగో (IBM)
Published : November 11, 2026 at 9:29 AM IST
ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థ ఐబీఎం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తన కన్సల్టింగ్ విభాగంలోని మెజారిటీ ఉద్యోగాలకు ఇకపై హెచ్-1బీ వీసా, గ్రీన్కార్డు స్పాన్సర్షిప్ అందించకూడదని నిర్ణయించింది. దీంతో సంస్థపై ఆధారపడి అమెరికాలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వలస ఉద్యోగులపై ప్రభావం పడనుంది. దీంతోపాటు వారి శాశ్వత నివాసానికి ఉన్న మార్గాలను మూసివేయనుంది.