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టెక్కీలకు బిగ్​ షాక్- హెచ్‌1బీ, గ్రీన్‌కార్డు స్పాన్సర్‌షిప్‌ నిలిపివేసిన IBM

IBM ON Visa sponsorship : హెచ్-1బి, గ్రీన్‌కార్డ్ స్పాన్సర్‌షిప్‌ను ఐబీఎం నిలివేసింది

IBM ON Visa sponsorship
ఐబీఎం లోగో (IBM)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2026 at 9:29 AM IST

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ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థ ఐబీఎం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తన కన్సల్టింగ్‌ విభాగంలోని మెజారిటీ ఉద్యోగాలకు ఇకపై హెచ్‌-1బీ వీసా, గ్రీన్‌కార్డు స్పాన్సర్‌షిప్‌ అందించకూడదని నిర్ణయించింది. దీంతో సంస్థపై ఆధారపడి అమెరికాలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వలస ఉద్యోగులపై ప్రభావం పడనుంది. దీంతోపాటు వారి శాశ్వత నివాసానికి ఉన్న మార్గాలను మూసివేయనుంది.

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IBM ON VISA SPONSORSHIP

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