అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో దెబ్బతిన్న ఇరాన్ అణుశుద్ధి కర్మాగారం- ధ్రువీకరించిన ఐఏఈఏ
ప్రధాన అణు శుద్ధి వ్యవస్థలు మాత్రం సురక్షితంగా ఉన్నాయని తెలిపిన ఐఏఈఏ అధికారులు
Published : March 3, 2026 at 3:42 PM IST
Natanz Nuclear Facility Hit : ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై కొనసాగుతున్న దాడుల మధ్య కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రముఖ అణు శుద్ధి కేంద్రం నతాంజ్కు తాజా వైమానిక దాడుల వల్ల కొంత నష్టం జరిగినట్టు అంతర్జాతీయ అణు ఇంధన సంస్థ (IAEA) నిర్ధరించింది. అయితే ప్రజలకు లేదా పరిసర ప్రాంతాలకు ఎలాంటి రేడియేషన్ ప్రమాదం లేదని స్పష్టం చేసింది.
వియన్నా నుంచి విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఐఏఈఏ అధికారులు మాట్లాడుతూ, భూగర్భ భాగానికి వెళ్లే ప్రవేశ భవనాలు కొంత దెబ్బతిన్నాయని తెలిపారు. ప్రధాన అణు శుద్ధి వ్యవస్థలు మాత్రం సురక్షితంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త వైమానిక చర్యల నేపథ్యంలో ఈ నష్టం సంభవించినట్లు అంతర్జాతీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
అయినప్పటికీ అణు పదార్థాలు బయటకు లీక్ కాలేదని, రేడియోలాజికల్ ప్రభావం ఏమీ ఉండదని ఐఏఈఏ నిపుణులు హామీ ఇచ్చారు. ఈ పరిణామంపై అంతర్జాతీయ సమాజం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. అణు కేంద్రాలపై దాడులు ప్రాంతీయ భద్రతకు ముప్పుగా మారవచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. పరిస్థితిని ఐఏఈఏ సమీక్షిస్తూ, తదుపరి నివేదికలను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపింది.