పాక్-అఫ్గాన్ యుద్ధంలో జ్యోక్యం చేసుకుంటా- ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్

అఫ్గానిస్థాన్- పాకిస్థాన్ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతల వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్- పాకిస్థాన్‌పై ప్రశంసలు కురింపించిన ట్రంప్

Trump On Pak Afghan Conflict
US President Donald Trump (AP)
Published : February 28, 2026 at 6:48 AM IST

Trump On Pak Afghan Conflict : పాకిస్థాన్, అఫ్గానిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇరు దేశాలు ఒకరి భూభాగంపై మరొకరు వైమానిక, డ్రోన్ దాడులతో విరుచుకుపడుతున్నాయి. దీంతో సరిహద్దులో పూర్తి స్థాయి యుద్ధమేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఉద్రిక్తతలు పరాకాష్టకు చేరకున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. పాక్-అఫ్గాన్ యుద్ధంలో తాను జ్యోక్యం చేసుకుంటానని స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పాకిస్థాన్ ప్రధానిపై తన ప్రేమను ఒలకబోసారు. అంతేకాకుండా, ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల్లో పాకిస్థాన్ చాలా బాగా పని చేస్తోందని ప్రశంసించారు. వాషింగ్టన్ డీసీలో విలేకరులతో మాట్లాడిన అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ మేరకు కామెంట్స్ చేశారు.

"నేను ఖచ్చితంగా జోక్యం చేసుకుంటాను. కానీ పాకిస్థాన్ నాయకత్వంతో నాకు చాలా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. అక్కడ ఒక అద్భుతమైన ప్రధాన మంత్రి, జనరల్ ఉన్నారు. నేను వ్యక్తిగతంగా గౌరవించే ఇద్దరు గొప్ప వ్యక్తులు వారు. ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ చాలా అద్భుతంగా పని చేస్తోంది" అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు.

యుద్ధానికి దారితీసిన పరిస్థితులు
గత కొన్ని రోజులుగా ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర దాడులతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. ఫిబ్రవరి 21, 22 తేదీల్లో అఫ్గానిస్థాన్‌లోని నంగర్హర్, పక్తికా ప్రావిన్సులపై పాక్ వైమానిక దాడులు చేసింది. టీటీపీ స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఈ దాడులు చేశామని పాక్ చెప్పగా, అమాయక పౌరులు మరణించారని అఫ్గాన్ ఆరోపించింది. ఫిబ్రవరి 26న ప్రతీకారంగా అఫ్గాన్ తాలిబన్ దళాలు పాక్ సరిహద్దు పోస్టులపై భారీ దాడులు చేసి, కొంత భూభాగాన్ని ఆక్రమించినట్లు ప్రకటించాయి. అఫ్గాన్ దాడులకు ప్రతిస్పందనగా శుక్రవారం పాక్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ అప్గాన్‌పై ఓపెన్ వార్ ప్రకటించారు. కాబూల్, కందహార్‌లపై బాంబుల వర్షం కురిపించారు.

అఫ్గాన్ ప్రతీకార దాడులు
పాక్ వైమానిక దాడులకు అఫ్గాన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ధీటుగా స్పందించింది. శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటల సమయంలో అఫ్గాన్ వైమానిక దళం పాకిస్థాన్ లోపలికి చొచ్చుకుపోయి కీలక సైనిక కేంద్రాలపై దాడులు చేసినట్లు ప్రకటించింది. ఇస్లామాబాద్ సమీపంలోని ఫైజాబాద్ సైనిక శిబిరం, నౌషెరాలోని సైనిక ప్రధాన కార్యాలయం, జామ్రూద్ సైనిక టౌన్‌షిప్, అబోటాబాద్ ప్రాంతాలపై అఫ్గాన్ విమానాలు బాంబుల వర్షం కురిపించాయి. పాకిస్థాన్‌లోని అబోటాబాద్, స్వాబి, నౌషెరా ప్రాంతాలపై అఫ్గాన్ డ్రోన్లతో దాడులు చేసిందని పాక్ సమాచార మంత్రి అతావుల్లా తరార్ ధృవీకరించారు. అయితే తమ యాంటీ-డ్రోన్ వ్యవస్థలు వాటిని కూల్చివేశాయని, ప్రాణనష్టం జరగలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

పాకిస్థాన్ అత్యవసర చర్యలు
అఫ్గాన్ నుంచి డ్రోన్ దాడుల ముప్పు పెరగడంతో పాకిస్థాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రకాల ప్రైవేట్, కమర్షియల్ డ్రోన్ల వినియోగాన్ని తక్షణమే నిషేధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సరిహద్దుల్లోని విమాన రాకపోకలను పర్యవేక్షించేందుకు రాడార్ వ్యవస్థలను అప్రమత్తం చేసింది. తమ సార్వభౌమాధికారాన్ని దెబ్బతీసే ఏ ప్రయత్నాన్ని అయినా సహించబోమని పాక్ రక్షణ శాఖ హెచ్చరించింది. అప్గాన్ డ్రోన్ దాడుల నేపేథ్యంలో సరిహద్దుల్లో పాకిస్థాన్ అదనపు బలగాలను మోహరించి, హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. అలాగే, పాక్‌పై చేసిన దాడులను అఫ్గానిస్థాన్ ఇస్లామిక్ ఎమిరేట్ ఆర్మీ చీఫ్ ఫసిహుద్దీన్ ఫిత్రత్ ఈ సమర్థించుకున్నారు. అఫ్గాన్ ప్రజలకు తాము ఒకటే హామీ ఇస్తున్నామని, తమపై జరిగే ఏ దురాక్రమణను మేము వదిలిపెట్టమన్నారు. శత్రువు తమపై వేలెత్తి చూపిస్తే ముష్టిఘాతంతో సమాధానం చెబుతామని తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరించారు. ఇదిలా ఉండగా, ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరగడం వల్ల ఆసియా ప్రాంతంలో సుస్థిరత దెబ్బతినే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

