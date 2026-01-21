ETV Bharat / international

ఆ విషయంలో ఐరాస ఘోరంగా విఫలమైంది- ఒక్క యుద్ధంలోనూ నాకు సాయపడలేదు : ట్రంప్

ఐరాసపై ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు- యూఎన్ అసమర్థత కారణంగానే 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్' అనే కొత్త వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చిందని వ్యాఖ్య

Trump On Peace
US President Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 21, 2026 at 7:31 AM IST

Trump On Peace : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఐక్యరాజ్యసమితిపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. అంతర్జాతీయ శాంతి భద్రతలను కాపాడటంలో ఐక్యరాజ్యసమితి ఘోరంగా విఫలమైందని ఆరోపించారు. గాజాలో యుద్ధాన్ని అంతం చేయడానికి, మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతిని నెలకొల్పడానికి '20 పాయింట్ల శాంతి ప్రణాళిక'ను అమలు చేసేందుకే 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్' అవసరం ఏర్పడిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బుధవారం వైట్ హౌస్‌లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ట్రంప్ మాట్లాడారు. ఐక్యరాజ్యసమితి తన సామర్థ్యానికి తగ్గట్టుగా ఎప్పుడూ పనిచేయలేదని విమర్శించారు.

అమెరికా ఏర్పాటు చేసిన 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్' అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని తాను నమ్ముతున్నట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. నిజానికి ఐక్యరాజ్యసమితి మరిన్ని పనులు చేసి ఉండాల్సిందని, అది దాని సామర్థ్యానికి తగ్గట్లు పని చేసి ఉంటే 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్' అవసరమే వచ్చేది కాదని పేర్కొన్నారు. కానీ, ఏనాడూ ఐక్యరాజ్యసమితి ఒక్క యుద్ధాన్ని పరిష్కరించడంలో కూడా తనకు సహాయం చేయలేదని ట్రంప్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఐరాస స్థానంలో 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్'ను తీసుకొస్తున్నారా? అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా ట్రంప్‌ ఇలా సమాధానమిచ్చారు. ఐరాసకు గొప్ప శక్తి ఉన్నప్పటికీ, అది ఎప్పుడూ ఆ స్థాయికి తగ్గట్టు పనిచేయలేదన్నారు. అందుకే తాను ఎప్పుడూ ఐరాస సాయం కోరలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

'మేము బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్​ను ఏర్పాటు చేశాం. అది అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని నేను నమ్ముతున్నా. ఐక్యరాజ్యసమితి ఇంకా ఎక్కువ చేయగలిగితే ఈ బోర్డ్ అవసరమే ఉండేది కాదు. కానీ యూఎన్ ఒక్క యుద్ధంలో కూడా నాకు సహకరించలేదు. అయినప్పటికీ దాని సామర్థ్యానికి నేను అభిమానినే. కానీ ఆ సామర్థ్యాన్ని అది ఎప్పుడూ పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోలేదు. నేను పరిష్కరించిన యుద్ధాలన్నింటినీ యూఎన్ పరిష్కరించాల్సింది. కానీ నేను ఎప్పుడూ యూఎన్‌ను ఆశ్రయించలేదు, ఆశ్రయించాలనే ఆలోచన కూడా రాలేదు' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు.

అయినా యూన్ కొనసాగాలి: ట్రంప్
యూఎన్ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేదంటూనే అది కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉందని ట్రంప్ చెప్పారు. అయితే యూఎన్‌ను ట్రంప్ పూర్తిగా తిరస్కరించక పోవడానికి కూడా కారణం ఉంది. యూన్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా ట్రంప్ శాంతి బోర్డును ప్రతిపాదించాలని చూస్తున్నారు. అయితే ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన శాంతి బోర్డు అనేది అమెరికా ప్రయోజనాల కోసమే పనిచేసేలా ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అలాగే, యూఎన్‌కు ప్రపంచ స్థాయి చట్టబద్ధత ఉంది. దాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టితే, అమెరికాపైనే అంతర్జాతీయ విమర్శలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, ఇన్నాళ్లు అమెరికాకు అండగా ఉన్న నాటో దేశాలు కూడా ఇప్పుడు గ్రీన్‌లాండ్ వ్యవహారంతో దూరమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో శాంతి బోర్డును ఇప్పటికిప్పుడే ఏ దేశమూ నమ్మదన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అందకే యూఎన్‌ను బలహీనమని చెబుతూనే, కొత్త వ్యవస్థను ముందుకు తేవడం ట్రంప్ వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది.

'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్' అంటే ఏమిటి?
గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో ట్రంప్ ఈ 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్'ను ప్రతిపాదించారు. ఇది కేవలం గాజా యుద్ధం మాత్రమే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఘర్షణలను పరిష్కరించే లక్ష్యంతో పనిచేస్తుందని తాజాగా ట్రంప్ చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 60 దేశాల నేతలను ఈ బోర్డులో చేరాలని ట్రంప్ ఆహ్వానించారు. ముఖ్యంగా శాంతి బోర్డులో సభ్యులుగా ఉండాలని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కూడా ట్రంప్ ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించారు. ఈ బోర్డులో శాశ్వత సభ్యత్వం కావాలంటే ఆయా దేశాలు 1 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 8,300 కోట్లు) నిధులు సమకూర్చాల్సి ఉంటుంది. నిధులు ఇవ్వలేని దేశాలు మూడేళ్ల కాలపరిమితితో సభ్యులుగా ఉండవచ్చు.

