మరో బాంబు పేల్చిన ట్రంప్- ఆ దేశాల నుంచి శాశ్వతంగా వలసలు నిలిపివేస్తామని ప్రకటన
డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం- పేద దేశాల నుంచి శాశ్వతంగా వలసలు నిలిపివేస్తామని వెల్లడి
Published : November 28, 2025 at 12:07 PM IST
Donald Trump On Migrants : తమ దేశంలోకి వలసలు గురించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారం సంచలన ప్రకటన చేశారు. పేద దేశాల (థర్డ్ వరల్డ్ దేశాలు) నుంచి అగ్రరాజ్యానికి వలసలను శాశ్వతంగా నిలిపివేస్తామని తెలిపారు. తద్వారా అమెరికాలోని అక్రమ ప్రవేశాలను అడ్డుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తామని అన్నారు. అమెరికా అధ్యక్ష భవనం శ్వేతసౌధం సమీపంలో కాల్పుల ఘటన నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
వారికి ఫెడరల్ బెనిఫిట్స్, సబ్సిడీలు నిలిపేస్తాం : డొనాల్డ్ ట్రంప్
జో బైడెన్ ఆటోపెన్తో సంతకం చేసిన లక్షల మంది అక్రమ అడ్మిషన్లను రద్దు చేయనున్నామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. అమెరికాకు ఆస్తి కాని లేదా మన దేశాన్ని ప్రేమించని వ్యక్తులను ఇక్కడి నుంచి పంపించేస్తామని వెల్లడించారు. అమెరికాయేతర పౌరులందరికీ ఫెడరల్ ప్రయోజనాలు, సబ్సిడీలను నిలిపివేస్తామని స్పష్టం చేశారు. దేశ ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించే, అమెరికా భద్రతకు ముప్పుగా మారే వారిని బహిష్కరిస్తామని పేర్కొన్నారు. రివర్స్ మైగ్రేషన్ వలస విధానంతోనే ఈ లక్ష్యాలను సాధించగలమని అభిప్రాయపడ్డారు.
'అందుకే థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ నుంచి శాశ్వతంగా వలసలు నిలిపివేత'
అమెరికా సాంకేతికంగా ముందుకెళ్తున్నప్పటికీ యూఎస్ ఇమిగ్రేషన్ విధానం ఆ ప్రయోజనాలను, చాలామంది జీవన పరిస్థితులను దెబ్బతీస్తోందని ట్రంప్ తెలిపారు. అందుకే అమెరికా వ్యవస్థ పూర్తిగా కోలుకునేందుకు వీలుగా థర్డ్ వరల్డ్ దేశాల నుంచి వలసలను శాశ్వతంగా నిలిపివేస్తున్నామని ప్రకటించారు. చట్టవిరుద్ధంగా అగ్రరాజ్యంలోకి ప్రవేశించినవారిని తగ్గించడమే తన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. శరణార్థుల భారం అమెరికాలో సామాజిక అస్తవ్యస్తతకు ప్రధాన కారణమని ఆరోపించారు. అమెరికా సమాజానికి నష్టం కలిగిస్తున్న వ్యక్తులను శాశ్వతంగా డిపోర్టేషన్ చేస్తామని అన్నారు. అమెరికాను ప్రేమించలేని ప్రతి వ్యక్తిని తిరిగి పంపించేందుకు చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
"అమెరికాలోకి అక్రమ వలసలు అడ్డుకునేందుకు, విధ్వంసక జనాభాను గణనీయంగా తగ్గించడానికి ఈ వలస నిరోధక చర్యలు పనికొస్తాయి. ప్రపంచంలోని కొన్ని మూర్ఖ దేశాలకు చెందిన ప్రజలతో పాటు, మన దేశాన్ని విభజించడానికి, దోచుకోవడానికి, ప్రశాంతతను దెబ్బ తీయడానికి వచ్చినవారిని అమెరికా పౌరులు, దేశ భక్తులు మంచి మనసుతో అనుమతించారు. అమెరికాలో విదేశీ జనాభా 53 మిలియన్ల మంది (జన గణన ప్రకారం). వీరిలో ఎక్కువ మంది సంక్షేమం కోసం విఫలమైన దేశాల్లోని జైళ్లు, ముఠాలు, మాదకద్రవ్యాల కార్టెల్ల నుంచి వచ్చారు. గ్రీన్ కార్డ్ తో 30,000 అమెరికన్ డాలర్లు సంపాదించే వలసదారుడి ఫ్యామిలీ ఏటా 50,000 అమెరికన్ డాలర్ల ఫెడరల్ ప్రయోజనాలు, సబ్సిడీలను పొందుతున్నారు. ఈ శరణార్థుల భారం అమెరికాలో సామాజిక అస్తవ్యవస్తతకు ప్రధాన కారణం" అని ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
వైట్ హౌస్ కాల్పుల కారణంగానే!
అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వైట్ హౌస్కు సమీపంలో బుధవారం మధ్యాహ్నం (అమెరికా కాలమానం ప్రకారం) కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో నేషనల్ గార్డ్కు చెందిన ఒకరు మరణించారు. మరొకరు గాయపడ్డారు. నిందితుడిని అఫ్గాన్కు చెందిన రెహ్మనుల్లా లకన్ వాల్ గా గుర్తించారు అధికారులు. సీఐఏ మద్దతు ఉన్న అఫ్గాన్ ప్రత్యేక సైనిక విభాగంలో అతడు కొన్నాళ్లు పనిచేసి అమెరికాకు వలస వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ వలసలపై తాజాగా సంచలన నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం. అంతేకాకుండా అఫ్గానిస్థాన్ సహా మరో 18 దేశాలకు చెందిన గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ను అధికారులు సమీక్షించనున్నారు.
అంతకుముందు శ్వేతసౌధం సమీపంలో జరిగిన కాల్పులను దారుణమైన ఉగ్రచర్యగా అభివర్ణించారు ట్రంప్. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఈ కాల్పులకు కారణమని పరోక్షంగా ట్రంప్ విమర్శలు గుప్పించారు. ఇది యావత్ అమెరికాపై జరిగిన దాడి అని, మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన దీన్ని ఖండిస్తున్నానని అన్నారు. కాల్పుల అనంతరం అదుపులోకి తీసుకున్న వ్యక్తి ఈ భూమి పైనే ప్రమాదకర ప్రాంతమైన అఫ్గానిస్థాన్కు చెందినవాడని వెల్లడించారు. అతడు జో బైడెన్ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో అమెరికాలోకి ప్రవేశించాడని తెలిపారు.
కాల్పుల ఘటనతో గ్రీన్కార్డు హోల్డర్స్పై ట్రంప్ ఫోకస్- ఇంటర్వ్యూలకు పిలిచి అరెస్ట్!
వైట్హౌస్ వద్ద కాల్పులు- ఇద్దరు నేషనల్ గార్డ్స్ మృతి? ట్రంప్ ఫుల్ ఫైర్!