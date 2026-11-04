'నేను బ్యాలెట్లోనే లేను'- ఎన్నికల ఫలితాలపై ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Trump On Us Midterm Polls : అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రట్లు ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. ఈ ఫలితాలపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
Published : November 4, 2026 at 10:00 AM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమొక్రటిక్ పార్టీ దూకుడు ప్రదర్శిస్తోంది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నాయకత్వంలోని రిపబ్లికన్ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రతినిధుల సభలో డెమొక్రాట్లు మెజారిటీ సాధించి పగ్గాలు చేపట్టనున్నట్లు పలు అమెరికా మీడియా సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయి. సెనేట్లోనూ ఆ పార్టీ గణనీయమైన పురోగతి సాధించినట్లు కథనాలు వెల్లడించాయి. ఈ పరిణామాన్ని అమెరికా రాజకీయ వర్గాలు 'బ్లూ సునామీ'గా అభివర్ణిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఎన్నికల ఫలితాలపై స్పందించిన ట్రంప్, తాను బ్యాలెట్పై లేనని, ఒకవేళ పోటీలో ఉండి ఉంటే రిపబ్లికన్లు భారీ మెజారిటీతో గెలిచేవారని వ్యాఖ్యానించారు.