8 కాదు 11 విమానాలు కూలాయ్ - భారత్- పాకిస్థాన్ యుద్ధంపై లెక్క మార్చిన ట్రంప్

భారత్- పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపినట్లు మరోసారి ప్రకటించుకున్నట్రంప్- ఈసారి ఇరు దేశాల ఘర్షణ సమయంలో కూలిన విమానాల లెక్క మార్చిన యూఎస్ ప్రెసిడెంట్

Trump On Ind Pak Conflict
Trump On Ind Pak Conflict (AP File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 20, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
Trump On Ind Pak Conflict : భారత్- పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య గతేడాది తలెత్తిన ఉద్రిక్తతలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన జోక్యం వల్లే ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధం ఆగిపోయిందని, తద్వారా కోట్లాది మంది ప్రాణాలను కాపాడానని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. భారత్- పాకిస్థాన్ యుద్ధం ఆపకపోతే ఇరు దేశాలపై 200 శాతం టారిఫ్​లు విధిస్తానని హెచ్చరించానని ట్రంప్ తాజాగా పేర్కొన్నారు. అలాగే యుద్ధం సమయంలో జరిగిన నష్టంపై తన పాత లెక్కలను సవరించారు. గతంలో ఎనిమిది విమానాలు కూలాయని చెప్పిన ఆయన, తాజాగా ఆ సంఖ్యను 11కి పెంచారు.

వాషింగ్టన్‌లో జరిగిన 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్' సమావేశంలో ట్రంప్ ప్రసంగిస్తూ 'ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో యుద్ధం తీవ్రస్థాయికి చేరింది. ఇరు దేశాలు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నాయి. ఆ ఘర్షణలో ఏకంగా 11 అత్యంత ఖరీదైన యుద్ధ విమానాలు కూల్చేశారు. పరిస్థితి చేయి దాటిపోయే సమయంలో నేను జోక్యం చేసుకున్నారు' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. విశేషమేమిటంటే, ఈ వివాదం మొదలైన కొత్తలో కేవలం 5 విమానాలు కూలాయని చెప్పిన ట్రంప్, ఆ తర్వాత ఆ సంఖ్యను 8కి, ఇప్పుడు ఏకంగా 11కి పెంచుతూ రావడం గమనార్హం.

'భారత్‌కు మాకు మధ్య జరగాల్సిన యుద్ధాన్ని ఆపి, ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ సుమారు 2.5 కోట్ల మంది ప్రాణాలను కాపాడారని పాకిస్థాన్ ప్రధాని మా చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ముందే చెప్పారు. అప్పుడు యుద్ధం చాలా తీవ్రంగా సాగుతోంది. యుద్ధ విమానాలు కూల్చివేసుకుంటున్నారు. ఆ సమయంలో నేను వారిద్దరికీ మోదీ, షెహబాజ్ షరీఫ్ ఫోన్ చేశాను. నాకు వారిద్దరూ తెలుసు. ప్రధాని మోదీ అయితే నాకు చాలా బాగా తెలుసు. 'మీరు ఈ గొడవను ఇక్కడితో పరిష్కరించుకోకపోతే, నేను మీ ఇద్దరితోనూ ఎటువంటి వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకోను' అని వారికి తెగేసి చెప్పాను. ఒకవేళ మీరు యుద్ధం చేస్తే, రెండు దేశాల నుంచి వచ్చే వస్తువులపై 200 శాతం సుంకాలు విధిస్తాను' అని చెప్పినట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

2025 ఏప్రిల్‌లో జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో 26 మంది భారత పౌరులు వీరమరణం పొందారు. దాడికి ప్రతీకారంగా భారత్ 'ఆపరేషన్ సింధూర్' చేపట్టింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో పాకిస్థాన్‌లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై భారత సైన్యం మెరుపు దాడులు నిర్వహించింది. అప్పుడే భారత్- పాక్ మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో తాను జోక్యం చేసుకున్నట్లు ట్రంప్ చెప్పారు.

'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్'లో చైనా, రష్యాలు ఉంటే బాగుంటుంది: ట్రంప్
'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్' సమావేశంలో ట్రంప్ చైనా, రష్యా విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ బోర్డులో చైనా, రష్యా దేశాలు కూడా సభ్యులుగా ఉండాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు ఆకాంక్షించారు. 'చాలా దేశాలు ఈ బోర్డులో చేరడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. చైనా, రష్యా కూడా ఇందులో ఉంటే నేను చాలా సంతోషిస్తాను. మేము ఇప్పటికే వారిని ఆహ్వానించాం' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో తనకున్న సత్సంబంధాలను ట్రంప్ గుర్తు చేసుకున్నారు.

ప్రెసిడెంట్ షీతో తనకు చాలా మంచి సంబంధం ఉందని, నేను ఏప్రిల్‌లో చైనా వెళ్తున్నానని చెప్పారు. గతసారి నేను చైనా వెళ్లినప్పుడు జిన్‌పింగ్ నన్ను చాలా గౌరవంగా చూసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ వివాదాలను పరిష్కరించే లక్ష్యంతో ఈ బోర్డుకు అమెరికా తరపున 10 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 83,000 కోట్లు) విరాళం ప్రకటించారు. ఈ బోర్డు తొలుత గాజా స్ట్రిప్ పునర్నిర్మాణ పనులపై దృష్టి సారించనుంది. భద్రతా మండలి శాశ్వత సభ్య దేశాలుగా ఉన్న ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్, రష్యా, చైనా ఈ బోర్డులో ఇందులో చేరలేదు. యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా ఈ బోర్డులో చేరకూడదని నిర్ణయించుకుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

