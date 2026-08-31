నా సుంకాల విధానాల వల్లే దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగం పుంజుకుంది: ట్రంప్
సుంకాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి కెనడియన్ కంపెనీలు తమ వ్యాపారాలను అమెరికాకు మార్చుకోవాలని పిలుపు
Published : August 31, 2026 at 6:59 AM IST
Trump On Canada Trade Breakdown : అమెరికా, కెనడా దేశాల మధ్య వాణిజ్య యుద్ధం నడుస్తోంది. తాజాగా ఇరుదేశాల మధ్య జరిగిన వాణిజ్య చర్చలు విఫలమైన నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కెనడాపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. కెనడాను "అత్యంత దారుణంగా దుర్వినియోగానికి పాల్పడే దేశాల్లో ఒకటి"గా అభివర్ణించారు. సుంకాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి కెనడియన్ కంపెనీలు తమ వ్యాపారాలను అమెరికాకు మార్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. తాను విధించిన సుంకాల విధానాల వల్లే దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగం పుంజుకుందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్లో వరుస పోస్టులు పెట్టారు.
"2024 అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో నేను పోటీ చేస్తున్నానని ప్రకటించినప్పుడు, సరిగ్గా అదే సమయంలో డెట్రాయిట్లోని తమ పెద్ద ఫ్యాక్టరీని మూసివేయడానికి ఫోర్డ్ సంస్థ సిద్ధమవుతోంది. కానీ, నేను పోల్స్లో ముందంజలో ఉన్నందున, ఏమి జరుగుతుందో చూడటానికి వారు మరికొంత కాలం దాన్ని తెరిచి ఉంచారు. ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టరీ 24/7 నడుస్తోంది. అంతేకాదు, ప్రపంచంలోనే అత్యంత లాభదాయకమైన కార్ ప్లాంట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు