ఓటర్ల జాబితాలో ఉన్నది నేను కాదు- భారత రాజకీయాలతో నాకు పనిలేదు: బ్రెజీలియన్ మోడల్
రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణలపై స్పందించిన బ్రెజీలియన్ మోడల్- భారత్లో ఓటు లేదని లారిస్సా స్పష్టీకరణ- ప్రస్తుతం మోడలింగ్ చేయడం లేదని క్లారిటీ- రాహుల్ వ్యాఖ్యలతో 'ఇన్స్టా' ఫాలోవర్లు పెరిగారని వెల్లడి
Published : November 6, 2025 at 11:31 AM IST
Brazilian Model On Rahul Gandhi Comments: హరియాణా ఓటర్ల జాబితాలో ఒక బ్రెజీలియన్ మోడల్ ఫొటోతో 22 ఓట్లు ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన ఆరోపణలు కీలక మలుపు తీసుకున్నాయి. ఆశ్చర్యకరంగా ఈ అంశంపై ఆ బ్రెజీలియన్ మోడల్ లారిస్సా స్పందించారు. భారత్లోని ఓటర్ల జాబితాలో ఉన్న తన ఫొటో చాలా పాతదని, తాను మోడలింగ్ కెరీర్ను ఆరంభించిన తొలినాళ్ల నాటి ఫొటోను అక్కడ వినియోగించారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం తాను మోడలింగ్ చేయడం లేదని లారిస్సా స్పష్టం చేశారు.
డిజిటల్ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్గా, హెయిర్ డ్రెస్సర్గా పనిచేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. భారత రాజకీయాలతో తనకేం పని లేదని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. ఒక స్టాక్ ఇమేజ్ వేదిక నుంచి తన ఫొటోను కొని, తన అనుమతి తీసుకోకుండానే వినియోగించారని లారిస్సా ఆరోపించారు. భారత్లోని ఓటర్ల జాబితాలో ఉన్నది తాను కానే కాదని, అక్కడికి తాను ఒక్కసారి కూడా వెళ్లలేదని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సందేశంతో ఆమె ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. భారత ప్రజలంటే తనకు ఇష్టమని వెల్లడించారు.
Here's the reaction of the Brazilian Model Larissa seen in the viral image shared by @RahulGandhi during his Vote Chori Press Conference. https://t.co/qyF9dCXF5x pic.twitter.com/Ea2SPgll7z— Mohammed Zubair (@zoo_bear) November 5, 2025
'ఇన్స్టాగ్రామ్లో నా ఫాలోవర్లు పెరిగారు'
"భారత్లోని ఓటర్ల జాబితాలో నా ఫొటో ఉందని రాహుల్ గాంధీ ప్రకటించిన తర్వాత, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాకు మెసేజ్లు, కామెంట్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్రత్యేకించి భారతీయులు పెద్దసంఖ్యలో మెసేజ్లు చేస్తున్నారు. చాలామంది నా జాతీయతకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అడుగుతున్నారు. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలోకి భారతీయులకు స్వాగతం. ఇప్పుడు నా ఫాలోవర్లు సంఖ్య బాగా పెరిగింది. భారత్లో ఓటు ఉందా అని చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారు. అక్కడ ఓటర్ల జాబితాలో ఉన్నది నేను కాదు. నా ఫొటోను మాత్రమే అక్కడ వాడుకున్నారు" అని లారిస్సా స్పష్టం చేశారు.
భారతీయులకు రుణపడి ఉంటా!
"ఇన్స్టాగ్రామ్లో నా స్టోరీస్ను చూస్తున్న, షేర్ చేస్తున్న భారతీయులకు ధన్యవాదాలు. నా ఇన్స్టా స్టోరీల ట్రాన్స్లేషన్ వర్షన్లను భారతీయులు వింటున్నారు. నాకు భారతీయుల భాష తెలియదు. అయినప్పటికీ నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు వారికి మనసారా రుణపడి ఉంటాను. నేను మెక్సికన్ పౌరురాలిలా కనిపిస్తానని అనుకునే దాన్ని. కానీ అకస్మాత్తుగా భారత్లో నాకు ఓటు ఉందనే తప్పుడు ప్రచారం జరిగింది" అని లారిస్సా పేర్కొన్నారు.
భారతీయ జర్నలిస్టులు నన్ను సంప్రదించారు!
"భారత్లో ఓటు అంశంపై నా వివరణ తీసుకునేందుకు చాలామంది భారతీయ జర్నలిస్టులు ట్రై చేశారు. ఒకప్పుడు నేను మోడల్ను. ఇప్పుడు ఆ పని చేయడం లేదని వారికి చెప్పాను. భారత్లో నా పాపులారిటీని పెంచుకునేందుకు కొన్ని భారతీయ భాషా పదాలను నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. 'నమస్తే' అనే పదం ఒక్కటే నాకు తెలుసు. ఇంకొన్ని పదాలు నేర్చుకోవాలి. త్వరలోనే మరిన్ని భారతీయ భాషా పదాలతో ఇంకో వీడియోను రిలీజ్ చేస్తా. భారత్లో ఫేమస్ అవుతా" అని లారిస్సా చెప్పారు.
అసలేం జరిగింది- రాహుల్ గాంధీ ఏమని ఆరోపించారు!
హరియాణాలోని ఓటర్ల జాబితాలో లారిస్సా ఫొటోతో 22 ఓట్లు నమోదు కావడం వెనుక కేంద్రీకృత ప్లాన్ ఉందని బుధవారం రోజు రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. లారిస్సా ఫొటోను కలిగిన ఓటర్లకు సీమా, స్వీటీ, సరస్వతి అనే వివిధ పేర్లు పెట్టారని తెలిపారు. లారిస్సా ఫొటోతో ఓట్లు కలిగిన వాళ్లు రాయ్ అసెంబ్లీ స్థానంలోని 10 పోలింగ్ బూత్లలో 22 సార్లు ఓట్లు వేశారని తెలిపారు. ఈ మేరకు వివరాలతో కూడిన 'హెచ్-ఫైల్స్' తమ వద్ద ఉన్నాయని రాహుల్ చెప్పారు. హరియాణాలో 25.41 లక్షల మంది నకిలీ ఓటర్లు ఉన్నారని చెప్పారు. వీరిలో 19.26 లక్షల మందికి ఒకటికి మించి ఓట్లు ఉండగా, 93వేల మందికి తప్పుడు అడ్రస్లతో ఓట్లు, 5.21 లక్షల మంది డూప్లికేట్ ఓటర్లు ఉన్నారని వివరించారు.
