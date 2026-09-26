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'పాక్‌ది కపట బోధన- ఉగ్రవాదానికి మూల్యం చెల్లించక తప్పదు'- యూఎన్‌లో షరీఫ్ ప్రసంగంపై భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్​

షరీఫ్ ప్రసంగంపై ఘాటుగా స్పందించిన భారత్- పాక్‌ది కపట నీతుల బోధన అంటూ పెటల్ గహ్లోత్ విమర్శలు- సరిహద్దు ఉగ్రవాదానికి పాల్పడితే పరిణామాలు తప్పవని హెచ్చరిక

India Slams Pakistan
ఐరాసలోని భారత శాశ్వత రాయబార కార్యాలయం ప్రథమ కార్యదర్శి పెటల్ గహ్లోట్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 9:30 AM IST

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India Slams Pakistan : ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య మాటల యుద్ధం మరోసారి తీవ్రరూపం దాల్చింది. యూఎన్​సాధారణ సభలో పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహ్‌బాజ్ షరీఫ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు భారత్ దీటుగా బదులిచ్చింది. జమ్మూకశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రస్తావించడంతో పాటు భారత్‌పై ఆరోపణలు చేసిన పాక్ వైఖరిని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు ఐరాసలోని భారత శాశ్వత మిషన్ ప్రథమ కార్యదర్శి పెటల్ గహ్లోత్. పాకిస్థాన్‌ నుంచి కొనసాగుతున్న సరిహద్దు ఉగ్రవాదానికి పరిణామాలు తప్పవని స్పష్టం చేశారు. పాక్ ప్రధాని చేసిన ప్రసంగానికి ప్రతిస్పందించే భారత హక్కును వినియోగించుకుంటూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'పాకిస్థాన్ ప్రతినిధి చేసిన కొన్ని విచిత్రమైన వ్యాఖ్యలను సర్వసభ్య సమావేశం వింది. 9/11 ఉగ్రదాడుల 25వ వార్షికోత్సవాన్ని జరపుకుకున్న కేవలం రెండు వారాల వ్యవధిలోనే ఈ వ్యాఖఅయలు రావడం గమనార్హం. ఆ భయంకరమైన ఆ దాడికి కుట్రదారుడు ఒసామా బిన్ లాడెన్ పాకిస్థాన్‌లోని అబోటాబాద్‌లో ఆ దేశ సైనిక అకాడమీకి సమీపంలోనే నివసించాడు. ఈ రోజు పాకిస్థాన్ ప్రతినిధి మన ముందు అంతగా మోకరిల్లడానికి కారణం కూడా ఇదే సంస్థ. పాకిస్థానీయులు స్వయంగా పిలుచుకునే ఫామ్ 47 ప్రభుత్వం నుంచి ఇలాంటి నాటకాలే ఆశించవచ్చు. ప్రజాస్వామ్యం, మానవ హక్కులు, మత సహనం గురించి పాకిస్థాన్‌ మాట్లాడటం విరుద్ధంగా ఉంది. పాక్​ కపట నీతిబోధనలు విన్నాం. ఇది సైన్యం ఆధిపత్యంలో నడిచే ప్రభుత్వ వ్యవస్థ పాకిస్థాన్‌. వారి కీలుబొమ్మలు వస్తుంటారు, పోతుంటారు కానీ అసలైన అధికారం ఎవరి చేతిలో ఉందో అంతర్జాతీయ సమాజానికి బాగా తెలుసు. ఉగ్రవాదంపై మాట్లాడుతున్న పాకిస్థాన్ గత చరిత్రను ప్రపంచం మరిచిపోలేదు' అని పెటల్ గహ్లోత్ పేర్కొన్నారు.

కశ్మీర్‌పై పాక్ వ్యాఖ్యలకు దీటైన సమాధానం
జమ్మూకశ్మీర్ భారత్‌లో అంతర్భాగమని పెటల్ గహ్లోత్ స్పష్టం చేశారు. కశ్మీర్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే పాకిస్థాన్ ఆక్రమణలో ఉన్న ప్రాంతంలోని ప్రజల పరిస్థితిని కూడా చర్చించాలని సూచించారు. ప్రత్యేకంగా పీఓకేలో ఉన్న రావలకోట్ ప్రజలను ఉద్దేశించి అక్కడి హింస, హక్కుల సమస్యలపై ప్రశ్నించాలని పేర్కొన్నారు. పాకిస్థాన్ తన ఆధీనంలోని ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ప్రాథమిక హక్కులు కల్పించడంపై సమాధానం చెప్పాలని కోరారు. భారత్‌పై సరిహద్దు ఉగ్రవాదాన్ని కొనసాగించే పాకిస్థాన్‌కు ఇకపై కూడా తగిన సమాధానం ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా భారత్ తన ఆత్మరక్షణ హక్కును వినియోగించుకుంటుందని తెలిపారు. మత సహనం గురించి పాక్ చేసే వ్యాఖ్యలను కూడా గహ్లోత్ ప్రశ్నించారు. మైనారిటీల పరిస్థితి, దైవదూషణ చట్టాల అమలు వంటి అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ, మాటలతో వాస్తవాలను కప్పిపుచ్చలేరని వ్యాఖ్యానించారు. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదానికి పరిణామాలు ఉంటాయని ఉంటాయని యూఎన్​ వేదికగా భారత్​ వైఖరిని స్పష్టం చేశారు పెటల్ గహ్లోత్. ఉగ్రవాద సంస్థలపై చర్యలు తీసుకున్నట్లు పాకిస్థాన్ చెబుతున్నప్పటికీ, వాటి విషయంలో ఆ దేశ వైఖరిపై అనేక సందర్భాల్లో ప్రశ్నలు తలెత్తాయని పేర్కొన్నారు. ఉగ్రవాదంపై పాకిస్థాన్ చెబుతున్న మాటలను కాకుండా, ఆ దేశ చర్యలను పరిశీలించాలని అంతర్జాతీయ సమాజానికి సూచించారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్​పై షరీఫ్ ప్రస్తావన
ఇదిలా ఉండగా, షెహ్‌బాజ్ షరీఫ్ తన యూఎన్ ప్రసంగంలో 2025లో జరిగిన భారత్–పాకిస్థాన్ సైనిక ఘర్షణను కూడా ప్రస్తావించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ తర్వాత జరిగిన పరిణామాల్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల ఉద్రిక్తతలు తగ్గాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ట్రంప్‌ను ప్రశంసిస్తూ, ఆయన సకాలంలో చేసిన జోక్యం దక్షిణాసియాలో భారీ ప్రాణనష్టాన్ని నివారించిందని షరీఫ్ చెప్పారు.

షరీఫ్ ప్రసంగ వీడియో షేర్​ చేసిన ట్రంప్
షరీఫ్ యూఎన్ ప్రసంగంలోని ఓ వీడియో క్లిప్‌ను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదికపై షేర్ చేశారు. సుమారు 87 సెకన్ల క్లిప్‌లో షరీఫ్, ఆపరేషన్ సిందూర్​ బాహ్య దాడిగా అభివర్ణిస్తూ, అమెరికా అధ్యక్షుడి జోక్యాన్ని ప్రశంసించారు. పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీం మునీర్ నాయకత్వాన్ని కూడా ఆయన కొనియాడారు.

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