ఖమేనీ మృతి వేళ పాకిస్థాన్​లో ఉద్రిక్తతలు- అమెరికా కాన్సులేట్​ ముట్టడి

ఖమేనీ మృతికి వ్యతిరేకంగా వందలాది మంది నిరసనకారులు కాన్సులెట్‌ ముట్టడించేందుకు యత్నం

Ayatollah Ali Khamenei
Ayatollah Ali Khamenei (AP)
ETV Bharat Telugu Team

March 1, 2026

US Consulate Karachi Pakistan : ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారన్న వార్తతో పాకిస్థాన్‌ కరాచీలోని అమెరికా కాన్సులెట్‌లో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఖమేనీ మృతికి వ్యతిరేకంగా వందలాది మంది నిరసనకారులు కాన్సులెట్‌ ముట్టడించేందుకు యత్నించారు. బలవంతంగా లోపలికి ప్రవేశించి భవనంలో ఉన్న తలుపులు, కిటికీల అద్దాలను పగలగొట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. కాన్సులెట్‌ వెలుపల నిరసనకారులు భద్రతా దళాలపై రాళ్లు రువ్వగా వారిని చెదరగొట్టేందుకు భద్రతా సిబ్బంది గాల్లో బాష్పవాయువు ప్రయోగించారు.

ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు ఆందోళనకారులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేశారు. అటు ఖమేనీ మృతికి నిరసనగా ఇరాక్‌లో కూడా ఆందోళనలు చెలరేగాయి. రాజధాని బాగ్దాద్‌లో ఉన్న అమెరికా రాయబార కార్యాలయం వైపు దూసుకెళ్లేందుకు ఆందోళనకారులు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో భద్రతా దళాలపై నిరసనకారులు రాళ్లు రువ్వారు. ఆందోళనకారులను అడ్డుకునేందుకు భద్రతా దళాలు బాష్పవాయువు ప్రయోగించారు. ఖమేనీ మరణంతో ప్రాంతీయ అస్థిరత పెరుగుతుందని భావిస్తున్న మద్దతుదారులే ఈ ఆందోళనలు చేసి ఉంటారని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు

US PAK
US CONSULATE KARACHI PAKISTAN

