మనుషులకు రోబో సవాల్!- మారథాన్ ప్రపంచ రికార్డును బద్దలుగొట్టిన మరమనిషి
మానవ రికార్డును బద్దలు కొట్టిన చైనా రోబో- 21.1 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 50 నిమిషాల 26 సెకన్లలో పూర్తి చేసిన మరమనిషి
Published : April 19, 2026 at 8:20 PM IST
China Robot breaks human world record : ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా పరుగెత్తే వ్యక్తి ఎవరంటే అందరికి వెంటనే గుర్తుకు వచ్చే పేరు హుస్సేన్ బోల్ట్. అయితే, అంతటి దిగ్గజాల రికార్డులను సైతం తిరగారాసేలా చైనాకు చెందిన ఓ కంపెనీ రోబోను సృష్టించింది. ఆ రోబో మనుషుల కంటే వేగంగా పరుగెత్తి ప్రపంచ రికార్డులను సైతం తునాతునకలు చేసింది. 21 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కేవలం 50 నిమిషాల 26 సెకన్లలోనే పూర్తి చేసి ఔరా అనిపించింది. అంతేకాదు, గత నెలలో పోర్చుగల్లోని లిస్బన్ హాఫ్ మారథాన్లో జరిగిన పోటీల్లో ఉగాండాకు చెందిన స్టార్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ రన్నర్ జాకబ్ కిప్లిమో సృష్టించిన రికార్డును ఈ రోబో సులువుగా బద్దలు గొట్టేసింది. ప్రస్తుతం ఈ హ్యూమనాయిడ్ రోబో రన్నింగ్ క్లిప్ ఫుల్ వైరల్గా మారింది.
వివరాల్లోకి వెళితే, బీజింగ్లో 'యిజువాంగ్ హాఫ్ మారథాన్' పేరుతో హ్యుమన్-రోబో జాయింట్ రన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అయితే, భద్రతా దృష్ట్యా ఈ పోటీల్లో రోబోలు, మానవ రన్నర్లనకు వేర్వేరు లైన్లు కేటాయించారు నిర్వహకులు. రోబోల కోసం కటాఫ్ సమయాన్ని 3 గంటల 40 నిమిషాలుగా నిర్ణయించినట్లు జిన్హువా వార్తా సంస్థ నివేదించింది. ఈ ఏడాది కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన నిబంధనల ప్రకారం, రోబోలు రెండు విభాగాల్లో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించారు. కాగా, ఈ పోటీల్లో సుమారు 12 వేల మంది మనుషులు, 100కు పైగా హ్యుమనాయిడ్ రోబోలు పోటీ పడ్డాయి. విచిత్రం ఏంటంటే, ఈ పోటీలో పాల్గొన్న వారు గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోవడానికి 1 గంట 7 నిమిషాల 47 సెకన్ల సమయం పట్టింది.
పోటీల్లో పాల్గొన్న 100కు పైగా జట్లు
ఇక ఈ రోబో విషయానికొస్తే, చైనాకు చెందిన షెన్జెన్ హానర్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ కో లిమిటెడ్ సంస్థ ఈ రోబోను తయారుచేసింది. అంతేకాదు, దీనికి 'ఫ్లాష్' అని నామకరణం చేసింది. ఆదివారం జరిగిన ఈ పోటీల్లో చైనా, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, బ్రెజిల్ దేశాలకు చెందిన 100కు పైగా జట్లు మానవ రన్నర్లతో కలిసి పాల్గొన్నాయి. రోబో స్వయంగా మార్గాన్ని గుర్తించి పరిగెత్తడం కోసం అటానమస్ నావిగేషన్ను ఉపయోగించాయి. దాదాపు 40 శాతం జట్లు మెరుగైన ఫలితాల కోసం ఈ విధానాన్నే ఎంచుకున్నాయి.
"ఈ కోఎఫీషియంట్ నిబంధన ఉద్దేశ్యం అటానమస్ నావిగేషన్ పరిశోధనలను ప్రోత్సహించడమే. భవిష్యత్తులో హ్యూమనాయిడ్ రోబోలు మన దైనందిన జీవితంలో మరిన్ని రంగాల్లో ఉపయోగపడటానికి ఈ సాంకేతికత పునాదిగా మారుతుంది" అని చైనీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిప్యూటీ సెక్రటరీ జనరల్ లియాంగ్ లియాంగ్ పేర్కొన్నారు.
ఇక మనుషుల విభాగంలో జరిగిన ఈ-టౌన్ హాఫ్-మారథాన్లో చైనాకు చెందిన జావో హైజీ ఒక గంట ఏడు నిమిషాల 47 సెకన్లలో లక్ష్యాన్ని చేరుకుని పురుషుల టైటిల్ను గెలుచుకోగా, వాంగ్ కియాక్సియా ఒక గంట, 18 నిమిషాల 6 సెకన్లతో మహిళల విభాగంలో విజేతగా నిలిచారు.