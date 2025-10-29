డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా ముఠా లక్ష్యంగా భారీ ఆపరేషన్- 64మంది మృతి- 81మంది అరెస్ట్
బ్రెజిల్లో జెనెరియోలో పోలీసుల భారీ ఆపరేషన్- 64 మంది మృతి
Published : October 29, 2025 at 8:23 AM IST
Brazil Anti Gang Operation : బ్రెజిల్లోని రియో డి జనీరోలో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా గ్రూపు రెడ్ కమాండ్ ముఠా లక్ష్యంగా భద్రతా బలగాలు పెద్దఎత్తున ఆపరేషన్ నిర్వహించాయి. ఈ ఆపరేషన్లో అధికారులతో సహా 64 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 81మంది అనుమానితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. 75 రైఫిల్స్తో పాటు పెద్ద మొత్తంలో మాదకద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. దాడుల సమయంలో సమీపంలోని 46 పాఠశాలలను మూసివేసినట్లు చెప్పారు.