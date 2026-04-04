20 ఏళ్ల తర్వాత కూలిన అమెరికా యుద్ధ విమానాలు- ఇరాన్కు ఎలా సాధ్యమైంది?
రెండు అమెరికా యుద్ధ విమానాలు కూల్చిన ఇరాన్- 20 ఏళ్ల తర్వాత శత్రు దాడిలో యూఎస్కు భారీ నష్టం- లోఎత్తులో ఎగిరిన జెట్లు లక్ష్యంగా మారినట్లు అంచనా- రాడార్కు చిక్కని ఇన్ఫ్రారెడ్ మిస్సైళ్లే కీలకం
Published : April 4, 2026 at 2:41 PM IST
Iran Downs US Fighter Jets : ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న యుద్ధంలో అమెరికాకు ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అగ్రరాజ్యం సైనిక ఆధిపత్యంపై నమ్మకం ఉంచిన వేళ, ఏకంగా రెండు అత్యాధునిక యుద్ధ విమానాలు కూలిపోవడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. గత 20 ఏళ్లలో శత్రు దేశం దాడిలో అమెరికా యుద్ధ విమానాలు కూలిపోవడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఇటీవల ఇరాన్పై పూర్తి ఆధిపత్యం సాధించామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన కొద్ది రోజులకే ఈ ఘటనలు చోటుచేసుకోవడం పరిస్థితి తీవ్రతను చూపుతోంది. యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత ఐదు వారాలుగా అమెరికా భారీ స్థాయిలో దాడులు కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ ఇరాన్ ప్రతిఘటన ఇంకా కొనసాగుతుండటం గమనార్హం.
యుద్ధ విధానంలో వచ్చిన మార్పే కారణమా?
శుక్రవారం జరిగిన దాడుల్లో అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్-15ఈ స్ట్రైక్ ఈగల్ యుద్ధ విమానం కూలిపోయింది. ఆ ఘటనలో ఒక పైలట్ను రక్షించగా, మరొకరి కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో మరో ఏ-10 థండర్ బోల్డ్ II దాడి విమానం కూడా కూలినట్లు సమాచారం. ఈ రెండు ఘటనలు అమెరికా సైనిక వర్గాలను అప్రమత్తం చేశాయి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఆ పరిణామాలకు ప్రధాన కారణం యుద్ధ విధానంలో వచ్చిన మార్పే. ఇప్పటివరకు అమెరికా ప్రధానంగా ఉగ్రవాద గుంపులతో పోరాడింది.
ముందస్తు హెచ్చరికలు అందడం కష్టం
అయితే ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి సైనిక వ్యవస్థ కలిగిన దేశంతో యుద్ధం చేస్తోంది. దీనివల్ల గగనతల భద్రతపై ప్రభావం పడిందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇరాన్ దాడుల్లో కీలక పాత్ర పోషించినది రాడార్కు చిక్కని ఇన్ఫ్రారెడ్ ఆధారిత క్షిపణి వ్యవస్థలేనని అంచనా. ముఖ్యంగా మజీద్ ఎయిర్ డిఫెన్ సిస్టమ్ అనే వ్యవస్థను ఇరాన్ వినియోగించి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. ఈ వ్యవస్థ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇది రాడార్ సంకేతాలను విడుదల చేయదు. అందువల్ల విమానాలకు ముందస్తు హెచ్చరికలు అందడం కష్టమవుతుంది.
తక్కువ ఎత్తులో ఎగరడం కూడా!
మజీద్ వ్యవస్థ దాదాపు 8 కిలోమీటర్ల పరిధిలో, 6 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న లక్ష్యాలను ఖచ్చితంగా దాడి చేయగలదు. అలాగే ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్ల ద్వారా 15 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు లక్ష్యాలను గుర్తించే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. దీని వల్ల లోఎత్తులో ప్రయాణించే యుద్ధ విమానాలు సులభంగా లక్ష్యాలవుతున్నాయి. అమెరికా విమానాలు కచ్చితమైన దాడుల కోసం తక్కువ ఎత్తులో ఎగరడం కూడా ఇరాన్కు అనుకూలంగా మారింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భుజం పై నుంచి ప్రయోగించే పోర్టబుల్ మిస్సైళ్లు లేదా ఇన్ఫ్రారెడ్ గైడెడ్ ఆయుధాలు మరింత ప్రభావవంతంగా మారాయి.
నెమ్మదిగా ప్రయాణించడం వల్ల!
ఇక ఇరాన్ మరో కీలక వ్యూహం మొబైల్ లాంచర్ల వినియోగం. స్థిరమైన క్షిపణి కేంద్రాలపై అమెరికా దాడులు జరిపిన తర్వాత ఇరాన్ తన వ్యవస్థలను భూగర్భ గుహలు, టన్నెల్స్లో దాచింది. అవసరమైనప్పుడు వాటిని బయటకు తీసుకువచ్చి దాడులు చేసి వెంటనే ప్రదేశం మార్చే విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది. ఈ షూట్ అండ్ స్కూట్ టాక్టిక్స్ వల్ల అమెరికా దళాలకు లక్ష్యాలను గుర్తించడం కష్టమవుతోంది. అదనంగా చైనా తయారీకి చెందిన హెచ్క్యూ-9బీ మిసైల్స్ సిస్టమ్ వంటి ఆధునిక క్షిపణి వ్యవస్థలను కూడా ఇరాన్ వినియోగించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ వ్యవస్థలు రాడార్తో పాటు ఇన్ఫ్రారెడ్ గైడెన్స్ను ఉపయోగించడం వల్ల స్టెల్త్ విమానాలకూ ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. ఇక అమెరికా చేపట్టిన గాలింపు చర్యలలో భాగంగా వినియోగించిన యూహెచ్-60 బ్లాక్ హాక్ హెలికాప్టర్లు కూడా దాడికి గురైనట్లు సమాచారం. అయితే అవి సురక్షితంగా బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది. హెలికాప్టర్లు తక్కువ ఎత్తులో, నెమ్మదిగా ప్రయాణించడం వల్ల అవి మరింత ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశముంది.
గతంలో కూడా ఇరాన్ భూభాగంలో అమెరికా సైనిక నష్టం జరిగింది. 1980లో టెహ్రాన్లో బందీలను విడిపించే ఆపరేషన్ సమయంలో హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది సైనికులు మరణించారు. అయితే ప్రస్తుతం జరిగిన ఘటనలు మాత్రం యుద్ధ పరంగా పెద్ద దెబ్బగా భావిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, ఇరాన్ అనుసరిస్తున్న అసమాన యుద్ధ వ్యూహాలు, రాడార్కు చిక్కని క్షిపణులు, మొబైల్ లాంచర్లు, భూగర్భ నిల్వలు వంటి అంశాలు కలిసి అమెరికా ఆధిపత్యానికి సవాల్గా మారాయి. గగనతలంలో పూర్తి ఆధిపత్యం సాధించడం ఇక అంత సులభం కాదనే సంకేతాలు తాజా పరిణామాలు ఇస్తున్నాయి. ఈ దాడులకు ప్రతిగా అమెరికా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందనే అంశంపై అంతర్జాతీయంగా ఆసక్తి నెలకొంది.
కాల్పుల విరమణకు ఇరాన్ 'నో'- మరో అమెరికా యుద్ధవిమానం కూల్చివేత
'యుద్ధవిమానాలు కూలినా చర్చలు ఆగవు'- ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు- 1.5 ట్రిలియన్ డాలర్ల రక్షణ బడ్జెట్!