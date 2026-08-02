పశ్చిమాసియాలో కొత్త ముప్పు- హౌతీలు, మిలీషియాల ఎంట్రీతో మరింత ముదురుతున్న సంక్షోభం- భారత్పై ఎఫెక్ట్!
హౌతీలు, ఇరాక్ మిలీషియాల జోక్యంతో మరింత ముదురుతున్న ఇరాన్ సంక్షోభం- రెడ్ సీ, బాబ్ అల్- మందెబ్ ప్రాంతాల్లో నౌకలపై దాడులతో ప్రపంచ వాణిజ్యానికి ముప్పు- భారత్పైనా ప్రభావం
Published : August 2, 2026 at 7:29 PM IST
Houthis Role In Iran Conflict : పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ చుట్టూ తిరుగుతున్న ప్రాంతీయ ఘర్షణలు అంత త్వరగా ముగిసే సూచనలు కనిపించడం లేదు. ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకూ కొత్త రూపం దాలుస్తున్నాయి. మొదట్లో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్యే పరిమితమైన ఈ వివాదం ఇప్పుడు సరిహద్దులు దాటి విస్తరిస్తోంది. ఇప్పటివరకు కాస్త దూరంగానే ఉన్న యెమెన్కు చెందిన హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు, ఇరాక్లోని మిలీషియా గ్రూపులు రంగంలోకి దిగడంతో మిడిల్ ఈస్ట్ సంక్షోభం మరింత సంక్లిష్టంగా, ప్రమాదకరంగా మారుతోంది. ఇప్పటికే గాజాలో హమాస్, లెబనాన్లో హెజ్బొల్లా బలహీనపడిన నేపథ్యంలో హౌతీలు, ఇరాక్ మిలీషియాలు కొత్త యుద్ధ రంగాల్ని తెరపైకి తీసుకురావడం ప్రపంచాన్నే ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
హౌతీలు, ఇరాక్ మిలీషియా గ్రూపులు, హెజ్బొల్లా, హమాస్లను కలిపి ఇరాన్కు అనుకూలంగా పనిచేసే యాక్సెస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనే అనధికారిక కూటమిగా పరిగణిస్తుంటారు. ఈ కూటమి ప్రధాన లక్ష్యం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ విధానాల్ని వ్యతిరేకించడం. ఇటీవల శాంతి ఒప్పందంలో భాగంగా ఆయుధాలు అప్పగించేందుకు హమాస్ సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించగా, హెజ్బొల్లా కూడా ఇజ్రాయెల్ దాడులతో బలహీనపడింది. దీంతో ఇప్పుడు హౌతీలు, ఇరాక్ మిలీషియాలే కొత్త ఉద్రిక్తతలకు కేంద్రంగా మారాయి.
అసలు హౌతీలు ఎవరు?
హౌతీ ఉద్యమం 1990లో యెమెన్ ఉత్తర ప్రాంతంలోని జైదీ షియా ముస్లింల హక్కుల కోసం ప్రారంభమైంది. ఈ సంస్థకు ప్రస్తుతం అబ్దుల్ మాలిక్ అల్- హౌతీ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన యెమెన్ ప్రభుత్వంతో పాటు సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) మద్దతు ఉన్న కూటమితో హౌతీలు పోరాటం కొనసాగిస్తున్నారు.
ఇటీవల సౌదీ అరేబియా సనాలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై దాడులు చేయడం, యెమెన్ నౌకాశ్రయాలపై ఆంక్షలు విధించడాన్ని నిరసిస్తూ హౌతీలు జులై 20న ఎర్ర సముద్రం (రెడ్ సీ), బాబ్ అల్- మందెబ్ జలసంధిలో సముద్ర దిగ్బంధనాన్ని ప్రకటించారు. ఈ మార్గం యూరప్- ఆసియా మధ్య వాణిజ్య నౌకలకు, సౌదీ చమురు ఎగుమతులకు అత్యంత కీలకమైంది. హౌతీలు ఇప్పటికే సౌదీకి చెందిన ప్రముఖ చమురు సంస్థ ఆరాంకో సదుపాయాల్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడంతో పాటు చమురు ట్యాంకర్లపై కూడా దాడులు చేశారు. దీంతో ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాపై కొత్త ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి.
ఇరాక్ మిలీషియాలు ఎవరు?
ఇరాక్ రక్షణ వ్యవస్థలో భాగమైన పాపులర్ మొబిలైజేషన్ ఫోర్సెస్ (పీఎంఎఫ్) కింద పనిచేసే అనేక మిలీషియా గ్రూపులు ప్రస్తుతం ప్రపంచానికి మరో కీలక సవాలుగా మారాయి. 2014లో ఐసిస్ను ఎదుర్కొనేందుకు అప్పటి ఇరాక్ ప్రధాని నూరి అల్ మాలికీ ఈ బలగాల్ని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం పీఎంఎఫ్లో 67 మిలీషియా గ్రూపులు ఉండగా, వాటిలో సుమారు 40 గ్రూపులకు ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్తో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
ఇరాన్ సంక్షోభం ప్రారంభమైన తర్వాత నుంచి ఈ మిలీషియా గ్రూపులు ఇరాక్, సిరియాలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై డ్రోన్ దాడులు కొనసాగిస్తున్నాయి. జులై 29న అమెరికా, సౌదీ అరేబియా సంయుక్తంగా ఇరాక్లోని పీఎంఎఫ్ స్థావరాలపై దాడులు జరిపాయి. అమెరికా బలగాలు, సౌదీ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాల్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నందుకే ఈ దాడులు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనలో 20 మంది పీఎంఎఫ్ సభ్యులు మరణించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఇరాక్ ప్రభుత్వం దీనిని తమ సార్వభౌమాధికారంపై దాడిగా ఖండించింది.
భారత్పై ప్రభావం ఏంటి?
ఈ ఘర్షణలో భౌగోళికంగా భారత్ పాత్ర లేనప్పటికీ దాని ప్రభావం భారత్పై పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. భారత్ తన ముడి చమురు అవసరాల్లో సుమారు 88 శాతం ఇరాక్, సౌదీ అరేబియా, రష్యా వంటి దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఎర్ర సముద్రం, హర్మూజ్ జలసంధి, బాబ్ అల్- మందెబ్ ప్రాంతాల్లో నౌకలపై దాడులు పెరిగితే చమురు సరఫరా అంతరాయం ఏర్పడి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో భారత్లో కూడా ఇంధన ధరలు, షిప్పింగ్ వ్యయం, బీమా ఖర్చులు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఇంధన భద్రతతో పాటు మరో ముఖ్యమైన అంశం భారత నావికుల భద్రత. ప్రపంచంలో అత్యధికంగా నావికుల్ని అందించే దేశాల్లో భారత్ రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇటీవల భారత్కు చెందిన కనీసం 17 మంది నావికులు పశ్చిమాసియా, నల్ల సముద్ర ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య నౌకలపై జరిగిన దాడుల్లో ఇప్పటికే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
నెక్ట్స్ ఏంటి?
ఒకవైపు హౌతీలు దాడుల్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరిస్తుండగా, ఇరాక్ ప్రభుత్వం మిలీషియా గ్రూపుల్ని ఎంత వరకు నియంత్రించగలదనేది కీలకంగా మారింది. హౌతీలు, ఇరాక్ మిలీషియాలు ఇరాన్కు తాము కేవలం ప్రతినిధులం కాదని, తమకంటూ స్వతంత్ర లక్ష్యాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నాయి. అయితే వారి చర్యలు ఇప్పటికే పశ్చిమాసియా సంక్షోభాన్ని మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చేశాయి. ఇంకా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను, ముఖ్యంగా భారత్ వంటి ఇంధన దిగుమతి దేశాల్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీసే దిశగా సాగుతోంది.
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