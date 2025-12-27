2025లో ప్రభుత్వాలను వణికించిన 'జెన్​-జీ' - ఇక భవిష్యత్​ రాజకీయాలను పూర్తిగా మార్చేస్తారా?

ETV Bharat / international

డిజిటల్ తెరల నుంచి వీధుల్లోకి - హక్కుల కోసం పిడికిలి బిగించిన కొత్త తరం - నేపాల్ నుంచి మెక్సికో దాకా అలుపెరగని పోరాటం - 2025లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన యువత

Gen-Z Protests 2025: జెన్-జీ, ఈ యువతే ఈ ఏడాది ప్రపంచంలో జరిగిన అనేక ఉద్యమాలకు, హింసాత్మక ఘటనలకు కారకులయ్యారు. ఎన్నో ప్రభుత్వాలను గద్దె దించారు. అవినీతిపై గళం విప్పారు. తమ జీవితాలతో చెలగాటం ఆడితే సహించేది లేదని ఉద్యమాలతో తేల్చి చెప్పారు. ఈ ఏడాది ప్రపంచంలో ఎన్నో అంశాలు చోటు చేసుకున్నా, జెన్-జీ ఆందోళనలు మాత్రం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయి. జెన్‌-జీ యువత ఎందుకు ఉద్యమించారు? ప్రభుత్వాలపై ఎందుకు తిరగబడ్డారు? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

ఎన్నడూ జరగని రీతిలో
ఆన్‌లైన్ ప్రపంచంలో పెరిగి అభివృద్ధిలో కీలకంగా ఉన్న 'జెన్-జీ' యువత, ఈ ఏడాది తమ ఆవేశాన్ని వీధుల్లోకి తెచ్చారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు చేశారు. 'జెన్ జీ' చేపట్టిన నిరసనలు, పలు దేశాల్లోని ప్రభుత్వాలను గద్దె దించాయి. ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ జరగని రీతిలో ప్రభుత్వాలను యువత ప్రశ్నిస్తోంది. నేపాల్‌, మెక్సికో, మడగాస్కర్‌, మొరాకో వంట‌ి దేశాల్లో చెలరేగిన జెన్‌-జీ ఆందోళనలు, ఆయా దేశాల వ్యవస్థల్లో మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి.

నేపాల్​లో ఆం​దోళనలు హింసాత్మకం
డజన్ల కొద్దీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై నిషేధం విధిస్తూ నేపాల్‌ తీసుకున్న నిర్ణయంతో అక్కడి యువత భగ్గుమంది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారి ఎంతో మంది ప్రాణాలను బలిగొంది. జెన్‌-జీ నిరసనలు తీవ్రతరమై ఏకంగా ఆ దేశ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. జెన్‌ జీ ఉద్యమం ప్రభుత్వాన్ని ఎంత వేగంగా కూల్చగలదో ఈ ఘటన ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా నిలిచింది. ప్రపంచ దేశాలు సైతం నేపాల్‌ ఉద్రిక్తతలతో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డాయి.

ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో విద్యుత్, నీటి సరఫరా అంతరాయంపై మడగాస్కర్‌ యువత చేపట్టిన నిరసనలు అక్టోబర్ నాటికి పెను ఉద్యమంగా మారాయి. నిరసనకారులపై కాల్పులు జరపాలన్న ఆదేశాలను సైన్యం తిరస్కరించడంతో, అధ్యక్షుడు ఆండ్రీ రాజోలినా దేశం విడిచి పారిపోవాల్సి వచ్చింది. కొత్త నాయకుడు కల్నల్ మైఖేల్ అధికారాన్ని చేపట్టారు.

మొరాకోలో యువత కన్నెర్ర
మరోవైపు మొరాకోలో కూడా యువత కన్నెర్ర చేసింది. అక్కడ తీవ్రమైన ఆర్థిక మందగమనం ఏర్పడింది. నిరుద్యోగం పెరిగిపోయింది. ప్రజా సేవల్లో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది. వీటన్నింటికీ వ్యతిరేకంగా అక్కడి యువత ఒక్కటైంది. 'జెన్‌జీ 212' అనే బ్యానర్‌పై ఏకమైంది. డిజిటల్ నెట్‌వర్క్‌ల ద్వారా ఒకరినొకరు కలుపుకుని గళమెత్తారు. ఇక మెక్సికోలో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారింది. నవంబర్‌లో అక్కడ ఓ స్థానిక మేయర్‌ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. దీంతో మెక్సికోలో వేలాది మంది యువకులు ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు. పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేశారు. దేశంలో పెరిగిపోతున్న నేరాలు, అవినీతికి వ్యతిరేకంగా వీధుల్లోకి వచ్చారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు, నిరసనకారుల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణలు జరిగాయి. ఈ దాడుల్లో పదుల సంఖ్యలో యువకులు గాయపడ్డారు.

భవిష్యత్తుపైనే అందరి దృష్టి
జెన్‌-జీ నిరసనలకు ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో కారణం ఉండవచ్చు. ప్రతి దేశంలో వేర్వేరు సమస్యలు ఉండవచ్చు. కానీ ఆందోళనల విషయంలో మాత్రం యువత అంతా కలిసికట్టుగా నిలిచారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకే తాటిపైకి వచ్చారు. వివిధ రకాల ఆన్‌లైన్ టూల్స్, యాప్స్ ఉపయోగించి తమ దేశ సమస్యలను బహిర్గతం చేయడంలో ఈ తరం యువత గొప్ప విజయం సాధించింది. ప్రభుత్వాలు తమ గొంతు నొక్కాలని చూసినా వారు ఆగలేదు. కొన్ని దేశాల్లో ఇంటర్నెట్‌ను నిలిపివేసినా వారు భయపడలేదు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా, హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ల ద్వారా యువత ఐక్యంగా పోరాడారు. అయితే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి భవిష్యత్తుపై పడింది. వచ్చే ఏడాది అంటే 2026లో నేపాల్‌తో పాటు పలు దేశాల్లో కీలకమైన ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు ఉద్యమాలు చేసిన యువత, రేపు తమ ఓట్ల ద్వారా రాజకీయాన్ని ఎలా మారుస్తారోనని ప్రపంచం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.

