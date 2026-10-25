సౌదీ అరేబియాపై హూతీల పంజా- చమురు కేంద్రాలు, విమానాశ్రయాలే లక్ష్యంగా దాడులు
సౌదీ అరేబియా వ్యాప్తంగా ఉన్న కీలక చమురు కేంద్రాలు, విమానాశ్రయాలు, ఎయిర్బేస్లపై దాడులు జరిపినట్లు హూతీలు ప్రకటించారు. పవిత్ర స్థలమైన మక్కా, మదీనా ప్రాంతాల వైపు హూతీలు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించారని సమాచారం.
Published : October 25, 2026 at 7:26 AM IST
Houthi Attack On Saudi Arabia : సౌదీ అరేబియా బలగాలు, యెమెన్లోని హూతీ తిరుగుబాటుదారుల మధ్య దాడులు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. శనివారం సౌదీ అరేబియా వ్యాప్తంగా ఉన్న కీలక చమురు కేంద్రాలు, విమానాశ్రయాలు, ఎయిర్బేస్లపై దాడులు చేసినట్లు హూతీలు ప్రకటించారు. ఈస్ట్-వెస్ట్ పైప్లైన్, ముడి చమురు పంపింగ్ స్టేషన్లు, యాంబులోని సౌదీ అరామ్కో కేంద్రం, రాబిగ్ రిఫైనరీ, రియాద్లోని కింగ్ ఖలీద్, దమ్మామ్లోని కింగ్ ఫహద్, నజ్రాన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు, ఖమీస్ ముషైత్ ఎయిర్బేస్పై దాడులు చేసినట్లు హూతీ మిలిటరీ ప్రతినిధి యహ్యా సారీ తెలిపారు.
పవిత్రమైన మక్కా, మదీనా ప్రాంతాల వైపు హూతీలు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించగా, సౌదీ రక్షణ వ్యవస్థలు వాటిని అడ్డుకున్నాయి. కూల్చేసిన క్షిపణుల శకలాలు మక్కాలోని వాడి అల్-ముగమ్స్ ప్రాంతంలో పడ్డాయి. తాయిఫ్, యాంబు నగరాల వైపు దూసుకొచ్చిన మరో రెండు హూతీ క్షిపణులను సౌదీ సంకీర్ణ దళాలు ధ్వంసం చేశాయి. మరోవైపు హూతీలకు దీటుగా బదులిస్తూ సౌదీ దళాలు యెమెన్ రాజధాని సనాతో పాటు మోఖా నగరంపై భారీ వైమానిక దాడులు చేశాయి. అలాగే ఎర్ర సముద్ర తీరం వెంబడి సౌదీ వైమానిక దాడులతో రక్షణ కల్పిస్తుండగా యెమెన్ ప్రభుత్వ దళాలు వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. శనివారం మక్కాతో పాటు జెడ్డా, యాన్బు తైఫ్ గవర్నరేట్లలో దాడులు జరగనున్నట్లు అధికారులు ముందస్తు హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు. అత్యవసర సైరన్లు మోగించారు. నివాసితులంతా భద్రతా సూచనలను పాటించాలని, ఒకచోట గుమిగూడడం వంటివి చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.
యూఏఈలో అమెరికా ప్రభుత్వ సిబ్బందికి కఠినమైన ఆంక్షలు
మరోవైపు, భద్రతా పరిస్థితుల కారణంగా, యూఏఈలో అమెరికా ప్రభుత్వ సిబ్బంది కఠినమైన ప్రయాణ ఆంక్షలను విధించింది. యూఎస్ సిబ్బంది ఎవరైనా అక్కడి సైనిక స్థావరాలకు లేదా కీలకమైన ఇంధన/చమురు మౌలిక సదుపాయాల ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే ఇకపై ప్రత్యేక ఉన్నతాధికారుల అనుమతి తీసుకోవడం తప్పనిసరి చేశారు. ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నందున, పరిస్థితిని బట్టి తమ సిబ్బంది సంఖ్య, భద్రతా వ్యూహాల్లో మరిన్ని మార్పులు ఉంటాయని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది. సౌదీలో జరుగుతున్న దాడులు తీవ్రతరమౌతున్న నేపథ్యంలో యూఎస్ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఆ రెండు టెర్మినల్స్ నుంచి విమాన సర్వీసులు పునఃప్రారంభం
ఇదిలా ఉండగా, హూతీల దాడులు తీవ్రతమౌతున్న నేపథ్యంలో సౌదీ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సౌదీ అరేబియా రాజధానిలోని కింగ్ ఖలీద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఆదివారం నుంచి తన రెండు టెర్మినల్స్ (1, 2) నుంచి విమాన సర్వీసులను పునఃప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా ప్రయాణికుల కోసం విమానాశ్రయ అధికార యంత్రాంగం ఎక్స్ వేదికగా ఒక కీలకమైన ప్రయాణ మార్గదర్శకాన్ని జారీ చేసింది. అలాగే విమాన కార్యకలాపాల్లో మార్పులను వివరించింది. ప్రయాణికులు విమానాశ్రయానికి చేరుకోవడానికి ముందు, తమ బుకింగ్ స్టేటన్ను సరిచూసుకోవాలని కోరింది. ఇందుకోసం ఎయిర్లైన్స్ సంస్థలను సంప్రదించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
సౌదీ, హూతీ తీవ్ర ఉద్రిక్తతల నడుమ ఎయిర్ ఇండియా, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ఇటీవల కీలక ప్రకటన విడుదల చేశాయి. దాడుల తీవ్రత దృష్ట్యా, సౌదీ అరేబియాలోని కీలక గమ్యస్థానాలకు తమ విమాన సర్వీసులను నిలిపివేస్తున్నట్లు ఈ రెండు విమానయాన సంస్థలు ప్రకటించాయి. ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రభావితమైన ప్రయాణికులకు ఉచితంగా రీబుకింగ్ చేసుకునే అవకాశాన్ని లేదా పూర్తి రీఫండ్ను అందిస్తామని తెలిపాయి. అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, రియాద్, దమ్మామ్లకు రాకపోకలు సాగించే విమాన సర్వీసులు నవంబర్ 7 వరకు నిలిపివేయగా, జెడ్డాకు వెళ్లే సర్వీసులు అక్టోబర్ 31 వరకు నిలిపివేయనున్నారు.
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