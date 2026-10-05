హౌతీ రెబెల్స్ దూకుడు- తుర్బా నగరం స్వాధీనం- తైజ్ సిటీ వైపునకు దూసుకెళ్తున్న తిరుగుబాటుదారులు
యెమెన్లోని మరో నగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న హౌతీ రెబెల్స్- మరో సిటీని దక్కించేందుకు ప్రయత్నం- భారీ సైనిక చర్యను ప్రకటించిన యెమెన్
Published : October 5, 2026 at 5:13 PM IST
Houthis Attack Taiz City : ఇరాన్ మద్దతు గల హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు యెమెన్లో ఒక్కో నగరాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ వస్తున్నారు. సౌదీ అరేబియా మద్దతు ఉన్న ప్రభుత్వ దళాలకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలేలా తుర్బా అనే కీలక పట్టణాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ప్రాంతంలోని వ్యూహాత్మక ప్రాంతీయ రాజధాని అయిన తైజ్ నగరం వైపు సోమవారం నాడు వేగంగా దూసుకెళ్తున్నారు. సౌదీ అరేబియా, హౌతీల మధ్య ఇటీవలి కాలంలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో నాలుగేళ్ల తర్వాత యెమెన్లో అంతర్యుద్ధం మళ్లీ మొదలైంది.
యెమెన్లో ఒక్కో నగరాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ వస్తున్న హౌతీ తిరుగుబాటుదారులను కట్టడి చేసేందుకు యెమెన్ ప్రభుత్వం (అధ్యక్ష నాయకత్వ మండలి-పీఎల్సీ) భారీ సైనిక చర్యను ఆదివారం ప్రకటించింది. హౌతీల నియంత్రణలో ఉన్న భూభాగాలను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడమే ఈ ఆపరేషన్ లక్ష్యమని తెలిపింది. తమ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాలని అంతర్జాతీయ సమాజానికి పిలుపునిచ్చింది. అంతలోనే హౌతీలు వరుస దాడులలో తైజ్ శివార్లలోని అనేక గ్రామాలు, ప్రాంతాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇది యెమెన్లోని మూడో అతిపెద్ద నగరమైన తైజ్ను చుట్టుముట్టడానికి హౌతీ రెబెల్స్కు మార్గం సుగమం చేసింది.
పలు నగరాలు ఇప్పటికే స్వాధీనం
గత నెలలో మోఖా రేవు పట్టణం, ఎర్ర సముద్రంలోని పలు ద్వీపాలు, బాబ్ ఎల్ మండెబ్ జలసంధిని హౌతీ రెబెల్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అలాగే గత కొద్ది రోజులుగా తైజ్ శివార్లలోని సౌదీ అరేబియా మద్దతు ఉన్న ప్రభుత్వ బలగాలపై వరుస దాడులతో విరుచుకుపడుతున్నారు. దీంతో యెమెన్ సర్కారుకు కేంద్రంగా ఉన్న ఏడెన్కు, తైజ్కు మధ్య రోడ్ లింక్ కట్ అయిపోయింది. ఈ పరిణామాల నడుమే యెమెన్ ప్రభుత్వం సైనిక చర్య చేపడుతున్నట్లు తెలిపింది.
యెమెన్కు సౌదీ మద్దతు
యెమెన్ ప్రభుత్వం సైనిక చర్య గురించి ప్రకటన చేసిన కొన్ని గంటల తర్వాత సౌదీ మిలిటరీ ప్రతినిధి, మేజర్ జనరల్ తుర్కీ అల్ మల్కీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. హౌతీలను నిర్మూలించే వరకు యెమెన్ ప్రభుత్వ బలగాలకు పూర్తి కార్యాచరణ మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటించారు. సౌదీ అరేబియాపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు కొనసాగిస్తున్న హౌతీ తిరుగుబాటుదారులను నిరోధించడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకునే హక్కు సౌదీ అరేబియాకు ఉందని అన్నారు.
మరోవైపు, హౌతీ రెబెల్స్ తుర్బా నగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం, తైజ్ వైపు దూసుకురావడంపై వాషింగ్టన్కు చెందిన థింక్ ట్యాంక్ 'ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ వార్' కీలక విషయాలను వెల్లడించింది. హౌతీలు తుర్బా నగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం వల్ల తైజ్లో ఫ్రంట్ లైన్లో ఉన్న యెమెన్ సైనికులకు ఆహారం, ఆయుధాలు, ఇతర అవసరమైన వస్తువులను చేర్చడం కష్టమవుతుందని అభిప్రాయపడింది. అలాగే యెమెన్ ప్రభుత్వ దళాల రవాణా మార్గాలు మూసుకుపోతాయని పేర్కొంది.
సౌదీపై విరుచుకుపడ్డ హౌతీలు
కాగా, సౌదీ రాజధాని రియాద్లోని ప్రఖ్యాత అరామ్కో చమురు కేంద్రంపై బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో హౌతీ రెబెల్స్ ఇటీవలే విరుచుకుపడ్డారు. ఈ దాడుల వల్ల అరామ్కో చమురు కేంద్రంలో మంటలు చెలరేగాయి. మరోవైపు, హౌతీల దాడులకు యెమెన్ ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా ఉన్న సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు దీటుగా బదులు ఇచ్చాయి. హౌతీల బలగాలపై యుద్ధ విమానాలు, డ్రోన్లు, శతఘ్నులు, క్షిపణులతో దాడులు చేశాయి. ఈ ఆపరేషన్లో సుమారు 260 మంది హౌతీ ఫైటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. 44 సైనిక వాహనాలను ధ్వంసం చేశాయి. ఇదిలా ఉండగా సనా, సాదా, తైజ్, హజ్జా, అమ్రాన్, ఇబ్ తదితర ప్రాంతాల్లోని పౌరులపై సౌదీ దాడులు చేసిందని, దీంతో అనేక మంది మరణించారని హూతీల అధికార ప్రతినిధి ప్రకటించారు. పోరు మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సౌదీ మొత్తం 1,350 సార్లు వైమానిక దాడులకు పాల్పడినట్లు తెలిపారు.
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