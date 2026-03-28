యెమెన్ నుంచి ఇజ్రాయెల్‌పై క్షిపణి ప్రయోగం - ప్రత్యక్ష యుద్ధానికి సై అంటూ హౌతీల హెచ్చరిక

యెమెన్ నుంచి ఇజ్రాయెల్ వైపు క్షిపణి ప్రయోగం- హుతీల తొలి దాడి ప్రయత్నం- బీర్‌షెబా, నెగెవ్ ప్రాంతాల్లో అలారం సైరన్లు- ఇరాన్‌కు మద్దతుగా యెమెన్ సైన్యం నేరుగా రంగంలోకి దిగేందుకు సిద్ధమని హెచ్చరిక

Published : March 28, 2026 at 10:51 AM IST

Middle East Tensions Yemen : పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో యుద్ధ మేఘాలు మరింతగా కమ్ముకుంటున్నాయి. శనివారం ఉదయం యెమెన్ నుంచి ఇజ్రాయెల్ వైపు క్షిపణి ప్రయోగం జరిగినట్లు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు (IDF) వెల్లడించాయి. గత నెలలో ప్రారంభమైన ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్ తర్వాత హుతీ రెబల్స్ నుంచి ఇదే తొలి దాడి ప్రయత్నంగా పేర్కొంటున్నారు.

ఉద్రిక్తతలను మరింతగా పెంచే అవకాశం!
ఆ క్షిపణిని అడ్డుకునేందుకు ఇజ్రాయెల్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలు వెంటనే స్పందించాయి. బీర్‌షెబా నగరం, నెగెవ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో సైరన్లు మోగాయి. ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా నేరుగా దాడి ప్రభావం జరిగినట్లు సమాచారం లేదు. అయితే ఈ సంఘటన ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను మరింతగా పెంచే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

చేతులు ట్రిగ్గర్‌పై ఉన్నాయి!
ఇదిలా ఉండగా, యెమెన్ సాయుధ దళాలు నేరుగా యుద్ధంలో పాల్గొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయని స్పష్టమైన హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులు ఇరాన్‌పై కొనసాగితే లేదా ఆక్సిస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్​పై ఒత్తిడి పెరిగితే తాము తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని యెమెన్ సైన్య ప్రతినిధి యహ్యా సరీ తెలిపారు. "మా చేతులు ట్రిగ్గర్‌పై ఉన్నాయి" అంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి.

యెమెన్ వైఖరి కేవలం రాజకీయమే కాదు, మతపరమైన బాధ్యతగా కూడా భావిస్తున్నామని సరీ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌తో పాటు ముస్లిం దేశాలపై జరుగుతున్న దాడులను తాము సహించబోమని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ తక్షణమే దౌత్యపరమైన చర్చలకు రావాలని, గాజాలో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని అమలు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

