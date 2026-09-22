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పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న పోరు- బాబ్ అల్ మండేబ్‌ మార్కెట్‌పై సౌదీ దాడి- హుతీలను అడ్డుకునేందుకు ట్రంప్ సాయం కోరిన యెమెన్

అంతకంతకూ ముదురుతోన్న హుతీ రెబెల్స్, సౌదీ అరేబియా యుద్ధం- పరస్పరం దాడులతో విరుచుకుపడుతున్న ఇరుపక్షాలు- హుతీలతో పోరు విషయంతో తమకు సాయం చేయాలని యూఎస్‌ను కోరిన యెమెన్ సర్కార్

Houthis Saudi Arabia Conflict
పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న పోరు (Screengrab-Ansar Allah Media Office/AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 7:12 PM IST

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Houthis Saudi Arabia Conflict : సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హుతీ రెబెల్స్ మధ్య ఘర్షణ అంతకంతకూ తీవ్రరూపం దాల్చుతోంది. బాబ్ అల్ మండేబ్ సమీపంలోని ఒక గ్రామంలోని స్థానిక మార్కెట్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని సోమవారం సౌదీ అరేబియా వైమానిక దాడి జరిపిందని హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు పేర్కొన్నారు. అందుకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలను రిలీజ్ చేశారు. ఆ వీడియోలో జనంతో కిక్కిరిసిన మార్కెట్‌పై క్షిపణి పడినట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ దాడికి సంబంధించిన వీడియోపై సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12.14 గంటల సమయం నమోదై ఉంది. ఈ వీడియోను అన్సార్ అల్లా (హౌతీల అధికారిక పేరు) మీడియా కార్యాలయం విడుదల చేసింది. అయితే సౌదీ వైమానిక దాడుల్లో ఎంతమంది మరణించారనే దానిపై హౌతీలు ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. మరోవైపు, హుతీలతో పోరు విషయంలో యెమెన్ ప్రభుత్వం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సాయం కోరింది.

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