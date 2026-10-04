రెచ్చిపోయిన హూతీ రెబల్స్- అరామ్కో చమురు కేంద్రంపై బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడి!
తాము చేసిన ఈ సైనిక ఆపరేషన్ చాలా కచ్చితత్వంతో జరిగిందని ప్రకటించిన హూతీ రెబల్స్- దాడుల వల్ల అరామ్కో కేంద్రంలో మంటలు చెలరేగాయని వెల్లడి
Published : October 4, 2026 at 11:27 AM IST
Houthi Rebels Attack On Aramco Oil Refinery : సౌదీ రాజధాని రియాద్లోని ప్రఖ్యాత అరామ్కో చమురు కేంద్రంపై బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేసినట్లు ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హూతీ రెబల్స్ ప్రకటించాయి. తాము చేసిన ఈ సైనిక ఆపరేషన్ చాలా కచ్చితత్వంతో జరిగిందని తెలిపాయి. ఈ దాడుల వల్ల అరామ్కో కేంద్రంలో మంటలు చెలరేగాయని హూతీల మిలిటరీ అధికార ప్రతినిధి ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. మరోవైపు హూతీల దాడులకు యెమెన్ ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా ఉన్న సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు దీటుగా బదులిచ్చాయి. హూతీల బలగాలపై ఈ తెల్లవారుజామున యుద్ధ విమానాలు, డ్రోన్లు, శతఘ్నులు, క్షిపణులు, స్నిపర్లతో ఏకంగా 97 దాడులు చేసినట్లు ప్రకటించాయి. ఈ ఆపరేషన్లో సుమారు 260 మంది హూతీ ఫైటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని, 44 సైనిక వాహనాలను ధ్వంసం చేశామని యెమెన్ ప్రభుత్వ బలగాల అధికార ప్రతినిధి వెల్లడించారు.