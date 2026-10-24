సౌదీకి వ్యతిరేకంగా ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్తో ప్రచారం- హూతీల సరికొత్త అస్త్రం
సౌదీ అరేబియాకు వ్యతిరేకంగా హూతీ రెబల్స్ ఓ వినూత్న అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తున్నారు. అమెరికాకు చెందిన లైంగిక నేరస్థుడు, ఫైనాన్షియర్ జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ను ఉపయోగించి సౌదీ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేందుకు ప్రచారం చేపట్టారు.
Published : October 24, 2026 at 12:56 PM IST
Houthis New Weapon Against Saudi : సౌదీ అరేబియాకు వ్యతిరేకంగా హూతీ రెబల్స్ ఓ వినూత్న అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తున్నారు. అది కొత్త క్షిపణి కాదు డ్రోన్ అంతకంటే కూడా కాదు. అమెరికాకు చెందిన లైంగిక నేరస్థుడు, ఫైనాన్షియర్ జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ను ఉపయోగించి సౌదీ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేందుకు హూతీలు ప్రచారం చేపట్టారు. విదేశీశక్తుల నుంచి ఇస్లాంను కాపాడే రక్షకులుగా తమను తాము ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు.
అమెరికా న్యాయశాఖ ఇటీవల విడతలవారీగా విడుదల చేసిన జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ పత్రాలను హూతీలు సౌదీ వ్యతిరేక ప్రచారానికి వాడుకుంటున్నారు. ఇస్లాంలో అత్యంత పవిత్రమైన మక్కాలోని 'కాబా'చిత్రంతో కూడిన వస్త్రాలను సౌదీ రాయల్ కోర్టు ప్రతినిధులు ఎప్స్టీన్కు పంపినట్లు ఆ పత్రాల్లో వెల్లడైంది. దీనినే అస్త్రంగా మలుచుకుని హూతీలు ప్రకటనలు, వీడియోలు, పాటలు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల పోస్టుల ద్వారా యెమెన్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్న సౌదీ అరేబియాకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ఇస్లాంను కాపాడే రక్షకులుగా హూతీలు
విదేశీ శక్తుల నుంచి ఇస్లాంను కాపాడే రక్షకులుగా హూతీలు తమను తాము ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. గతనెలలో ఇస్లాం ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైన మక్కాపై హూతీలు డ్రోన్లు, క్షిపణులతో దాడులకు యత్నించారని సౌదీ అరేబియా ఆరోపించింది. ఈ ఆరోపణలను హూతీలు ఖండించారు. కాబా చిత్రంతో కూడిన పవిత్రవస్త్రాలను ఎప్స్టీన్కు పంపినవారే ఇప్పుడు మక్కాను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని హూతీల అధ్యక్షుడు మహదీ అల్-మషత్ అన్నట్లు పేర్కొన్నట్లు ఓ వార్తా కథనం పేర్కొంది.
వైఖరి మార్చుకున్న ముస్తఫా
ఈ వ్యాఖ్యలు హూతీల ప్లాట్ఫామ్లలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎక్స్లో 27లక్షల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్న యెమెన్ కమెడియన్ ముస్తఫా అల్-మొమారీ దీనిపై ఒక వీడియో చేయగా, స్థానిక సంగీతకారుడు ఒక పాటను కూడా రూపొందించారు. 2023లో జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత తన వైఖరి మార్చుకున్న ముస్తఫా సౌదీ క్రౌన్ ప్రిన్స్ మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్ను తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు. మరోవైపు 2019లో జైలులో ఆత్మహత్య చేసుకున్న అమెరికన్ యూదుడు ఎప్స్టీన్ పేరును హూతీలు తమ ప్రసంగాల్లో తరచుగా ప్రస్తావిస్తున్నారు.
'హూతీలు సాహసవంతులు- వారికి నేను పెద్దఫ్యాన్'
హూతీల ప్రచారవ్యూహం ఫలిస్తున్నట్లే కనిపిస్తోంది. ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్పై తరచుగా మాట్లాడే రైట్-వింగ్ పాడ్క్యాస్టర్ జేక్ షీల్డ్స్ హూతీల పోరాటాన్ని ప్రశంసించారు. తాను హూతీలకు పెద్దఫ్యాన్ అని, వారు సాహసవంతులని కితాబిచ్చారు. అయితే, అమెరికా న్యాయశాఖ పత్రాలు విడుదల చేసినప్పటి నుంచి హూతీల ఆరోపణలపై కానీ, కాబావస్త్రాల తివాచీల వ్యవహారంపై కానీ సౌదీ అధికారులు స్పందించలేదు.
జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్తో అలజడి
ఇదిలా ఉండగా, టీనేజ్ బాలికలను, యువతులను మోసపూరితంగా లొంగదీసుకొని జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ ఒక నేర నెట్వర్క్ను సృష్టించినట్లు వచ్చిన కథనాలు గతంలో తీవ్ర కలకలం రేపాయి. అంతేకాదు, అందుకు సంబంధించిన కొన్ని లక్షల ఫైళ్లను ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అమెరికా న్యాయశాఖ విడుదల చేసింది. అందులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖులుగా చెలామణీ అయిన చాలా మంది ఆ అసాంఘిక కార్యకలాపాల్లో పాలుపంచుకున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే, ఎప్స్టీన్ 2019లో జైల్లో మరణించినప్పటికీ, ఆ ఫైళ్లు మాత్రం ప్రపంచ దేశాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖుల్లో తీవ్ర అలజడి రేపాయి.
కాగా, సౌదీ-హూతీల మధ్య కొన్నేళ్ల పాటు అమల్లో ఉన్న అప్రకటిత కాల్పుల విరమణకు కొన్ని నెలల క్రితం బ్రేక్ పడింది. దాంతో రెండు వర్గాల మధ్య దాడులు తీవ్రమయ్యాయి. దాడుల ప్రతిదాడులతో రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. సౌదీ అరేబియా విమాశ్రయాలే లక్ష్యంగా హూతీలు దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. అందుకు దీటుగా సౌదీ కూడా ప్రతిదాడులు చేస్తోంది.
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