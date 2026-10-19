హూతీల భీకర దాడి- 53 మంది యెమెన్ సైనికులు మృతి!
సైనిక శిబిరంపై మూడు బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో హుతీ తిరుగుబాటుదారులు విరుచుకుపడ్డారు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Associated Press)
Published : October 19, 2026 at 7:21 PM IST
Houthi Attacks Death Toll : హూతీల దాడులు మరింత తీవ్రమవుతున్నాయి. యెమెన్లోని ప్రభుత్వ సైనిక శిబిరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని మూడు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించారు. ఈ దాడిలో 53 మంది సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 200 మంది గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు . ఇటీవలి కాలంలో యెమెన్లో జరిగిన అత్యంత దారుణమైన దాడుల్లో ఇదొకటిగా నిలిచింది.