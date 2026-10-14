సౌదీ అరేబియాపై హుతీల క్షిపణి దాడులు- 'అరామ్కో'లో అగ్నిప్రమాదం
ప్రముఖ చమురు సంస్థ 'అరామ్కో' కార్యాలయంపై హూతీలు బాలిస్టిక్ క్షిపణి దాడికి పాల్పడ్డారు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Associated Press)
Published : October 14, 2026 at 9:49 AM IST
Houthi Attack On Saudi Aramco : హుతీలు, సౌదీ అరేబియా నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాల మధ్య జరుగుతున్న దాడులతో పశ్చిమాసియాలో రగులుతోంది. ఈ క్రమంలో సౌదీ అరేబియాలోని ప్రముఖ చమురు సంస్థ 'అరామ్కో' కాంపౌండ్తో పాటు రాజధాని రియాద్ను లక్ష్యంగా హుతీలు క్షిపణులను ప్రయోగించారు. ఈ దాడిలో 'అరామ్కో' సంస్థకు చెందిన ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ భవనం స్వల్ప అగ్నిప్రమాదం సంభవించినట్లు సౌదీ ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. సిబ్బంది అప్రమత్తం కావడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని, ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనాయం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు.