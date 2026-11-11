ట్రంప్నకు ఊరట- వీగిపోయిన హెగ్సెత్పై అభిశంసన తీర్మానం
Pete Hegseth Impeachment : అమెరికా రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం జరిగింది. అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్పై ప్రవేశపెట్టిన అభిశంసన తీర్మానం వీగిపోయింది.
Published : November 11, 2026 at 7:01 AM IST
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు భారీ ఊరట లభించింది. రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ను పదవి నుంచి తొలగించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన అభిశంసన తీర్మానం వీగిపోయింది. ఆ తీర్మానాన్ని ప్రతినిధుల సభ 211– 204 ఓట్ల తేడాతో తిరస్కరించింది. ఇటీవల జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికల పరాభవం తర్వాత రిపబ్లికన్ పార్టీ ఈ విషయంలో చాలా సమర్థవంతంగా ఐక్యతను ప్రదర్శించింది. రిపబ్లికన్ ఎంపీ థామస్ మాస్సీ తీసుకొచ్చిన ఈ తీర్మానంపై నేరుగా చర్చ లేదా, ఓటింగ్ జరగకుండా ట్రంప్ యంత్రాంగం వ్యూహాత్మకంగా అడ్డుకుంది.
హెగ్సెత్కు ముప్పు రాకుండా చూసేందుకు వైట్హౌస్ సీనియర్ అధికారులు, రిపబ్లికన్ నాయకులు తెరవెనుక తీవ్రస్థాయిలో లాబీయింగ్ చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా రాసుకొచ్చింది. ప్రతినిధుల సభలో సాధించిన ఈ విజయం ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమేనని, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న 'లేమ్-డక్' సమావేశాల్లో రిపబ్లికన్లకు ఉన్న స్వల్ప మెజారిటీ వల్లే ఇది సాధ్యమైందన్న అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. మధ్యంతర ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన డెమొక్రాట్లు వచ్చే ఏడాది జనవరిలో జెఫ్రీస్ నాయకత్వంలో బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఆ తర్వాత హెగ్సెత్పై మళ్లీ అభిశంసన ప్రక్రియను చేపట్టే అవకాశం ఉంది.
తీర్మానంలో ప్రధాన ఆరోపణలు ఇవే
రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్పై రిపబ్లికన్ ప్రతినిధి థామస్ మాస్సీ ఎనిమిది అంశాలతో కూడిన అభిశంసన తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. కాంగ్రెస్ నుంచి ముందస్తు అనుమతి తీసుకోకుండా ఇరాన్, యెమెన్లలో సైనిక దాడులు నిర్వహించి రాజ్యాంగం, వార్ పవర్స్ యాక్ట్ను ఉల్లంఘించారని ఆరోపించారు. వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను బంధించడానికి చేపట్టిన సైనిక దాడి సైతం చట్టవిరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. అమెరికా చట్టం ప్రకారం కాంగ్రెస్ అనుమతి లేకపోతే 60 రోజుల్లో మిలిటరీ దాడులను నిలిపివేసి వెనక్కి తగ్గాల్సి ఉంటుంది. కానీ 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ' ప్రారంభమై 256 రోజులు దాటినా కాంగ్రెస్ ఆమోదం పొందలేదు. హెగ్సెత్ చట్టాన్ని ధిక్కరిస్తున్నారని, దీనిపై ఎలాంటి సందేహం లేదన్నారు.
డెమొక్రాట్ల 'ఘోర వైఫల్యం': డొనాల్డ్ ట్రంప్
సభలో తీర్మానం వీగిపోయిన తర్వాత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సామాజిక మాధ్యమం 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా స్పందించారు. విపక్షాల తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. డెమొక్రాట్లు చేసిన ఈ ప్రయత్నాన్ని ఒక ఘోరమైన వైఫల్యంగా ఆయన అభివర్ణించారు. ఈ తీర్మానాన్ని తీసుకొచ్చిన సొంత పార్టీ ఎంపీ థామస్ మాస్సీపై మండిపడ్డారు.
"రక్షణ మంత్రి హెగ్సెత్ను ఇంపీచ్ చేసేందుకు డెమోక్రాట్లు చేసిన ప్రయత్నం ఘోరంగా విఫలమైంది. ఒక పెద్ద లూజర్ అయిన థామస్ మాస్సీ తప్ప, మిగిలిన రిపబ్లికన్ ప్రజాప్రతినిధులందరూ పీట్కు అనుకూలంగా ఓటు వేశారు. వెనిజులా, ఇరాన్లలో సాధించిన సైనిక విజయాలు, మిలిటరీ రిక్రూట్మెంట్లో చరిత్రలోనే లేనంత రికార్డు స్థాయి నమోదు పీట్ హెగ్సెత్ సమర్థతకు నిదర్శనం. ఆయన ఒక గొప్ప అమెరికన్ దేశభక్తుడు"
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
ఖండించిన హెగ్సెత్
తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను హెగ్సెత్ ఖండించారు. తాము చేపట్టిన అన్ని సైనిక చర్యలు సైన్యాధ్యక్షుడైన అధ్యక్షుడి ఆదేశాల మేరకు చట్టపరిధిలోనే జరిగాయని తెలిపారు. ట్రంప్ వెంట నిలబడడం వల్ల తనకు ఈ పరిస్థితి వస్తే, దానిని గర్వంగా స్వీకరిస్తానని చెప్పారు. ఈ రాజకీయాలు తమకు కొత్తేమీ కాదన్నారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ మొదటి విడత పాలనలో ఆయనపై కూడా రెండుసార్లు అభిశంసన తీర్మానాలు తెచ్చి విఫలమైన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు మూడోసారి ఒక క్యాబినెట్ మంత్రిపై ఈ ప్రయత్నం చేశారని చెప్పారు. ఈసారి కూడా విపక్షాలకు నిరాశే ఎదురవుతుందని తీర్మానానికి ముందు హెగ్సెత్ మీడియాతో చెప్పారు.
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