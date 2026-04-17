ప్రపంచానికి గుడ్న్యూస్- హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచిన ఇరాన్
అన్ని వాణిజ్య నౌకలు హర్మూజ్ మీదుగా రాకపోకలు సాగించొచ్చన్న ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చి
Published : April 17, 2026 at 7:16 PM IST
Iran Announcement on Hormuz : ప్రపంచానికి ఇరాన్ శుభవార్త చెప్పింది. హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా తెరిచినట్లు ఇరాన్ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చి ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. కాల్పుల విరమణ గడువు ముగిసేదాకా అన్ని వాణిజ్య నౌకలు హర్మూజ్ మీదుగా రాకపోకలు సాగించొచ్చని ఆయన వెల్లడించారు. లెబనాన్లో కాల్పుల విరమణకు అనుగుణంగా, ఇరాన్కు చెందిన పోర్ట్స్ అండ్ మారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పటికే ప్రకటించిన సమన్వయ మార్గంలో నౌకల కోసం హర్మూజ్ మార్గం తెరిచే ఉంటుందన్నారు. కాల్పుల విరమణ గడువు ముగిసే వరకు అన్ని వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి తేల్చి చెప్పారు.
STORY | Strait of Hormuz 'completely open' for all commercial vessels, says Iran— Press Trust of India (@PTI_News) April 17, 2026
Iran on Friday said that the Strait of Hormuz is " completely open" for all commercial vessels.
