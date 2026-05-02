హర్మూజ్పై IRGC న్యూ రూల్స్- భద్రత, అభివృద్ధికి మార్గమంటూ అమెరికాపై కఠిన వ్యాఖ్యలు
హర్మూజ్, అరేబియా గల్ఫ్పై కొత్త నిబంధనలు ప్రకటించిన ఇరాన్- సుప్రీం లీడర్ ఆదేశాల మేరకే నిర్ణయ!
Published : May 2, 2026 at 7:09 AM IST
IRGC New Rules on Hormuz : హర్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్స్ప్(ఐఆర్జీసీ) కీలక ప్రకటన చేసింది. అరేబియన్ గల్ఫ్, హర్మూజ్ జలసంధి పరిసర జలాల్లో కొత్త నిబంధనలు అమలు చేస్తామని వెల్లడించింది. దీని ద్వారా హర్మూజ్ జలాల భద్రత, అభివృద్ధికి కీలకం కానున్నాయి తెలిపినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా ప్రెస్టీవీ పేర్కొంది.
'ఇరాన్ దక్షిణ తీర ప్రాంతంలో సుమారు 2,000 కిలోమీటర్ల మేర సముద్ర ప్రాంతంపై పర్యవేక్షణ, నియంత్రణను బలోపేతం చేయనున్నాం. ఈ చర్యల ద్వారా ఆ జలాలను ఇరాన్ ప్రజలకు గర్వకారణంగా ఉండనుంది. అంతేకాకుండా ప్రాంతానికి భద్రత, అభివృద్ధికి కేంద్రంగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది' అని ఐఆర్జీసీ తెలిపింది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా మొజ్తబా ఖమేనీ ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. విదేశీ శక్తులు దురుద్దేశాలతో గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉండకూడదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.