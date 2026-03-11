ETV Bharat / international

ఇరాన్- అమెరికా పరస్పర దాడులతో అగ్నిగుండంలా హర్మూజ్‌ జలసంధి

చమురు రవాణా నౌకలపై దాడి చేస్తున్న ఇరాన్‌- మునుపెన్నడూ చూడని స్థాయిలో విధ్వంసం చూస్తారని ఇరాన్​కు ట్రంప్​ హెచ్చరిక

Iran Attacks Thai Cargo Ship
Iran Attacks Thai Cargo Ship (Associated Press)
Iran Attacks Thai Cargo Ship : ఇరాన్​, అమెరికాల మధ్య యుద్ధం మరింత తీవ్రమవుతుండడంతో, హర్మూజ్ జలసంధి అగ్నిగుండంలా మారుతోంది. ముడిచమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్​ జలసంధి గుండా వచ్చే చమురు నౌకలపై ఇరాన్​ భీకర దాడులకు పాల్పడుతోంది. తాజాగా హర్మూజ్​ నుంచి భారత్ వైపు వస్తున్న థాయ్​ కార్గో నౌకపై దాడి జరిగింది. దీంతో నౌకలోని ముగ్గురు గల్లంతు అయ్యారని రాయల్ థాయ్ నేవీ ప్రకటించింది.

చమురు నౌకలను అడ్డుకుంటున్న ఇరాన్​
దాదాపు రెండు వారాలుగా పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్​ వర్సెస్ ఇజ్రాయెల్, అమెరికాల మధ్య భీకర యుద్ధం కొనసాగుతోంది. దీనితో హర్మూజ్​ నుంచి చమురు ట్యాంకర్లు వెళ్లకుండా ఇరాన్ అడ్డుకుంటోంది. అక్కడితో ఆగకుండా ఆ జలసంధి గుండా వెళ్లే నౌకలపై దాడులకు పాల్పడుతోంది. తాజాగా ఓ కార్గోషిప్​పై క్షిపణిదాడి జరిగిందని, దీనితో ఆ నౌక పూర్తిగా దగ్ధమైందని యునైటెడ్ కింగ్​డమ్​ మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ సెంటర్ తెలిపింది. ఒమన్​కు ఉత్తరాన ఉన్న జలసంధిలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు పేర్కొంది.

అంతకు ముందు యూఏఈ రాస్​ అల్​-ఖైమా సమీపంలో ఒక నౌకపై డ్రోన్​ దాడి జరిగినట్లు యునైటెడ్​ కింగ్​డమ్ మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్​ సెంటర్ వెల్లడించింది. ఈ డ్రోన్​ దాడిలో ఆ కంటైనర్ నౌక ధ్వంసమైనట్లు తెలిపింది. పైగా ఈ జలసంధిలో ఇరాన్​ మందుపాతరలు అమరుస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

థాయ్ నౌకపై దాడి
"తాజాగా హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి భారత్ దిశగా వస్తున్న థాయిలాండ్​కు చెందిన 'మయూరీ నారీ' అనే కార్గో నౌకపై దాడి జరిగింది. అది యూఏఈలోని ఖలీఫా పోర్టు నుంచి గుజరాత్​లోని కాండ్లా పోర్టుకు బయలుదేరింది. హర్మూజ్​ మీదుగా వస్తున్న సమయంలో దానిపై దాడి జరిగింది. ఈ దాడికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఒమన్ నౌకాదళం ఆ కార్గో షిప్​లోని 20 మంది నావికులను రక్షించింది. కానీ ముగ్గురు వ్యక్తులు గల్లంతయ్యారు. వారి ఆచూకీ గుర్తించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి" అని రాయల్ థాయ్ నేవీ పేర్కొంది. అంతేకాదు ఆ నౌక నుంచి దట్టమైన పొగ వెలువడుతున్న దృశ్యాలను విడుదల చేసింది. కాగా ఈ దాడి చేసినట్లు ఇప్పటి వరకు ఏ గ్రూప్​ ప్రకటించలేదు. అయితే ఇది ఇరాన్ చేసిన దాడి అంటూ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి.

ఇరాన్ నౌకలను ముంచేస్తున్న అమెరికా
హర్మూజ్ జలసంధిలో మందుపాతరలు అమర్చేందుకు ఇరాన్ పలు నౌకలను ఉపయోగిస్తోంది. అందుకే వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికన్ దళాలు విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఇప్పటికే తాము జరిపిన దాడుల్లో ఇరాన్​కు చెందిన డజనకు పైగా మైన్-లేయింగ్​ నౌకలను ధ్వంసం చేసినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. అందుకు సంబంధించిన ఓ వీడియోను కూడా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అంతేకాదు ఈ హర్మూజ్ జలసంధిలో పేలుళ్లు సృష్టించడానికి ఇరాన్ ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు ఆరోపించింది.

ట్రంప్ డెడ్లీ వార్నింగ్
హర్మూజ్ జలసంధిలో ఇరాన్​ మైన్స్​ అమర్చుతోందన్న వార్తలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మండిపడ్డారు. ఇరాన్​ ఎక్కడైనా మైన్స్​ అమర్చినట్లైతే, వాటిని తక్షణమే తొలగించాలని హెచ్చరించారు. లేదంటే మునుపెన్నడూ చూడని స్థాయిలో విధ్వంసం చూస్తారని డెడ్లీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

"ఇరాన్ స్వయంగా తను అమర్చిన మైన్స్​ను తీసేస్తే మంచిది. లేదంటే కరేబియన్ సముద్రంలో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా నౌకలను ధ్వంసం చేసేందుకు ఉపయోగించిన క్షిపణులను, ఇరాన్ మైన్ లేయింగ్ నౌకలపై దాడి చేసేందుకు ఉపయోగిస్తాం" అని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇది జరిగిన తర్వాత ఇరాన్​కు చెందిన మందుపాతరలు అమర్చే నౌకలను ధ్వంసం చేసినట్లు యూఎస్​ సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది.

భయపడేది లేదు!
అయితే అమెరికా బెదిరింపులకు భయపడేది లేదని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. అంతేకాదు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​తో చర్చలు జరిపే ప్రసక్తే లేదని తేల్చిచెప్పింది. దాడులు ఇలానే కొనసాగితే, ఈ ప్రాంతం నుంచి చమురు ఎగుమతులు జరగకుండా పూర్తిగా అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించింది. ట్రంప్​ కన్నా బలవంతులైన వారు కూడా ఇరాన్​ను ఏం చేయలేకపోయారని పేర్కొంది. ఇరాన్ భద్రతా మండలి అధికారి అలీ లారిజానీ అయితే, 'తాను అంతం కాకుండా ట్రంప్ జాగ్రత్త పడాలని' ఘాటుగా హెచ్చరించారు.

