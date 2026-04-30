'అమెరికా, ఇజ్రాయెల్కు గుండెపోటు తెప్పించే ఆయుధం'- ఇరాన్ కీలక హెచ్చరిక
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలకు గుండెపోటు తెప్పించే ఒక కొత్త ఆయుధం- అతి త్వరలోనే ప్రయోగించబోతున్నాం- ఇరాన్ నేవీ కమాండర్ రేర్ అడ్మిరల్ షహ్రామ్ కీలక హెచ్చరిక
Published : April 30, 2026 at 3:03 PM IST
Iran Warns US Israel : ఇరాన్ శాంతి ప్రతిపాదనను అమెరికా తిరస్కరించడంతో ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సైన్యాన్ని వణికించే కొత్త ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరిక చేసింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలకు గుండెపోటు తెప్పించే ఒక కొత్త ఆయుధాన్ని అతి త్వరలోనే ప్రయోగించబోతున్నట్లు ఇరాన్ నేవీ కమాండర్ రేర్ అడ్మిరల్ షహ్రామ్ పేర్కొన్నారు. ఆ ఆయుధం ప్రస్తుతం శత్రువులకు పక్కనే ఉందని, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సైన్యాన్ని ఉద్దేశించి హెచ్చరించారు. ఆర్థిక ఒత్తిడి ద్వారా తమను చర్చలకు తీసుకురావచ్చన్న ట్రంప్ వ్యూహాన్ని ఎగతాళి చేశారు. అమెరికా అత్యంత తక్కువ సమయంలో సాధించాలనుకున్న ఫలితాలు బెడిసికొట్టాయని, ప్రస్తుతం సైనిక అకాడమీల్లో వారి వ్యూహం ఒక జోక్గా మారిందని ఎద్దేవా చేశారు. శత్రువులు తమ నౌకాశ్రయాలకు మరింత దగ్గరగా వస్తే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా గట్టి చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు అమెరికాకు చెందిన విమాన వాహక నౌక 'అబ్రహం లింకన్' పై ఇరాన్ దళాలు ఏడుసార్లు మిస్సైల్ ఆపరేషన్లు నిర్వహించాయని అడ్మిరల్ ఇరానీ వెల్లడించారు. ఈ దాడుల వల్ల అమెరికా కొంతకాలం పాటు ఆ నౌక నుంచి విమానాలను నడపలేకపోయిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యాలపై వందకు పైగా ప్రతీకార దాడులు విజయవంతంగా నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. అమెరికా సైన్యం ఇరాన్ నౌకలను చట్టవిరుద్ధంగా అడ్డుకుంటూ 'సముద్రపు దొంగల' కన్నా దారుణంగా ప్రవర్తిస్తోందని ఇరానీ ఆరోపించారు.