'ఆయన గౌరవప్రదమైన వ్యక్తి'- ఎన్విడియా చీఫ్కు ట్రంప్ మద్దతు
Trump On Nvidia Chief Affair : ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్కు బహిరంగంగా ట్రంప్ మద్దతు తెలిపారు. హువాంగ్పై వచ్చిన ఆరోపణలపై ఎన్విడియా స్వతంత్ర దర్యాప్తు చేపట్టింది.
Published : November 9, 2026 at 6:53 AM IST
చైనా గూఢచర్య ఆరోపణలతో వివాదంలో చిక్కుకున్న ఎన్విడియా వ్యవస్థాపకుడు సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మద్దతుగా నిలిచారు. హువాంగ్ గౌరవప్రదమైన వ్యక్తి అని, ఆయన కంపెనీకి నాయకత్వం వహించడం కొనసాగించాలని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మరోవైపు చైనా గూఢచారిగా అనుమానిస్తున్న ఓ టెక్ ఎగ్జిక్యూటివ్తో తనకు వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు హువాంగ్ అంగీకరించారు. ఈ విషయంపై ఎన్విడియా బోర్డు స్వతంత్ర దర్యాప్తును చేపట్టింది.
ఈ వ్యవహారంపై హువాంగ్తో నేరుగా తాను మాట్లాడలేదని విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ వెల్లడించారు. అయితే ఆయన అమెరికాకు ఎంతో విలువైన సేవలు అందించారని ప్రశంసించారు. హువాంగ్ తనకు తెలిసినంతవరకు మంచి వ్యక్తి, కానీ ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదని అన్నారు. ఈ వివాదంపై ఆయన వివరణ వినాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. విదేశీ గూఢచార నెట్వర్క్ గురించి నిఘా సంస్థలు ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చినప్పటికీ చర్యలు తీసుకోలేదన్న ప్రశ్నకు ట్రంప్ స్పందిస్తూ, ప్రతి ఒక్కరికీ తమ వాదన వినిపించే అవకాశం ఇవ్వాలని అన్నారు. హువాంగ్ ఎన్విడియా సీఈఓగా కొనసాగుతారా? అన్న ప్రశ్నకు కూడా అవును అంటూ ఆయన సానుకూలంగా సమాధానమిచ్చారు.
President Trump responds to the report that Nvidia CEO Jensen Huang had an affair with an alleged Chinese spy, and he's not rushing to judgment. ⠀ "I think he's an honorable guy," Trump tells reporters, saying he hasn't spoken to Huang about the matter and wants to hear his explanation. ⠀ The president also praises Huang's work, saying he's done an "amazing job for our country."— Fox News (@FoxNews) November 8, 2026
వివాహేతర సంబంధం నిజమే : జెన్సన్ హువాంగ్
చైనా గూఢచారిగా అనుమానిస్తున్న అలైస్ హువాంగ్ అలియాస్ హువాంగ్ లీతో తనకు వివాహేతర సంబంధం ఉందని జెన్సన్ హువాంగ్ అంగీకరించినట్లు ఫాక్స్ న్యూస్ తెలిపింది. ఈ మేరకు సంస్థ ఉద్యోగులకు పంపిన అంతర్గత సందేశంలో తన వ్యక్తిగత తప్పును ఒప్పుకున్నట్లు వెల్లడించింది. తన భార్యకు, పిల్లలకు బాధ కలిగించానని, తాను చేసిన తప్పుకు ఎలాంటి సమర్థన లేదని హువాంగ్ పేర్కొన్నట్లు తెలిపింది.
'నేను చేసిన తప్పును సమర్థించుకోలేను. నా కుటుంబానికి, ఎన్విడియా సిబ్బందికి క్షమాపణలు చెబుతున్నా. సంస్థలో నాయకుడిగా ముందుడి నడిపించడం నా బాధ్యతలను నిర్వర్తించడంలో విఫలమయ్యాను. అయితే, సంస్థకు నేను కట్టుబడి ఉన్నా. మళ్లీ మీ అందరి విశ్వాసాన్ని పొందడానికి కృషి చేస్తా. మన సంస్థ అంతర్గత విచారణను ప్రారంభించింది. దానికి పూర్తిగా సహకరిస్తా'అని జెన్సన్ పేర్కొన్నారు.
ఎన్విడియా బోర్డు స్వతంత్ర దర్యాప్తు
ఇదిలా ఉండగా, హువాంగ్ విదేశీ గూఢచార కార్యకలాపాలకు లక్ష్యంగా చేసుకుందన్న ఆరోపణలపై ఎన్విడియా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఆరోపణలపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు చేపట్టనున్నట్లు డైరెక్టర్ల బోర్డు ప్రకటించింది. స్వతంత్ర డైరెక్టర్లతో కూడిన ప్రత్యేక కమిటీ విచారణను పర్యవేక్షించననుంది. అందుకోసం బయటి న్యాయ నిపుణుల సహకారం తీసుకోనున్నారు. అమెరికా జాతీయ, ఆర్థిక భద్రత తమకు అత్యంత ముఖ్యమని సంస్థ పేర్కొంది. అయితే ప్రస్తుతం కంపెనీకి చెందిన సాంకేతిక రహస్యాలు లేదా రహస్య సమచారానికి ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లినట్లు ఆధారాలు లేవని ఎన్విడియా స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్న అన్ని వివరాలను సమగ్రంగా పరిశీలిస్తామని తెలిపింది. హువాంగ్ తన పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తానని హామీ ఇచ్చినట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ఆయన నాయకత్వంపై బోర్డుకు విశ్వాసం ఉందని కూడా స్పష్టం చేసింది.
అమెరికా కాంగ్రెస్ నేతల ప్రశ్నలు
మరోవైపు చైనాకు సమాచారం చేరవేస్తున్నట్లు అనుమానిస్తున్న ఓ వ్యాపారవేత్తతో హువాంగ్కు ఉన్న సంబంధాలపై వివరణ ఇవ్వాలని అమెరికా ప్రతినిధుల సభకు చెందిన ముగ్గురు రిపబ్లికన్ పార్టీ కమిటీ ఛైర్మన్లు కోరినట్లు ఆక్సియోస్ వెల్లడించింది. ఈ అంశంపై బహిరంగంగా కాకుండా రహస్య సమావేశంలో వివరణ ఇవ్వాలని వారు కోరినట్లు తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్విడియా చేపట్టిన దర్యాప్తు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
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