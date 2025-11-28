హాంకాంగ్ అగ్నిప్రమాదం- 128కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య- ఇంకా 200 మందికిపైగా మిస్సింగ్!
హాంకాంగ్ అగ్నిప్రమాదంలో పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య- బాధితుల కోసం ముమ్మరంగా తనిఖీలు
Published : November 28, 2025 at 3:52 PM IST
Hong Kong Inferno Death Toll : హాంకాంగ్లోని బహుళ అంతస్తుల భవనాల్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. ఇప్పటి వరకు మొత్తం 128 మరణించారని, మరో 79 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారని అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. ఇంకా 200 మందికిపైగా బాధితుల ఆచూకీ దొరకలేదని పేర్కొన్నారు.
హాంకాంగ్లోని 7 బహుళ అంతస్తుల భవనాల్లో బుధవారం మధ్యాహ్నం అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. వాస్తవానికి ప్రమాదానికి గురైన భవనాలు అన్నీ పక్కపక్కనే ఉన్నాయి. అందుకే మంటలు వెంటనే పక్కనున్న భవనాలకు వ్యాపించాయి. దీనితో రంగంలోకి దిగిన దాదాపు 1000 అగ్నిమాపక సిబ్బంది 24 గంటలపాటు శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. అయితే ఇప్పటికీ కొన్ని భవనాల నుంచి పొగ వెలువడుతూనే ఉంది. అయితే చివరి ప్రయత్నంగా అధికారులు ఒక్కో అపార్ట్మెంట్లో తనిఖీలు చేస్తున్నారు. పరిస్థితిని బట్టి మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వారు చెబుతున్నారు. హాంకాంగ్లో గత 30 ఏళ్లలో జరిగిన అత్యంత ఘోర అగ్నిప్రమాదాల్లో ఇదే పెద్దదని చెబుతున్నారు. 1996లో కోవ్లూన్లోని గార్లీ బిల్డింగ్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో 41 మంది చనిపోగా, ఇప్పుడు దానికి 3 రెట్లు కంటే ఎక్కువ మంది చనిపోవడం బాధాకరం.
ప్రమాదానికి కారణం ఏమిటి?
వాస్తవానికి ఈ బహుళ అంతస్తుల భవనాలు అన్నీ పక్కపక్కనే ఉన్నాయి. ఈ భవంతుల మరమ్మతుల కోసం కిటికీల వద్ద పాలిస్టరైన్ బోర్డులు అమర్చారు. అలాగే వెదురు బొంగులు, మెష్ ఏర్పాటు చేశారు. అందువల్లే మంటలు వేగంగా అన్ని భవంతులకు వ్యాపించినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ప్రమాదం జరిగిన హౌసింగ్ కాంప్లెక్స్ను 1983లో తై పో జిల్లాలో నిర్మించారు. ఇందులో 8 టవర్ల, ఒక్కోదాంట్లో 31 అంతస్తులు ఉన్నాయి. వీటిలో మొత్తంగా 1,984 ప్లాట్లు ఉండగా, అందులో దాదాపు 4,600 మంది నివసిస్తున్నారని అధికారాలు తెలిపారు. అయితే ఇక్కడ ఉంటున్నవారిలో 40 శాతానికి పైగా 65 ఏళ్లకు పైబడిన వృద్ధులేనని తెలుస్తోంది. కాగా, ఇప్పటి వరకు వెలికితీసిన మృతదేహాల్లో, 89 బాడీలు ఎవరివి అనేది ఇంకా గుర్తించలేదని సిటీ సెక్యూరిటీ సెక్రటరీ క్రిస్ టాంగ్ తెలిపారు. గాయపడిన 79 మందిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. 'వాంగ్ ఫక్ కోర్టు భవన సముదాయంలో 7 టవర్లు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటైన వాంగ్ చియోంగ్ హౌస్ కింది అంతస్తు వెలుపల ఉన్న నెట్ చుట్టూ మొదటగా మంటలు ప్రారంభమయ్యాయని ప్రాథమికంగా తెలుస్తోంది. కిటికీల వద్ద అమర్చిన ఫోమ్ బోర్డులకు నిప్పు అంటుకోవడం వల్ల, ఇతర అంతస్తులకు వేగంగా మంటలు వ్యాపించినట్లు తెలుస్తోంది' అని ఆయన అన్నారు.
నిర్లక్ష్యమే కారణం!
హౌసింగ్ రెనోవేషన్ ప్రాజెక్టులో భాగమైన ముగ్గురు వ్యక్తులను హాంకాంగ్ పోలీసులు గురువారం అరెస్టు చేశారు. భవనాల చుట్టూ ఏర్పాటు చేసిన పాలీస్టైరీన్ బోర్డులు, వలలు, కాన్వాస్ మొదలైన నిర్మాణ సామగ్రి భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేవని అధికారులు గుర్తించారు. తీవ్ర నిర్లక్ష్యమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని ప్రాథమికంగా గుర్తించినట్లు పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు భవనాల పునరుద్ధరణ (రెనోవేషన్) ప్రాజెక్టులో జరిగిన అవినీతిపై హాంకాంగ్ అవినీతి వ్యతిరేక కమిషన్ గురువారం దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. మరోవైపు భవనాల పునరుద్ధరణ ప్రాజెక్టులలో ఉపయోగించే అన్ని స్కాఫోల్డింగ్, నిర్మాణ సామగ్రిపై నగరవ్యాప్తంగా తనిఖీలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది.